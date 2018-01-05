瑞典安全部门负责人警告假新闻威胁

图片版权 Getty Images Image caption 2017年4月斯德哥尔摩发生恐怖袭击导致5人死亡。

瑞典安全部门负责人告诉BBC，该机构不仅仅要应对日益增加的恐怖主义威胁，还包括虚假消息和假新闻的影响。该部门负责人安德斯·索恩伯格（Anders Thornberg）表示，今年可能比2017年更忙，因为瑞典9月将举行选举。

去年4月斯德哥尔摩发生车辆袭击，造成5人死亡，所以恐怖主义仍然是议程上的重要议题。

几年前，该部门担心的是200名伊斯兰教徒，但现在已经有3000名伊斯兰教徒需要评估。

在瑞典安全部门任职30年的索恩伯格称："在我的职业生涯中，之前从未见过类似这样的事情。"他在总部对BBC说："我们有了新常态。"

激进化和暴力

这种担忧与英国的类似：从伊拉克和叙利亚返回的人，以及那些没有离开该国人的激进化速度。

有时，那些与极端主义圈子很少或根本没有联系的人正在迅速地走向暴力。这很难被发现。

索恩伯格说，国际合作对于应对这一威胁至关重要。

图片版权 AFP Image caption 瑞典安全部门负责人安德斯·索恩伯格（Anders Thornberg）

他不相信英国脱欧会损害与英国的合作，但当他第一次听到公投的结果时，他承认他很担心。

他和欧洲各地的安全主管们共同担心的一个问题是：在欧洲法院可能会限制保留数据的能力。

"如果我们拿不到这些信息，情况就会非常严重，"他说，这是追查嫌疑联系人的重要手段。

“如果我们不像过去那样得到同样的结果，那么我们就会遇到问题。我相信这一点。”

极右翼

极右翼的崛起也是最近针对难民和其他政党的炸弹阴谋的主要担忧。

瑞典正为选举做准备，这些担忧正在增加。

索恩伯格说："以我们的知识和从前的经验来讲，政治暴力和威胁活动将会增加。"

不过，外国的政治干预是一个新的问题。

索恩伯格说："对我们来说这是非常重要的，瑞典并不害羞，俄罗斯是对我们安全的最大威胁。"

俄罗斯位于波罗的海的对岸。但专家们认为，这是瑞典内部关于是否要与北约（NATO）走得更近的辩论。北约将瑞典视为目标。

图片版权 EPA Image caption 瑞典的扫雷舰在波罗的海航行。

三年前，在瑞典水域发现了一艘俄罗斯潜艇。一些瑞典观察家认为，这是恐吓、间谍活动和干涉的一部分。

索恩伯格表示，俄罗斯愿意承担风险以及进行长期工作，使之成为特别的担忧对象。

他说："我们正在准备和学习，我们正在从外国和姊妹机构收集信息，我们正在努力准备保护瑞典选举。"

制造不确定性

索恩伯格列举了一些假情报的例子，其中包括伪造的与乌克兰国防部长签协议的信件，其中还有其部长的签名。

在瑞典官员引用的另一个案例是，就在英国脱欧公投的前几周，出现了一个关于一位前部长成立一个反对Eurosceptics战斗组织的伪新闻文章，后被俄罗斯和英国媒体继续报道。

其他一些故事包括，穆斯林肆意破坏教堂的故事。它被自动的社交媒体账户（称为漫游者）传播到国外，这很难证明背后的主谋是谁。

目的往往是创造分裂、减少信任和信誉（包括媒体本身），而不是推动一个特定的观点。

索恩伯格说："如果他们想在我们国家制造不确定性，他们就是这样做的。"

他说，瑞典已经在国内的基础设施中发现来自俄罗斯和中国的间谍和网络入侵。

假新闻是一个日益受到关注的问题，可以在国内制造。但索恩伯格说，瑞典的安全部门有一项服务领先其他国家。

打击假消息

瑞典民事应急秘书处MSB也负责监测虚假信息。

MSB的全球分析和监测部的负责人托韦松（Mikael Tofvesson）说："我们正在做的是看哪些信息会影响到我们人民的福祉、社会运转，或者可能会对我们的基本价值——言论自由、民主和个人权利产生的负面影响。"

瑞典社会正试图面对假信息的威胁。

媒体组织正在支持独立的事实核查，政府希望小学的孩子学习如何发现假新闻。

今年的大选可能是对这一切进展的一次考验，索恩伯格认为，瑞典安全部门的相对开放是该战略的一部分。

他指着该部门在社交平台推特的活动说："我认为告诉公众这个威胁的重要性是非常重要的，所以我们一直在做很多努力。"

"我们在推特上发布的第一条推文是‘因为安全，我们现身推特。关注我们，因为我们关注你。"