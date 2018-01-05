真有公司在用比特币支付薪水？

图片版权 Reuters Image caption 有调查显示，有10%左右的比特币公司员工薪酬的至少一部分是用比特币支付的。

一份人事任命通知的照片在中国社交网络上被热议，这份文件显示来自一家数字资产服务商"火币"，其中称聘任蔡凯龙为首席战略官，薪资为10个比特币/月（即工资5个比特币/月，绩效工资5个比特币/月）。不少媒体依照此文件转发报道。

BBC中文记者联系火币集团相关人士，确认该文件是图像编辑软件编辑（或称PS）过的，并不属实。同时，该集团也表示确实聘任了蔡凯龙为首席战略官，而且一部分报酬确实用比特币支付，但不是工资部分，具体金额不便透露。

年薪120个比特币？

按照这张照片里的文件显示，蔡凯龙加盟后每年将收到120个比特币，按照目前比特币价格，其价值超过1000万元人民币。

随着今年比特币价格不断上涨，这一超高的薪资也助推了这张照片的广泛传播。蔡凯龙则在他的社交媒体上表示，"我也希望上面的工资是真的"。

火币集团相关负责人向BBC中文表示，蔡凯龙薪酬的非工资部分确由比特币支付，该公司此前也将比特币作为奖励发给员工，但具体金额都不便透露。

不只一家这样做

据BBC此前报道，从今年初开始，日本互联网公司GMO集团的超过4000名员工可以选择以比特币获得部分工资。

新加坡的区块链公司TenX员工的每月奖金也是以公司自己的数字货币支付的。该公司的一位经理甚至用虚拟货币支付自己的部分基本工资。

另据《爱尔兰时报》（The Irish Times）报道，早在2014年，一家开发了该国首个比特币自动取款机（ATM）机的公司GSM就已经开始向其员工支付比特币了。当时比特币的价格在500美元，目前则已达上万美元。

位于美国的“比特薪”（Bitwage）公司是一家将工资转换为加密货币的平台，该公司发布的一项调查显示，有10%左右的比特币公司员工薪酬的至少一部分是用比特币支付的。

图片版权 Reuters Image caption 过去一年比特币价格暴涨约20倍

存在风险

业内人士分析，比特币支付薪酬目前被不少员工接受，因为这种加密货币价格快速上涨——过去一年比特币价格暴涨约20倍。

同时这种货币也曾一日跌幅逾40%。

暴涨暴跌使这种加密货币具备很强不稳定性，劳动者的收益保障成为问题。

据CoinDesk新闻网站报道，在瑞士，根据法律规定，用任何潜在不稳定的资产换取就业服务的行为是不合法的。

不仅如此，虚拟货币的交易在包括中国在内的一些国家禁止。

2017年，中国的央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求中国境内融资代币和虚拟货币的交易做出全面清理整顿工作。

BBC记者查阅火币官方网站信息，该网站宣布，"2017年10月31日，火币中国在晚间24时全面停止所有数字资产兑人民币的交易业务。"

这意味着，收到比特币作为薪酬的员工，在中国是无法合法合规地将其兑换成人民币的。