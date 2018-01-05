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美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）称，一本包含有关其团队丑闻的新书“全是谎言”。

这本书引述前高级助理史蒂夫·班农（Steve Bannon），称特朗普儿子与一群俄罗斯人的会面为“叛国”行为。

书中也描述特朗普对赢得总统大选十分惊讶。

特朗普的律师曾试图阻止《火与怒：特朗普白宫内幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）的出版，但该书已经提前上架销售，许多美国人连夜排队购买。

书中写了什么？

沃尔夫的书中有许多爆炸性内幕，包括：

特朗普的团队对于大选胜利感到震惊

他的妻子梅拉尼娅在大选之夜流下了伤心的泪水

特朗普对于一线明星冷落他的就职典礼十分生气

新总统“发现白宫让人烦恼，甚至有一点儿恐怖”

他的女儿伊万卡与其丈夫库什纳有一个计划：她将成为“首名女总统”。

伊万卡·特朗普嘲笑父亲的“遮秃发型”，而且“经常将背后的技术讲给朋友听”。

你的器材不支持播放多媒体材料 该书已经提前上架销售，许多美国人连夜排队购买。（英文）

据报道，这本书是根据超过200次采访写成的，但是书中的一些章节已受到批评和质疑。

BBC北美事务编辑索普尔（Jon Sopel ）认为，即使这本书中只有一半内容是真的，也描绘了一个偏执的总统和一个混乱的白宫。

书中，班农曾这样提及特朗普竞选团队成员与俄罗斯在特朗普大厦的一次会面，“他们将在全国电视上像碾碎鸡蛋一样碾碎小特朗普”。

有份参与这次会面的特朗普长子小特朗普（Donald Trump Jr）正在被特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）调查。这是他对特朗普竞选团队成员可能与俄罗斯勾结、赢得选举调查的一部分。

特朗普强烈否认任何勾结行为。

特朗普如何回应？

特朗普称，他从未让沃尔夫进入白宫，也没有因这本书与他谈话。他认为这本书“充满了谎言、失实的陈述和不存在的消息来源。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年1月5日

他此前曾称在8月被解雇的班农失去白宫职位后，“失去了理智”。

在周三（1月3日）的一个电台节目中，班农回应了总统的批评，称他是一个“伟人”，并表示一直支持他。

总统周四（4日）与共和党参议员会面后，一名记者问特朗普他的前首席战略顾问是否背叛了他。

特朗普回答：“我不知道，他昨晚说我是伟人，所以他明显很快改变了自己的调子。”

其他的回应：

梅拉尼娅·特朗普的一名发言人称，她鼓励丈夫参与总统竞选，对他赢得大选感到很高兴。

白宫新闻秘书莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）称这本书为“垃圾的小报小说”，书中充满了“虚假和有误导性的叙述”。

周四，白宫称，为安全考虑，他们禁止包括手机在内的所有个人设备进入白宫。

图片版权 Getty Images Image caption 莎拉·桑德斯

特朗普的律师怎么说？

《华盛顿邮报》发布的法律声明要求沃尔夫和书籍的发行商“立即停止出版、发行和传播”。

声明指控沃尔夫对特朗普“进行无数错误和无根据的陈述”，称律师们在考虑追究诽谤罪。

律师查尔斯·哈德（Charles J Harder）周三也发了一封信给班农，称他违反了保密协议。

这本新书本应在下周二（9日）出版，但因为一些法律行动，出版时间提前了。

BBC驻北美记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）分析

特朗普可能会想要熟悉所谓的“史翠珊效应”。这个教训最著名的例子就是歌手芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）了，她曾试图移除名不见经传的网站上她家的照片。这个教训是，你越反抗讨厌的新闻，你就越会给它带来关注。

多亏特朗普律师的“停止信”，他给了迈克尔·沃尔夫和他爆炸性的新书如此大规模的宣传。这光靠钱还买不到。

这种高度批判性的指控正引领着每一个新闻节目和报纸头版（而且遮盖了可能引起注意的最新美国经济新闻）。

追溯至特朗普还是纽约房地产大亨的时期，威胁提起诉讼就是他的惯常手段。他很少跟进真正的法庭行动，这起事件中，这样的行动尤其有风险。

为了达到美国诽谤法律要求的“实际恶意”，总统将接受来自对方律师的调查，以证明沃尔夫的指控有根据——或者，至少他有理由相信他们曾做过那些事。