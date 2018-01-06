图片版权 AFP Image caption 美国总统特朗普与国务卿蒂勒森在白宫内阁会议期间发言（2017年12月20日）。

美国国务卿蒂勒森表示，他"从未怀疑"美国总统特朗普的心理健康状况。此前，一本有争议新书的作者说，白宫幕僚形容特朗普像"小孩"。

新书作者、美国记者迈克尔·沃尔夫表示，《火与怒：特朗普白宫内幕》是基于200多次采访完稿。

尽管特朗普的律师曾试图阻止这本书的出版，但该书已提前上架销售。

特朗普总统则回应称，这本新书"全是谎言"。

特朗普认为，这本书是在媒体的推波助澜下出版，目的旨在对他造成伤害。他补充说，"他们应当尝试赢得选举。可悲。"

据报早前曾在私下批评特朗普是"白痴"的蒂勒森在接受美国有线新闻网CNN采访时表示，他没有理由怀疑特朗普总统的心理健康状况。

蒂勒森说，特朗普"不是过去那种典型的总统"。

图片版权 EPA Image caption 美国佐治亚州一家书店在1月5日开始出售引起争议的沃尔夫新书《火与怒：特朗普白宫内幕》。

蒂勒森说，"我想这是公认的，可这也是美国人民选择他的原因"。

星期五，在离开白宫前往位于马里兰州的总统休假地戴维营时，特朗普总统拒绝回答记者有关这本书的问题。特朗普将在戴维营与共和党高层磋商今年的立法重点。

沃尔夫表示，白宫幕僚把总统形容为像小孩，这是因为"他需要立即得到满足，这一切都是关于他。"

蒂勒森补充说，他与总统有着"正在发展的关系"，并否认因传闻中的不合而要辞职的消息，称将服务于整个2018年。

他对CNN表示，"就我而言，如果说有何不同的话，我将进一步加强与总统的沟通能力"。

沃尔夫为写书去过白宫？

图片版权 Getty Images Image caption 蒂勒森表示，他"从未怀疑"美国总统特朗普的心理健康状况。

特朗普总统表示，他未曾让沃尔夫进入白宫，也没有就新书的出版与沃尔夫聊过。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年1月5日

但沃尔夫回应称，"如果他不想让我在那里，那我在那里干什么?我绝对有和总统交谈过……这并非不可记录的谈话"。

沃尔夫说，在总统竞选期间和就职典礼之后，他总共与特朗普接触了三个小时。

针对来自白宫的抨击，沃尔夫在接受电视采访时回击说，特朗普总统没有信用，"身边100%的人"质疑他的任职能力。

特朗普称，他从未让沃尔夫进入白宫，也没有因这本书与他谈话。他认为这本书"充满了谎言、失实的陈述和不存在的消息来源。"

特朗普在推特上发文称，他没有让沃尔夫进入白宫，"实际上多次拒绝他"，并强调也没有因这本书与他谈话。特朗普认为这本书"充满了谎言、失实的陈述和不存在的消息来源。"

沃尔夫认为，美国总统出面阻止他的书出版，作法"非同寻常"，可这是连"一家中型企业的首席执行官"都不会尝试的举动。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普认为这本书"充满了谎言”。

书中写了什么？

该书引述前白宫首席战略顾问斯蒂芬·班农（Steve Bannon）说，小唐纳德·特朗普（Donald Trump Jr ）在纽约特朗普大厦与一名俄罗斯律师和特朗普竞选团队官员的会面是"叛国"行为。

小特朗普和特朗普总统都否认与俄罗斯人勾结赢得选举。 然而，沃尔夫在书中写道，班农曾表示，"他们将会在全国电视上像碾碎鸡蛋一样碾碎小特朗普"。

有份参与这次会面的特朗普长子小特朗普（Donald Trump Jr）正在被特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）调查。曾经担任联邦调查局局长的罗伯特·穆勒目前负责领导调查俄罗斯涉嫌干预美国大选以及特朗普阵营与莫斯科是否有关联的问题。

沃尔夫的书中还有许多爆炸性内幕，包括：

特朗普的团队对于大选胜利感到震惊

他的妻子梅拉尼娅在大选之夜流下了伤心的泪水

特朗普对于一线明星冷落他的就职典礼十分生气

新总统"发现白宫让人烦恼，甚至有一点儿恐怖"

他的女儿伊万卡与其丈夫库什纳有一个计划：她将成为"首名女总统"。

伊万卡·特朗普嘲笑父亲的"遮秃发型"，而且"经常将背后的技术讲给朋友听"。

不过，该书一些章节内容的准确性已受到美国媒体的批评和质疑。

BBC北美事务编辑索普尔（Jon Sopel ）认为，即使这本书中只有一半内容是真的，也描绘了一个偏执的总统和一个混乱的白宫。