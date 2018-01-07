Image caption 奥里萨邦政府数据显示，迄今已有60人被大象攻击身亡。

在印度东部的奥里萨邦，越来越多人喜欢跟野象自拍，结果大象生气了，袭击了人，甚至有几个人直接被踩死了。BBC印地语记者苏布拉·帕蒂（Subrat Kumar Pati）称，当地林业部门的官员担心类似事故正在呈上升趋势。

去年12月的一天，纳亚克（Jaykrushna Nayak）赶集完回家，半路看到了一头他们村里的象被很多人围着，那些人一边戏弄大象一边拍照。

纳亚克加入了人群，并试着跟大象自拍。在这个过程中，大象被激怒了，用象鼻卷起纳亚克并碾死了他。

"很多人目睹了全程，但没有人可以救他，"他的儿子告诉BBC。他还说，其他人都成功逃离了，但他的父亲却没有。

去年9月，也是在奥里萨邦，发生了一起类似的事件。一名叫巴提（Ashok Bharati）的保安试图与大象自拍，但因靠得太近而被大象杀害。

路人拍下的视频显示，巴提靠大象越来越近，结果大象突然攻击了他。

Image caption 不是每次大象攻击都会造成死亡，但每次都会造成重伤

巴提试图逃跑，但是被大象抓住并踩死。尽管被紧急送往医院，但在去医院的途中不幸死亡。他试图逃离的视频在网上被分享了很多。

也有试图跟大象自拍逃亡成功的，虽然保住了命，但受伤严重。

一名工程专业的学生纳亚克(Abhisekh Nayak)也是试图跟大象自拍，但大象刺伤了他，之后他被紧急送往了医院。

六个月后，纳亚克还是未能痊愈。他的脖子和肚子因受伤严重还在接受治疗。

"这个地区有很多大象攻击人的事件，但只有很少几起被报道。"野生动物学家莫汉蒂(Biswajit Mohanty)告诉BBC。

奥里萨邦政府已经开始重视这个问题了。该地区的野生动物首席看护人特里帕蒂(Sandeep Tripathy)告诉BBC，他们正计划在一些事故多发地组织一些模拟演练，以提高人们的防护意识，并警告人们不要离野生大象太近。

奥里萨邦政府数据显示，迄今已有60人被大象攻击身亡。其中有多少人是因为自拍而死目前还不清楚，但是官方担心，由于狂热的自拍潮流，将来死亡人数可能会继续上升。

Image caption 官方担心，由于狂热的自拍潮流，将来因戏弄大象导致的死亡人数可能会继续上升。

莫汉蒂称，大象攻击人的现象加剧，有一部分原因是森林里没有足够的食物，大象要去村里和镇里找吃的。"尤其是12月和1月，大象会从森林里出来，去农民的田里吃大米。"

"大象会成群地从森林里出来，人们看到了就很兴奋，就开始拍照，"森林靶场安全官米什拉(BN Mishra)告诉BBC。"闪光灯会刺激大象，这是大象发起攻击的主要原因，"他说。

米什拉称，政府曾努力与当地居民见面，试图商讨减少事故发生的可能性。"但是没有用，当地人都不在乎。"

另一名林业官员达斯(Ratnakar Das)称，当大象来到镇上时，他总是看到人们玩弄大象。"他们用甘蔗喂大象，之后就开始自拍，每次都会惹怒大象。"

根据卡内基梅隆大学和德里因陀罗普拉沙信息技术学院的一项研究，近年来，印度因自拍导致的死亡数要高于世界上其他任何一个国家。

然而，因为和野生动物自拍致死的案例并不仅仅限于印度。

2015年，美国黄石国家公园发生了五起游客与野牛自拍被刺伤的事件，此后，官方发布了相关的警告。同时在西班牙，一名男子试图与公牛自拍，但被公牛攻击致死。

2016年，一名中国游客背对海象自拍，被海象抱下水溺亡，饲养员跳入水中营救，结果也不幸遇难。在Youtube上，有一个集合了25个最危险的自拍的视频已经被观看了4000多万次。