金球奖倒计时：性侵丑闻余波淹没红地毯

《逃出绝命镇》的男女主角丹尼尔·卡卢亚(Daniel Kaluuya)和瑞茜·威瑟斯彭(Reese Witherspoon)均获提名

好莱坞已进入颁奖季。当地时间1月7日17:00举行的第75届金球奖是好莱坞性侵丑闻后的第一个大奖。

据悉,众多电影及电视明星会在红地毯上穿一身黑以示对性侵行为的抗议。获奖感言以及主持人塞斯·梅耶斯(Seth Meyers)的开场白预计都会集中在这个话题上。

吉尔莫·德尔·托罗(Guillermo del Toro)的奇幻爱情片《水底情深》(The Shape of Water)获得了最多提名:共获7项提名。

英国明星莎莉·霍金斯(Sally Hawkins)也参与了该电影。霍金斯还凭另一部剧情片获得了最佳女主角提名。

《水底情深》也会与《请以你的名字呼唤我》(Call Me by Your Name)、《敦刻尔克》(Dunkirk)、《三块广告牌》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)一起,角逐最佳剧情片。

最佳喜剧或音乐片的提名包括《大灾难家》(The Disaster Artist)、《逃出绝命镇》(Get Out)、《大娱乐家》(The Greatest Showman)、《伯德夫人》(Lady Bird)以及《我,花样女王》( I, Tonya)。

塞斯·梅耶斯称,鉴于对好莱坞有权有势的制片人哈维·韦恩斯坦(Harvey Weinstein)以及其他人遭受的性侵指控,他会在开场时提及这个问题。

梅耶斯在接受《好莱坞报道》采访时说,他已经跟他身边的女性,包括他的妻子,讨论过该如何在舞台上提及这个话题。他说:"我们都认为这是一个机会,我们可以讲讲以前这个舞台上从来没提及过的话题。"

美国演员塞斯·梅耶斯(Seth Meyers)将主持颁奖典礼

克里斯托弗·普卢默(Christopher Plummer)凭雷利·史考特(Ridley Scott)的电影《金钱世界》(All the Money in the World)被提名最佳男主角。在凯文·斯派西(Kevin Spacey)被控性骚扰后,普卢默取代凯文·斯派西出演了约翰·保罗·盖蒂(John Paul Getty)这个角色。

英国明星海伦·米伦女爵士(Dame Helen Mirren)以及朱迪·丹奇女爵士(Dame Judi Dench)分别凭《求闲者》(The Leisure Seeker)和《女王与知己》Victoria and Abdul在喜剧或音乐类目中获最佳女主角提名。

她们的竞争者为玛格特·罗比(Margot Robbie)(《我,花样女王》),西尔莎·罗南(Saoirse Ronan)(《伯德夫人》),以及艾玛·斯通(Emma Stone)(《性别之战》)。

75届金球奖获得最多提名的影片 7项提名 电影《水底情深》(The Shape of Water)

6项提名 电视剧 《小谎言》(Big Little Lies)

6项提名 电影 《华盛顿邮报》(The Post),《三块广告牌》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

4项提名 电视剧《宿敌:贝蒂和琼》(Feud: Bette and Joan) AFP

其他获得提名的英国演员有加里·奥德曼(Gary Oldman),他可能凭借《至暗时刻》(Darkest Hour)中丘吉尔(Sir Winston Churchill)的角色获最佳男演员。

奥德曼的竞争者包括提莫西·查拉梅(Timothée Chalamet)(《请以你的名字呼唤我》)、丹尼尔·戴-刘易斯(Daniel Day-Lewis)(《幽冥端绪 Phantom Thread》)、汤姆·汉克斯(Tom Hanks)(《华盛顿邮报The Post》)以及丹泽尔·华盛顿(Denzel Washington)(《罗曼先生,你好 Roman J Israel, Esq》)。

伦敦出生的演员丹尼尔·卡卢亚(Daniel Kaluuya)将凭借《逃出绝命镇》中的角色角逐喜剧或音乐类目中的最佳男主角。这个类目中的其他演员包括史蒂夫·卡瑞尔(Steve Carell)(《性别之战》)、安塞尔·埃尔格特(Ansel Elgort)(《极盗车神Baby Driver》)、詹姆斯·弗兰科(James Franco)(《大灾难家》)以及休·杰克曼(Hugh Jackman)(《大娱乐家》)。

电视大奖

妮可·基德曼(Nicole Kidman)以及罗伯特·德尼罗(Robert De Niro)在电视类目中有获提名。

妮可·基德曼和瑞茜·威瑟斯彭(Reese Witherspoon)凭借《小谎言》(Big Little Lies)中的角色双双获得最佳女主角提名。另外获得最佳女主角提名的是杰西卡·贝尔(Jessica Biel)(《罪人The Sinner》),以及杰西卡·兰格(Jessica Lange)和苏珊·萨兰登(Susan Sarandon),后两者都凭借《宿敌:贝蒂和琼》(Feud: Bette and Joan)中的角色入围。

妮可·基德曼和瑞茜·威瑟斯彭凭借《小谎言》(Big Little Lies)中的角色双双获得最佳女主角提名

罗伯特·德尼罗凭借《欺诈圣手》(The Wizard of Lies)中的角色获最佳男主角提名,同样获得提名的还有裘德·洛(Jude Law )(《年轻的教宗The Young Pope》)以及杰弗里·拉什(Geoffrey Rush)(《天才Genius》),后两者都凭借《宿敌:贝蒂和琼》(Feud: Bette and Joan)中的角色入围。

还有两名提名最佳男主角的是伊万·麦克格雷格(Ewan McGregor)(《冰血暴Fargo》)和凯尔·麦克拉克伦(Kyle MacLachlan)(《双峰Twin Peaks》)。

《小谎言》一共获得了六项提名,是今年电视剧类目中获提名最多的剧。

由好莱坞外国记者协会(Hollywood Foreign Press Association)主办的金球奖被视为奥斯卡的风向标。今年的奥斯卡颁奖典礼将于3月4日举行,入围名单将于本月底公布。