金球奖红毯被黑色淹没 明星们都说了什么

图片版权 Getty Images Image caption 《小谎言》获最佳限定剧、电视电影,主演们在庆祝

1月7日,洛杉矶时间下午五点,第75届金球奖颁奖典礼开始。和预期一样,大部分女明星都身穿黑色礼服走了红地毯,以示对好莱坞性侵丑闻以及性别不平等的抗议。

红毯成黑色海洋

梅莉·史翠普(Meryl Streep)穿着一身黑色跟一名活动人士一起走了红地毯。她在红地毯上接受采访时表示:"性别不平等导致的权力滥用存在于我们的行业,也存在于家庭佣人行业、军队、国会等,无处不在,今天,我们身穿黑色站成一排,我觉得很强大。"

同样地,艾玛·华森(Emma Watson)也由一名活动人士陪同,一身黑衣走了红地毯。她解释了女星们为什么选择穿黑色:"我们穿黑色是体现团结。一想到我们这个运动是跨越了行业、社区和地区的,我就很激动。也就是说,我们不仅影响了好莱坞的女性,我们其实影响了各个地方的女性。"

图片版权 Getty Images Image caption 梅莉·史翠普(Meryl Streep)穿着一身黑色跟一名活动人士一起走了红地毯

2017年底,300多名好莱坞女星、编剧及导演发动了一场名为"是时候了"的运动,她们在《纽约时报》做了整版广告,称"娱乐圈女性号召各行业女性抵制性骚扰"。

该运动得到了娜塔莉·波曼(Natalie Portman)、瑞茜·威瑟斯彭(Reese Witherspoon)、凯特·布兰琪(Cate Blanchett)、伊娃·朗格莉亚(Eva Longoria )等女星的支持,并筹集到了1500万美元的资金。资金将全部用于职场受到性侵害的男女的法律救援。

"大象已不在房间"

图片版权 Handout Image caption 主持人塞斯·梅耶斯(Seth Meyers)巧妙地运用双关提及了好莱坞性侵话题

主持人塞斯·梅耶斯(Seth Meyers)的开场白巧妙运用双关提及了好莱坞性侵话题。提及入围的男演员时,他开玩笑说:"至于入围的男演员们,这是三个月来他们第一次不用害怕自己的名字被大声念出来"。

梅耶斯还称,大象已经不在房间,哈维·韦恩斯坦(Harvey Weinstein)下一次出现在金球奖颁奖典礼应该是20年后。

图片版权 Getty Images Image caption 艾美莉·克拉克(Emilia Clarke), 阿兹·安萨里(Aziz Ansari )和基特·哈灵顿 (Kit Harington)

奥普拉获终身成就奖

奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)获施素德美终身成就奖(Cecil B. DeMille Award),她的获奖感言引发了不断的鼓掌及社交媒体上的讨论。奥普拉是第一个获得该奖项的黑人女性。

“今晚,我要对多年来忍受虐待和骚扰的女性们致敬。因为她们跟我的母亲一样,需要养孩子,需要付各种帐单,还有梦想要追随。“奥普拉称。

图片版权 Handout Image caption 奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)获奖感言引爆全场

她还说,在太长的时间里,女性都生活在一个强势的男权文化里,如果女性胆敢对这些强势的男性说实话,她们是不会被采信的。”但是现在,他们的时代已经过去了,他们的时代已经过去了!“奥普拉连说了两遍。

75届金球奖完整获奖名单

电影类

剧情类最佳电影

《三块广告牌》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

剧情类电影最佳女主角

法兰西丝·麦多曼 (Frances McDormand) 《三块广告牌》

剧情类电影最佳男主角

加里·奥德曼(Gary Oldman)《至暗时刻》

音乐/喜剧类最佳电影

《伯德夫人》(Lady Bird)

音乐/喜剧类最佳女主角

西尔莎·罗南(Saoirse Ronan)《伯德夫人》

音乐/喜剧类最佳男主角

詹姆斯·弗兰科(James Franco)《大灾难家》

电影最佳女配角

艾莉森·珍妮(Alison Janney) 《我,花样女王》

电影最佳男配角

山姆·洛克威尔(Sam Rockwell)《三块广告牌》

电影最佳导演

吉尔莫·德尔·托罗(Guillermo del Toro)《水底情深》

电影最佳剧本

马丁·麦多纳 (Martin McDonagh)《三块广告牌》

最佳动画

《玩转极乐园》Coco

最佳外语片

《凭空而来》In the Fade

电影类最佳配乐

《水底情深》The Shape of Water

电影类最佳原创歌曲

This is Me 《大娱乐家 The Greatest Showman》

电视类

最佳剧情类剧集

《使女的故事》The Handmaid's Tale

剧情类剧集最佳女主角

伊丽莎白·莫斯(Elisabeth Moss)《使女的故事》

剧情类剧集最佳男主角

斯特林·K·布朗(Sterling K Brown)《我们这一天》

最佳喜剧剧集

《了不起的麦瑟尔夫人》(The Marvelous Mrs Maisel)

音乐喜剧类剧集最佳女主角

瑞秋·布罗斯纳安 (Rachel Brosnahan) 《了不起的麦瑟尔夫人》

音乐喜剧类剧集最佳男主角

阿兹·安萨里 (Aziz Ansari )《无为大师》

最佳限定剧、电视电影

《小谎言》(Big Little Lies)

限定剧、电视电影最佳女演员

妮可·基德曼(Nicole Kidman)《小谎言》

限定剧、电视电影最佳男演员

伊万·麦克格雷格(Ewan McGregor) 《冰血暴》

电视剧类最佳女配角

亚历山大·斯卡斯加德(Alexander Skarsgard) 《小谎言》

电视剧类最佳男配角

劳拉·邓恩(Laura Dern)《小谎言》