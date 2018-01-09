朝韩会谈：为什么朝鲜态度出奇好？

图片版权 Getty Images Image caption 韩国统一部部长赵明均（右）与朝鲜首席代表李善权（左）会谈后握手示意。

朝鲜与韩国时隔两年再度举行高级别会谈。两国代表周二（1月9日）在板门店会面，一天内进行五次接触。

会谈后韩国官员透露，朝鲜将派代表团参加2018韩国平昌冬奥会，代表团由运动员、官员及啦啦队组成。同时双方还就举行军事当局会谈与各领域会谈进行讨论。

韩国统一部官员亦表示，断绝23个月的朝韩西海军事通讯线路已经恢复，将于韩国时间10日（周三）上午8时起实现正常通讯。有分析人士指出，由于通过陆路往返朝韩需要军方通讯协助，这可能是为朝鲜冬奥代表团通过陆路访韩做准备。

此次会谈以当地时间早上10点举行的首次会议开始，以晚上8点的终结会议结束。双方在10个小时内共进行五次接触。

“今天气氛格外好”

图片版权 Getty Images Image caption 一名韩国军人（蓝色制服）与四名朝鲜军人（绿色制服）被军事分界线隔开。

种种迹象表示，这次朝鲜透露出了积极的信号。

据韩国《中央日报》报道，首次会议开始前，朝方首席代表、朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权向记者表示，双方会“以真诚的姿态进行会谈”，并称一切会顺利进行。

在随后的会议中，李善权还表示，希望双方为全民族献上新年第一份厚礼。他以“厚冰之下湍湍不歇的水流”比喻希望朝韩改善关系开展对话的民心，称此次宝贵的高层会谈正是由这般强烈的民意促成。

朝鲜方面还主动提出公开会谈过程。李善权在首次接触时向韩方提议，“会谈全部公开，向全民族传达会谈实况”，韩方代表团团长、统一部部长李明均对此表示理解，但基于惯例还是建议以非公开形式举行会谈。

朝鲜随行记者也显示出友善态度。韩国《国民日报》报道称，一名朝鲜中央通讯社记者向韩方记者表示，“我报道过许多会谈，但今天气氛格外好”。

朝鲜态度为何这么好？

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜在新年期间首次释放谈判信号。

中国时事评论员邓聿文对BBC中文表示，朝鲜态度发生转换是因为对朝制裁正在发挥作用。

邓聿文认为，朝鲜想要国内恢复生产，进行核试验需要资金。而参加冬奥会可以向外界传递积极信号，如果可以由此打开韩国这个缺口，让外界减轻制裁，可以让朝鲜“缓过气”来。

BBC记者傅东飞（Rupert Wingfield-Hayes）在首尔报道时指出，韩国很少有人相信，朝鲜这次释放的信号意味着朝鲜态度的真正转变。

傅东飞援引专家分析表示，朝鲜领导人金正恩日益担心美国正在策划对他发动军事打击，因此决定做出一些改变，缓解紧张局势。

也有专家认为，这是朝鲜为让外界放松戒心而做出的和平姿态，需要引起警惕。

韩国世宗研究所统一战略研究室室长郑成长对韩国媒体表示，金正恩在“好战性”上与金日成很像。他指出，“1950年朝鲜战争爆发之前，金日成就曾在完成战争准备后对外做出和平伪装”。

体育与外交

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜将派代表团参加2018韩国平昌冬奥会，代表团由运动员、官员及啦啦队组成。

每当韩国举办重大国际体育赛事之际，朝韩之间经常发生一些影响半岛关系的事件。这些事件中部分是朝鲜在赛事前夕蓄意妨碍、挑衅韩国，部分是朝鲜在国际形势对自己不利时利用体育交流改善自身形象。

1987年，就在韩国积极准备举办1988汉城奥运会之际，两名朝鲜特工在大韩航空858号班机上放置炸弹，导致机上115人全部死亡。

2002年韩日世界杯期间，6月29日，韩国代表队参加3、4名决赛当天，两艘朝鲜警备舰越过黄海分界线，向一艘韩国舰艇开火，导致6名韩国海军官兵死亡，19人受伤。

2014年2月，在韩国举办亚洲杯赛事之前，朝鲜与韩国时隔3年4个月之际再次举行离散家属会面。