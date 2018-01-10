看电影还是秀爱国？印度不再强求影院放国歌

图片版权 Getty Images Image caption 印度有规定要求电影院放电影前，必须播放国歌，萤幕上也必须展示国旗。但当地最高法院日前撒销这个要求

“观众去看电影，纯粹是为了娱乐。为甚么硬要他们把爱国挂在嘴边？”这是印度最高法院日前决定推翻当地电影院奏放国歌的要求时，一名法官提出的质疑。

印度法院在2016年颁下命令，全国电影院播放电影前必须奏国歌，期间观众必须肃立，萤幕上也须展示印度国旗。

当时，法院指命令有助人民在心中营造“爱国主义和民族主义”。执政人民党（BJP）当时也曾称赞这为“美好的一步”。

但两年后的今天，法院和政府的态度似乎都完全转变。为甚么他们要打倒昨天的自己？

图片版权 BS PRASANNAN Image caption 法庭的命令在2016年生效初期，仍有观众拒绝在播放国歌期间站立。当局其后控告他们"不尊重国歌罪"

最高法院周二（1月9日）应印度首席检察官韦努古帕（K K Venugopal）的陈述状要求，取消强制播放国歌和观众必须肃立的规定，改让各地电影院自行选择是否播放国歌。

法院指，当局不能透过法庭的裁判，向公众灌输文化和社会的价值观。但法院强调，如果电影院决定播放国歌，观众仍须肃立，以表尊重。

政府代表在聆讯期间说，当局已经成立了委员会，审视相关议题，六个月后提交报告后再作决定。

有反对法院取消命令的人抨击印度政府的做法，指他们本来希望政府以强硬的态度，让更多人“为国歌感到自豪”。

但有支持法院改变规定的分析指，法院的决定显示当局意识到，各地有越来越多的人越俎代庖，利用私刑惩罚那些不愿意为国歌肃立的人。

法院在2016年前颁布的命令，被视为莫迪政府推行爱国主义的一个政策，但命令推行一年，批评声不断。

有民间组织向最高法院提交陈述书，指强制观众站立“侵犯了他们的基本权利”，也指强制肃立只是一个表面上的尊重，不能与“发自内心的尊重”相比。

在最高法院去年开始就是否推翻命令聆讯期间，有法官指出，印度社会不应因为一个人拒绝在播放国歌期间肃立，便断言他不爱国。

图片版权 AFP Image caption 有法官在聆讯间指，观众去看电影，纯粹是为了娱乐，不应要他们"老是把爱国把在嘴边"

此前，印度各地对播放国歌均有不同的要求。当地不时传出报道，指有人向被他们视为“不尊重国歌”的人滥用私刑。

印度传媒在2014年曾报道，南部城市孟买一名男子在电影院被多人袭击，原因是他的南非藉女友没有在播放国歌时肃立。

BBC在2016年也报道，一名住在西南部果阿邦（Goa）的残疾男子，因为在电影院播放国歌时没有站起来被打。

最高法院其后颁令，让伤残或患有精神病的观众，不用在奏放国歌时肃立。