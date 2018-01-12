观察：韩国"核武器"和朝鲜的"禁核"

图片版权 Reuters/KCNA Image caption 在2018年开启之际，平壤也和悉尼、上海、法兰克福、伦敦及纽约等世界都市一样燃放了新年烟花。

朝鲜核和导弹危机牵动了2017年的国际政治和经济神经。2018年朝鲜半岛局势将走向和平还是战乱？

2018年可能会有很多事情让人感到意外。伴随一阵阵隆隆的爆炸声，平壤整个的黑夜天空都被照亮：在2018年开启之际，平壤也和悉尼、上海、法兰克福、伦敦及纽约等世界都市一样燃放了新年烟花。但这并不能标志着平壤由此就进入了世界级大都市行列。

和往年不同的是，这次燃放的烟花景况登上了世界级媒体英国广播公司BBC播报世界各地迎新年的新闻中，在短暂的画面里，可见衣着整齐甚至时髦光鲜的朝鲜民众和世界其它地方的人民一样迎接新年到来的兴奋之情。

而在2017年，朝鲜一再不顾国际社会"禁核令"、坚持核和导弹开发，使得朝鲜半岛危机陡然升温，成为东亚地缘政治中突出的热点。

朝鲜受到如此重视程度，超出其国土或人口占亚洲或世界的比例。作为受到朝核问题直接影响的韩国，其经济文化影响，包括韩流，近年来也发挥出远超出其国土或人口数字比例的能量，人们在韩流文化中还发现了早已存在的"核武器"。

误判和升温

图片版权 Xinhua News Agency Image caption 韩流女星为烧酒做广告。

朝鲜半岛不少民众爱好烧酒。据称因为战争的缘故，韩国发源出各种"炸弹酒"， 比如小杯威士忌放入大杯啤酒中称"原子弹"；小杯烧酒放入大杯威士忌中称"氢弹"。这种"核武器"对常喝酒的年轻人来说看似没什么大不了，一旦"误判"，喝下才会知道其"爆炸威力"，轻则烧嘴，重则伤身。

韩国的"核武器"也成为半岛南北民间文化互动的一个例子。近年来，让人意外的是这一炸弹酒文化逐渐也在朝鲜民间开始流行。庆新年之际，平壤官方电台通过天气预报发布"禁核令"，提醒民众表示，要注意保护健康，不要随便饮用韩国的"炸弹酒"。

误喝杯"核武器"恐怕难有大的影响。但在一国核政策问题上对己对人做出误判，会给一国甚至地区安全造成冲击。

2017年朝鲜核和导弹的发展速度，出乎很多西方朝鲜问题专家的意外。《纽约时报》近期透露，美国情报机构2017年初对特朗普政府做出的评估，大大低估了朝鲜的核和导弹开发速度。这"成了美国最严重的情报失误之一"。

东北亚危局

对化解朝核危机，有关国家做出了不同的姿态，采取了不同的行动。但局势的发展仍出乎各方意外。

图片版权 Reuters Image caption 金正恩发表新年讲话，软硬兼施。一面强调朝鲜拥核，一面表示朝鲜愿出席冬奥会。

在特朗普政府执政后，美韩军方"以眼还眼，以牙还牙"式地多次显示军事威胁，进行演习。但朝鲜反以此让"自身安全受到威胁" 为由，几个月内频发新式导弹，并成功试验氢弹。

中国一再呼吁"双暂停"（朝鲜停止核和导弹试验、美韩同时停止举行攻朝军事演习）。但朝鲜对自己最大的、有友好关系的后盾邻国不理不睬，反而在中国显示其国际领导力、举行"金砖会议"之际，进行氢弹试验。

与此同时，韩国部署美国萨德反导系统还让中韩关系出现严重倒退。中国俄国均与美国在制裁朝鲜问题上分歧越来越大。半岛危机一度愈演愈烈。

联合国终于在2017年12月23日做出了迄今为止对朝鲜最严厉的制裁决议。

冰冻三尺

新年伊始，朝鲜领导人金正恩身着高级毛料西服发表了软硬兼施的讲话，一面强调朝鲜拥核已是既成事实，一面表示建议南北对话。

随之，朝韩高级别对话开启，部分军事热钱重启，朝鲜的奥运代表团也被欢迎参加在韩国举行的平昌冬奥会。美韩也将推迟针对朝鲜的联合军事演习。一切似乎让朝核危机峰回路转。这让不少观察人士又感到意外。

但朝核危机是否已经化解？2018年，半岛是否能肯定因此走向和平？仅从朝韩高层板门店谈判结果看，答案不容乐观。这一和平进程有其脆弱性。

板门店的谈判似乎缓解了朝鲜半岛的南北对峙大局势，但朝韩双方已经对对方一些做法表示不满。比如朝鲜代表批评韩方迟迟不回应朝方开通开城军事热线提议，而推迟回应的效果给外界显示是韩方主动提出这一和平倡议。

图片版权 Reuters Image caption 朝韩代表本周二（1月9日）在板门店会谈。

谁的功劳？

目前朝鲜拥核、并且不受国际社会约束仍是问题结症。在朝鲜半岛和平的关键问题核问题上，朝鲜代表并没有就韩国方面提出的无核化提议做出回应。

专家们指出，冷战结束后朝鲜担忧其国际生存环境，希望以拥核自保，但此举无异于饮鸠止渴。美国的前六方会谈首席代表希尔大使曾表明：美国与一个拥核的朝鲜是不可能达到关系正常化的。

作为被认为是朝鲜的主要支持后盾的中国，也从来没有在朝核问题上松动过立场。中国一直主张半岛无核化。但反对韩美以军事压力逼迫朝鲜，主张"双暂停"（朝鲜暂停核试，美韩暂停军演）。

在朝鲜半岛局势缓和后，不仅是朝鲜、韩国都争论自己是真正的和平倡导者，韩国总统文在寅表示，特朗普总统也对南北对话做出了贡献，功不可没。随后，特朗普接受美国媒体采访时说：“"我很可能与金正恩的关系很好，我很有人缘。我想你们这些人可能会对此感到惊讶。"这个表态的确让人意外，因为不久前，特朗普还形容金正恩是个要自取灭亡的”小火箭人“，而金正恩回敬称特朗普是”精神错乱的疯老头“。

到底是什么因素使朝鲜突然回到谈判桌上来呢？有很多专家说是经济制裁，包括中国从新年开始实施对朝鲜的全面严厉的经济制裁。

有意思的是，从英国叛逃到韩国的前朝鲜高级外交官太勇浩表示，半岛的局势似乎是各方最终接受了（中国的）"双暂停"倡议。但朝鲜此举是为了离间中美关系，意在希望实现美朝直接对话。

不论和平功劳属谁，也许是半岛希望和平的人士可以松口气、庆祝一下的时候了。在未来可能发生任何意外前，喝杯"原子弹"还是"氢弹"好呢？