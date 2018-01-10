平昌冬奥会：朝鲜啦啦队将展开魅力攻势

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜国家啦啦队的姑娘们肩负着展示祖国形象的重任。她们不时走出国门

朝鲜宣布，决定派国家啦啦队再度出征韩国，随奥运代表团参加今年2月的平昌冬奥会。曾不止一次惊艳全场的朝鲜美女啦啦队员们将再以酷炫的表演为朝鲜选手呐喊助威。

美女啦啦队是这个神秘国度的对外"形象大使"，酷炫的背后是冷峻的政治和历史；她们被赋予"融化冰冻的朝韩关系、展示朝鲜半岛民众统一决心"的政治使命。

正值朝鲜半岛局势紧张之际，派遣华容笑貌的娘子军南下韩国，被很多人解读为平壤要发动又一波魅力攻势。

朝鲜国家啦啦队究竟是个怎样的存在？

形象代表

目前还没有看到关于朝鲜首次为出国参加国际体育赛事组建啦啦队的史料，但可以肯定的是，朝鲜啦啦队首次在国际赛场亮相是2002年，釜山亚运会。

朝鲜每年一度的大型体操和艺术表演盛事——阿里郎艺术节，总少不了啦啦队表演；她们还多次出国为朝鲜运动员在国际比赛中加油呐喊，比如2007年中国武汉女足世界杯赛和2008年北京奥运会。

迄今为止，朝鲜啦啦队总共3次南下韩国，在国际体育赛事上为朝鲜运动员加油呐喊。

2002年，朝鲜啦啦队288人首次在韩国釜山亚运会亮相，红恤白帽，世界眼睛为之一亮；2003年，平壤又派出303人的啦啦队到大邱世界大学生夏季运动会为朝鲜争光，观众也称被惊艳倒了。

2005年，朝鲜啦啦队再度赴韩，参加仁川举办的第16届亚洲田径竞标赛。不同于前两次，去仁川的只有124人（也有称101人），而且是男女混合队；除了在场外呐喊助威，他们还在仁川、文鹤等地作了竞技啦啦队表演。

图片版权 EPA Image caption 16岁花季少女、未来的朝鲜第一夫人李雪主2005年与啦啦队友在韩国仁川

图片版权 EPA Image caption 李雪主的身世背景和她嫁入金家的内情鲜为人知

日本《东京体育报》曾点评说，作为国家的形象代表去韩国的啦啦队员很多都是"令人过目难忘的年轻美女"，而随朝鲜代表团去其他国家的啦啦队员"一般都是中年男女"，比如2008年北京奥运会，朝鲜啦啦队平均年龄是45岁。

"又红又专"

这些"令人过目难忘的"美女们年龄大致在20岁上下，从大学、艺术院校和各部门各级宣传队层层选拔、严格考核和政审挑选出来。

她们面容姣好、身姿美妙、能歌善舞，政治上可靠，很多人来自高干或生活富裕家庭，所谓根正苗红，又红又专。

中国国际广播电台网说，家庭有海外关系或其他政治污点的姑娘，再美丽优秀也进不了啦啦队。

经层层甄选进入国家队的啦啦队员要参加集训，演练各种表演技能，接受形体和礼仪训练，包括微笑和手势，都有一定之规。

著名的拉拉队员包括有朝鲜"国宝级"美女之称的郑美香，当然还有朝鲜第一夫人李雪主。

因为有机会出国表演，郑美香和朝鲜美女在海外网民中圈粉不少。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜的啦啦队被戏称为一支”美人军"

“美人军”

在朝鲜，啦啦队的地位不亚于国家级艺术表演团体，还涉外，有出国任务，有外宣使命。

韩朝体育交流协会理事长金庆星曾对媒体表示，在朝鲜被选拔加入啦啦队属于为国争光立功的大事，甚至能被授予国旗勋章，对个人来说关乎前途，竞争十分激烈。

BBC韩语科的郑富憼解释说，朝鲜啦啦队由政府拨款和管理，成员都经过严格政审，入选后除了业务训练，还要接受严格的思想教育。

韩国电视台曾引述一名"脱北"叛逃到韩国的前啦啦队员说，进国家队后要参加政治学习，反复被告知，她们肩负着向世界展示祖国和金将军的威力和尊严的重大使命，"啦啦队存在的目的是外宣。"

即便如此，韩国和国际媒体很难不聚焦美女啦啦队。韩媒称之为"美丽军"，比运动员和比赛本身更引人入胜。

郑富憼说，每次朝鲜啦啦队到韩国，韩媒都激动不已，因为"她们确实有魅力"，媒体和公众所有的眼睛都盯着她们，注视她们的外表。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜每年一度的阿里郎艺术节上少不了啦啦队表演

魅力攻势

朝鲜此番宣布加2018平昌冬奥会，注明包括啦啦队。果真能够成行，则自上一次"美丽军"南下已过了十多年。

正值朝鲜半岛南北关系紧张之际。

平壤时不时试射导弹，去年又冒国际之大不韪进行第六次核试爆，迫使联合国和华盛顿采取更严厉的制裁。

朝鲜跟韩国、美国和日本在过去一年里也没少打口水战。

最近，朝鲜领导人金正恩在元旦讲话中又向美国发出警告，说核弹按钮"一直在我桌上"，整个美国都在朝鲜核武器所及范围之内，还强调"这是现实，不是威胁。"

但与此同时，韩国总统文在寅在继续努力推动关系解冻，金正恩也在2018新年讲话中区别对待美韩，对美措辞强硬对韩语气缓和。

他说，“2018年对北南双方都是重要的一年，北方建国70周年，南方是举办冬季奥运会。”

图片版权 Reuters Image caption 平壤民众在新年的焰火下与洲际弹道导弹冰雕合影

一如既往，平壤动用娘子军，外界就视为橄榄枝。

在局面紧张僵持的情况下，朝鲜美女啦啦队在冬奥会上表演，似乎有利于平壤的国际形象，甚至可能跟美国的美女啦啦队同场表演。

另一方面，平昌冬奥会门票卖得不好，据分析那里距离朝鲜仅90公里是一个不利因素。

也许，美女啦啦队热力四射的表演这次对南北双方都是一帖回天药方？