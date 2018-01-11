炸弹与外交：朝鲜在体育赛事前的大小动作

  • 2018年 1月 11日
North Korean cheer team members wave their national flags during the World Students Games opening ceremony in Daegu on 21 August 2003. 图片版权 Getty Images
Image caption 朝鲜啦啦队出席2003年世界学生运动会。

体育赛事在朝鲜与韩国之间特别具有戏剧性。

朝鲜与韩国举行了两年以来首次高层会谈后，朝方答应派代表团参加今年2月在韩国平昌举行的冬季奥运会。

但体育赛事不一定能够缓和两国之间的关系。

过去，朝鲜在韩国举办大型国际体育赛事期间或者之前，曾对韩国策动致命袭击。

客机爆炸- 1988夏季奥运会

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Image caption 朝鲜杯葛了1988年韩国举行的夏季奥运会。

1987年，两名朝鲜特工在大韩航空858号班机放炸弹。这班客机原本由伊拉克巴格达飞往韩国首尔，两名特工在中途站阿布扎比离开，飞机其后在安达曼海上空爆炸，机上115人全部身亡。

当时韩国正筹备在首尔（汉城）举办奥运会，但朝鲜有意制止活动顺利举行。

其中一名特工金贤姬（Kim Hyun-hui）接受BBC采访时说：“是一名高层军方人员指示我，要求在汉城奥运会前击落韩国客机。”

“他说这样可以把韩国弄得乱成一团，任务就是要为革命进行严厉打击。”

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Image caption 空难遇害者家属要求政府重启调查。

海战- 2002年世界杯

2002年韩国与日本联合举办足协世界杯，这一年对韩国足球界来说是一大转捩点。

此前韩国从没有在世界杯赢过赛事，但这一年，韩国球队击败波兰、美国、葡萄牙、意大利和西班牙等强队，打入四强。

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Image caption 2002年足协世界杯对韩国是重大时刻。

韩国当年在足球场上惊人的表现扬威海外，国际媒体上，都刊登了韩国举国支持国家队的照片。

但朝鲜在韩国与土耳其足球队举行季军赛的6月29日当天开火。

朝鲜巡逻船在延坪岛附近，涉嫌越过黄海的北方分界线，向韩国海军舰艇开火。

事件中六名韩国人身亡，至少九人受伤。

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Image caption 死者家属去年悼念海战15周年。

联合国在韩战后界定北方分界线为双方的海上边界，不过朝鲜一直不承认这条分界线，这分界线长期以来是容易发生冲突的一个地点。

虽然发生了海战，但朝鲜在同年参加了韩国的釜山亚洲运动会。

当时朝鲜派出606人的代表团出席亚运会，当中包括184名运动员、288名啦啦队队员和134名官员。

家庭重聚与2014年亚运会

韩国举办仁川亚运会前，朝鲜同意让两地因朝鲜战争而分离的离散家庭重聚。

数百万人因朝鲜战争而被迫分隔两地，朝韩协调的离散家庭重聚是他们重逢的难得机会。

重逢场面总是让人为之动容，特别是有一些人是相隔60年才首度重遇至亲。

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Image caption 数百万人因韩战分隔两地。

在2000年至2007年，朝韩每年举行两次离散家庭重聚。

但2007年至2013年只举行了两次，因为当时的李明博保守派政府与平壤政府关系紧张。

所以在2014年2月举行的重聚活动备受各界期待，因为这是逾三年来首次举行。

但朝韩关系未见改善。

在亚运会临近时，朝鲜一度威胁不派代表团出席，但最终也派出273名运动员和官员，包括三名最具权力的军事及政治人物——黄炳誓、崔龙海和金养建，不过朝鲜没有派出啦啦队。

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Image caption 黄炳担（左）、崔龙海（中）、金养建（右）2014年现身仁川亚运会。

2015年10月之后，朝韩从未举办离散家庭重聚。

平昌冬奥会

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Image caption 两年以来朝韩再次举行高层对话。

2018年冬季奥运会正值朝韩关系高度紧张的时刻。

2017年，朝鲜六度核试及多次试射导弹，一些韩国人作最坏打算，购买求生包以应对可能发生的核袭击。

但金正恩今年新年演说时伸出了“橄榄枝”，指朝鲜会派代表出席二月的平昌冬奥会。

双方似乎有意对话。

以往朝韩举行高层会面都困难重重，当中牵涉各类权力斗争，为时间、地点和出席人员争执不休，但这次只是花了一周时间，双方便同意会谈内容。

1月9 日，会谈在友好姿态中召开。韩国文在寅政府期望这次交流会是一个好开始，能够达成超越体育活动更远大的目标。

BBC朝鲜语金恩（Kim Hyung Eun）报导。

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