炸弹与外交：朝鲜在体育赛事前的大小动作

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜啦啦队出席2003年世界学生运动会。

体育赛事在朝鲜与韩国之间特别具有戏剧性。

朝鲜与韩国举行了两年以来首次高层会谈后，朝方答应派代表团参加今年2月在韩国平昌举行的冬季奥运会。

但体育赛事不一定能够缓和两国之间的关系。

过去，朝鲜在韩国举办大型国际体育赛事期间或者之前，曾对韩国策动致命袭击。

客机爆炸- 1988夏季奥运会

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜杯葛了1988年韩国举行的夏季奥运会。

1987年，两名朝鲜特工在大韩航空858号班机放炸弹。这班客机原本由伊拉克巴格达飞往韩国首尔，两名特工在中途站阿布扎比离开，飞机其后在安达曼海上空爆炸，机上115人全部身亡。

当时韩国正筹备在首尔（汉城）举办奥运会，但朝鲜有意制止活动顺利举行。

其中一名特工金贤姬（Kim Hyun-hui）接受BBC采访时说：“是一名高层军方人员指示我，要求在汉城奥运会前击落韩国客机。”

“他说这样可以把韩国弄得乱成一团，任务就是要为革命进行严厉打击。”

图片版权 News1 Image caption 空难遇害者家属要求政府重启调查。

海战- 2002年世界杯

2002年韩国与日本联合举办足协世界杯，这一年对韩国足球界来说是一大转捩点。

此前韩国从没有在世界杯赢过赛事，但这一年，韩国球队击败波兰、美国、葡萄牙、意大利和西班牙等强队，打入四强。

图片版权 News1 Image caption 2002年足协世界杯对韩国是重大时刻。

韩国当年在足球场上惊人的表现扬威海外，国际媒体上，都刊登了韩国举国支持国家队的照片。

但朝鲜在韩国与土耳其足球队举行季军赛的6月29日当天开火。

朝鲜巡逻船在延坪岛附近，涉嫌越过黄海的北方分界线，向韩国海军舰艇开火。

事件中六名韩国人身亡，至少九人受伤。

图片版权 News1 Image caption 死者家属去年悼念海战15周年。

联合国在韩战后界定北方分界线为双方的海上边界，不过朝鲜一直不承认这条分界线，这分界线长期以来是容易发生冲突的一个地点。

虽然发生了海战，但朝鲜在同年参加了韩国的釜山亚洲运动会。

当时朝鲜派出606人的代表团出席亚运会，当中包括184名运动员、288名啦啦队队员和134名官员。

家庭重聚与2014年亚运会

韩国举办仁川亚运会前，朝鲜同意让两地因朝鲜战争而分离的离散家庭重聚。

数百万人因朝鲜战争而被迫分隔两地，朝韩协调的离散家庭重聚是他们重逢的难得机会。

重逢场面总是让人为之动容，特别是有一些人是相隔60年才首度重遇至亲。

图片版权 News1 Image caption 数百万人因韩战分隔两地。

在2000年至2007年，朝韩每年举行两次离散家庭重聚。

但2007年至2013年只举行了两次，因为当时的李明博保守派政府与平壤政府关系紧张。

所以在2014年2月举行的重聚活动备受各界期待，因为这是逾三年来首次举行。

但朝韩关系未见改善。

在亚运会临近时，朝鲜一度威胁不派代表团出席，但最终也派出273名运动员和官员，包括三名最具权力的军事及政治人物——黄炳誓、崔龙海和金养建，不过朝鲜没有派出啦啦队。

图片版权 News1 Image caption 黄炳担（左）、崔龙海（中）、金养建（右）2014年现身仁川亚运会。

2015年10月之后，朝韩从未举办离散家庭重聚。

平昌冬奥会

图片版权 AFP Image caption 两年以来朝韩再次举行高层对话。

2018年冬季奥运会正值朝韩关系高度紧张的时刻。

2017年，朝鲜六度核试及多次试射导弹，一些韩国人作最坏打算，购买求生包以应对可能发生的核袭击。

但金正恩今年新年演说时伸出了“橄榄枝”，指朝鲜会派代表出席二月的平昌冬奥会。

双方似乎有意对话。

以往朝韩举行高层会面都困难重重，当中牵涉各类权力斗争，为时间、地点和出席人员争执不休，但这次只是花了一周时间，双方便同意会谈内容。

1月9 日，会谈在友好姿态中召开。韩国文在寅政府期望这次交流会是一个好开始，能够达成超越体育活动更远大的目标。

BBC朝鲜语金炯恩（Kim Hyung Eun）报导。