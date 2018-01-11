特朗普促成会谈？朝鲜回谈判桌的真正原因

图片版权 Huw Evans picture agency Image caption 朝鲜和韩国的代表在板门店的和平之家，就朝鲜参加下月在韩国举行的冬季奥运会进行会议

美国总统特朗普早前说，自己是促成朝鲜和韩国谈判的人。

但是，朝鲜领导人金正恩愿意回到谈判桌的背后，是不是还有一些很实际的考虑？

我认为是的。而这些考虑，与朝鲜的经济情况十分有关。以下是三个原因。

制裁开始影响经济

朝鲜出口的衣物、煤和海产都是当地经济的重要支柱。

外界尚未发布朝鲜2017年经济增长的估算，因此很难推算国际制裁对朝鲜经济的具体影响。

曾写书解构朝鲜经济的首尔大学经济学教授金炳连（Kim Byung-yeon）指，朝鲜的出口大概下跌了30%。

图片版权 Reuters Image caption 金正恩在发表新年贺词期间，建议朝韩就朝鲜代表团参加平昌冬奥举行会谈

中国是朝鲜最大的贸易伙伴。而受制裁影响，朝鲜对中国的出口下跌最多35%。

这个跌幅，相等于朝鲜全国经济增长的三分之一。而金炳连教授的数字，并未包括在12月通过针对在外国打工的朝鲜劳工的最新制裁。

这些在外朝鲜劳工是平壤当局第二大外汇来源，有分析估计，最新一轮制裁会令朝鲜的外汇收入大减80%。

这一切，在平壤当局眼中都是坏消息。因为朝鲜的政权向来都是依靠用外汇购买的奢侈品来安抚政府的高层人员，换取他们对政权的认同。

经济发展越来越重要

你只须简单地听一听金正恩的新年讲话，就知道他把焦点放在哪儿。

他在讲话中多次提及经济，频繁得跟提及“核武器”差不多。

朝鲜不能再利用出口和在外工作的劳工赚取外汇，令旅游业成为发展经济的另一可能。

但是，游客从哪里来？

图片版权 AFP Image caption 韩国统一部部长赵明均（左）与朝鲜首席代表李善权（右）会谈后握手示意

维也纳大学东亚经济教授吕迪希‧弗兰克（Rudiger Frank）指出，朝鲜在过往一段时间招待最多的，是来自韩国的游客。在1999到2008年期间，朝韩关系缓和，上万的韩国人到访过朝鲜。

金正恩将来也许会尝试做类似的事情，而这也许能解释为何朝鲜在谈判桌上释出善意。

朝鲜已经证明自己是核武国家

朝鲜在过去一段时间多次测试核武，每次试验的技术都要比前一次来得成熟。

测试违反联合国安理会的禁令，美国和特朗普总统也多次批评朝鲜的测试，但朝鲜至今仍没有因为测试而实质上被惩罚。

因此，在某程度上来说，金正恩并不会因为跟韩国谈判而有任何损失。

图片版权 EPA Image caption 韩国总统文在寅上任之初，有分析指他可能继承前总统卢武铉对朝鲜的"阳光政策"

他已经研发出他认为自己需要的武器，也已经拥有他认为可以可靠地保护自己政权的核威慑。

朝鲜国内面临经济危机，金正恩现在需要的，是抵消国际制裁带来的影响。

为何返回谈判桌

实际上，金正恩现在尚未到走投无路的地步。因此，无论是制裁、还是经济困局，都不足以强迫朝鲜放弃核武计划。

而且，平壤当局还可以用许多其他方法赚钱，包括网上虚拟货币。

韩国当局早前表示，在平昌冬奥期间，愿意暂停一些制裁措施。因此，我们也不难看出为何朝鲜愿意回到谈判桌上。

朝鲜现在已经成功证明，自己已经成为其中一个拥有核武器的国家。因此在平壤眼中，现在需要考虑的是实际问题。