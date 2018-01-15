不吃独食：分享“亚洲蹲”的八大神奇好处

图片版权 Web Image caption 这张照片在中国社交媒体广泛流传

看过在伦敦土生土长的一个小男孩写的作文：对中国印象最深的一件事，他的选择是：北京公共厕所有人蹲着刷手机！一句话涵盖两大网络当红概念：亚洲蹲、刷手机。

岁末，华人的朋友圈被刘德华、井柏然一个超自然、超放松的动作--"亚洲蹲"刷屏；年初，亚洲蹲又在英国的交媒体也掀起一阵小风潮。

首期《时尚》杂志（Vogue）刊登超级男模、健身教练Roger Frampton的《2018懒女孩健身高招指南》（Lazy Girls Smart Guide to Keeping Fit in 2018 ）。

Frampton发表过题为《坐着为什么会毁了你》的Ted演讲，写过亚马逊健身畅销书，这次他给那些希望健康美丽、但又比较懒惰的女孩子提出的建议是：像三岁的孩子一样蹲着，每天三分钟，脚后跟着地，脚尖朝前，双膝打开、宽度超过两脚距离。

这不就是我们的"亚洲蹲"吗？

不少人可能会说，蹲着看上去实在有些不雅。但是，蹲对我们的健康和美丽也是有奇妙的好处呢。

图片版权 Getty Images Image caption 这位印度老奶奶的蹲姿很高难

积极休息

当然了，能深蹲，出行很方便，等于随身携带小马扎，随时随地可以休息、放松。而且，坐在椅子上只是被动的休息，蹲着则是一种更加积极的休息方式，需要动用保持良好身姿的所有肌肉。

大便通畅

人的生理结构决定，蹲着，消化系统的末端保持自然角度，排便更顺畅、更彻底。难道世界各地的小宝宝刚开始还不都是这样的姿势？

减肥塑身

蹲下、起来，需要调动全身多处、特别是腿部的肌肉，既然如此，当然就有助于减脂、塑形了。

抗糖尿病

腿部强壮有助于防止、缓解糖尿病。同样一碗白饭，不同的人吃下去对血糖的影响不同。肌肉强壮的人新陈代谢过程中消耗的糖分更多，而腿部是肌肉最集中的部位。（温馨提醒：不要忘记控制饮食）

图片版权 Getty Images Image caption 上班还是要坐着，不能蹲着，但是专家建议至少应该经常站起来活动一下

缓解背痛

蹲可以保持髋关节更灵活，有助于缓解颈部和背部压力、保持软组织的弹性和灵活性。蹲下、站起还可以加强我们的"核心"，保持良好姿势，而错误的姿势是引起许多背部、颈部问题的关键。

提升体能

正确的蹲姿、合理的训练计划可以加强肌肉能力，提高竞技成绩。各种各样的蹲，一直是运动员重要的训练方式之一。

延缓痴呆

2015年伦敦国王学院研究称，旨在增强腿部力量的锻炼方式从远来看会影响认知老化，这包括人的思维、学习、记忆能力。健康成年人延缓大脑衰老最有效的一个办法是让腿部肌肉更强壮。

延年益寿

中国有句老话，人老腿先衰。肌肉锻炼可以改善代谢模式，提高心血管能力，保持关节、韧带柔韧等，缓解各种健康问题。再说了，腿脚灵便，更好地享受晚晴，心情也会更阳光。

图片版权 Getty Images Image caption 威廉王子这个蹲不够标准

外国人蹲不下去？

坊间长期传说，欧美人蹲不下去，一去中国、印度等亚洲国家，发现几乎随时随地都能看到有人深蹲，如同练过多年的瑜伽大腕儿，很是好奇，惊叹也不少。

此话确有一定道理。这不，日本最近就宣布，为迎接奥运，将改建所有蹲式公厕，让大批外国游客放心而来、满意而归。

那么，实在蹲不下去、又没有体能和毅力去坚持瑜伽，也不要轻易放弃。

英国《时尚》杂志中，Frampton指南出了一招：脚后跟垫个楔子！

或者，穿上你最喜欢的那双坡跟鞋……