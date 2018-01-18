解惑：亲爱的大脑 我为什么总相信阴谋？

先出个题：多少美国人认为，肯尼迪遇刺不是独狼所为？（答案在文尾）

a)6%；b) 16%；c) 60%

纵观历史，阴谋论不时出现：纳粹集中营、911恐怖袭击、戴安娜车祸、肯尼迪遇刺、洛克比空难、月球登陆……中国也不例外，股市狂泻，国脚败北，赵薇被试图控制世界、颠覆中国的共济会收买？

英国安格利亚鲁斯金大学社会心理学教授斯瓦米（Viren Swami）估计，在英国，大约有30-40%的人相信阴谋论。

广义讲，相信阴谋论的人会坚持认为，某个秘密、强大的组织或者个人出于某种不可告人的目的、对某件难以解释的事负责。

确实有高官滥用权力，确实有政府做过秘密试验，地球以外确实可能存在智能生命，因此，相信阴谋确实是有事实基础的。此外，我们的进化历史、思维方式、性格特征又起到怎样的作用呢？

图片版权 Getty Images Image caption 登月是美国制造的骗局？

图案

还记得"火星之脸"吗？一张卫星照片显示，火星塞东尼亚（Cydonia）地区的岩石中好像有一张怪笑的鬼脸！火星人？引发这种阴谋联想的是"空想性错视"（Pareidolia），也称幻想性错觉。面对偶然、随机出现的声音、画面或者事实，我们的大脑试图解读出某种定式、图案，找到实际意义。云朵中看到动物；煎蛋中发现耶稣；倒着播放哪首歌会听到隐藏的邪恶信息等等，都是"空想性错视"造成的。

但是，我们的大脑为什么总在试图寻找和解读格式、图案呢？人类进化过程中，我们被"编了程"，按此程序去解读周围的环境。比如雪化了，标志着春天不远了，或者敌人快要闯进来了。这样的编程提醒着我们避免突发、未知事件的威胁。我们的大脑总在解读一系列随机事件，并努力找出把这些事件联系起来的线索。阴谋论可能比一系列风马牛不相关的事件更容易理解和接受。

图片版权 Getty Images Image caption 我们的大脑总在试图解读

安全

这是一个令人焦虑的时代，我们24/7被信息狂轰滥炸。根据美国社会心理学家马斯洛（Abraham Maslow）的"需求层次理论"，在吃、住等基本生理需求之后，人类最关心的就是安全。对我们安全构成威胁的，主要是“未知”。

现代生活给我们带来的无助感、对未知的担忧和恐惧感，刺激着大脑去寻找答案和安慰。我们无法预测未来，但是我们在进化过程中已经懂得，可能给我们造成最大威胁的是其他的……人。所以我们的大脑决定，一定有一群无形的人，为了达到不可告人的目的、做下所有坏事。这种解读比"不过是一系列偶然事件"能给我们更多安全感。

图片版权 Getty Images Image caption 你见过外星人吗？

归属

人是群居动物，我们永远生活在部落、社区中，我们总是属于某个俱乐部、粉丝团等等，这能给我们带来一种归属感，同时帮助我们接近那些与自己看法和信仰相同的人，不管这些看法和信仰多么荒诞。

人是社会性动物，我们渴望得到认可和尊重，这有可能助长阴谋联想。比如说，你要是能找到某个阴谋的证据，你就会得到一个小圈子的认可和尊重。有了互联网之后，找到志同道合的人、传播想法，都比从前更加容易了许多。

Image caption 美国总统怎么可能被一个独狼枪杀？

偏向

英国心理学家布罗瑟顿医生（Rob Brotherton）在他撰写的《怀疑心态》（Suspicious Minds）一书中探讨了三种"偏向"（bias）概念。一是意向偏向。简单说，小时候我们总是假想，发生的一切都是有原因的。爸爸钉钉子时锤子砸了大拇指，幼稚的大脑告诉我们，他肯定是有目的的，因为爸爸是大人。幼年时，我们不懂得有些事是会偶然发生的。长大后我们懂了，但是，如果大脑中信息超载让我们无法专心、或者我们多喝了几杯，再或者我们的大脑天生就有点与众不同，我们就会琢磨，那个行动或者那件事是有目的的。

二是比例偏向。出了大事，我们会假设原因一定也很大。肯尼迪那样的大人物怎么可能光天化日之下被一个无名枪手打死？三是确认偏向。心中稍有疑虑，我们就会开始留意其他现象、试图证实我们的疑虑。而且我们总是倾向于相信那些支持自己最初疑虑的信息和现象，其它的忽略不计。

Image caption 库玛尔自称阴谋论超级粉丝

英国喜剧演员、自称阴谋论超级粉丝的库马尔（Nish Kumar）选出10个最荒谬的阴谋论，以下是其中的6个：

10 恐龙修建了金字塔：古埃及人雇用的壮工是恐龙

9 希特勒住在月球上：二战后希特勒携带忠实随从移民月球秘密基地

8 披头士是英国特工：情报组织MI5派去腐蚀美国青年，因为女王是国际大毒枭，要打开美国市场

7 中国耍手腕：中国当局派特工来英国，在高速路故意缓慢行驶，增加堵车、降低英国劳动生产率

4 地球是空的：有点像复活节时吃的巧克力蛋

1 恐龙从未灭绝：恐龙逃往太空，外星人教会恐龙化妆成人，返回地球居住

Image caption 这张照片发表后，引发阴谋论：第一夫人用的是替身？

现在阴谋论更多了吗？

阴谋论自从1960年代就层出不穷。但是，剑桥大学历史学家、阴谋论与民主研究专家麦肯锡（Andrew McKenzie）注意到，近来阴谋论好像更多、更普遍。

他认为，特朗普当选、英国脱欧是民粹主义升级的症状，而民粹主义和阴谋论之间一直存在强大的关联。目前阴谋论泛滥不足为奇。

他还说，现在更多的人通过社交媒体了解新闻，而社交媒体对事实的审核没有传统媒体那么严格，而且传播速度更快，因此，阴谋也更加容易广泛扩散。

谁更可能相信阴谋论？

不要以为相信阴谋论的都是孤独的男性，人到中年，坐在电脑前放任联想。任何年龄段、任何阶层的人都有可能相信阴谋。我们许多人都会担心，有些大事，当权的不想让我们了解真相。

伦敦大学学院心理学教授弗兰齐（Chris French）说，爱相信阴谋的人有共同的性格特征，比如，偏执。但是，对新思想更开放、愿意接受奇谈怪论的人也更容易相信阴谋。同时，阴谋论的粉丝中相信超自然的比例更高。

相信阴谋有害吗？

弗兰齐认为，大多情况下没有多大坏处，甚至可能还有一定的好处，因为我们不应该总是直接相信听到的一切。但是，阴谋论可能也会引发严重后果。比如，人们可能会更加不愿意参与政治；接受医学阴谋的人可能不会带孩子去打预防针；恐怖组织拿阴谋论作为招兵买马、鼓励支持者制造攻击的手段。

返回文首问题。大约多少美国人认为肯尼迪遇刺不是一人所为？答案：60%。

数字来源于2013年盖洛普的民意调查。很明显，多数美国人不相信奥斯瓦尔德（Lee Harvey Oswald）是唯一的凶手。

借用中国心理学家彭凯平说过这样一句话：

"只要真相的复杂性超出了一些人的理解能力，阴谋论就永远有市场。"