特朗普看医生：总统的身体检查会透露甚么？

看医生，讲求“望、闻、问、切”。美国总统看医生也一样。

特朗普在美国时间周五（1月12日）将接受他上任后，第一次身体检查。

身为美国最高统帅，外界对他的日常习惯并不陌生：不烟不酒，但喜欢吃快餐、喝可乐，十分“美式”。

他跟医生的对答，会是怎样？

图片版权 Reuters Image caption 特朗普不喝酒，但十分喜欢喝健怡可乐

先说好消息。

特朗普不喝酒。他说，这是因为他的兄长弗雷德（Fred Trump）生前曾酗酒，去世时只是43岁。

特朗普也不抽烟。他在2015年曾说，抽烟看上去“不大好看”。

好消息就是这么多而已。坏消息却是颇多的——主要与他的饮食和运动习惯有关。

他的前竞选经理科里·勒万多斯基（Corey Lewandowski）参与撰写的一本书透露，特朗普吃晚餐的时候，有时可以吃掉两个巨无霸、两个鱼柳包和一杯巧克力奶昔。

这些食物加起来热量达2,430卡路里，而医生建议一般成年男性每天摄取不多于2,500卡路里的热量。

特朗普似乎也不太喜欢运动。他有打高尔夫球的习惯，但他在球场上大多坐高尔夫球车。

两名美国《华盛顿邮报》记者菲舍尔（Marc Fisher ） 和克拉尼什（Michael Kranish）去年出版新书，引述特朗普说，他认为人的身体就像电池一样，能量有限，而“做运动的人会浪费这些能量”。

但是，这些习惯似乎无损特朗普的健康。

根据他在2016年9月公开的医疗纪录，他的胆固醇水平属169，低于200的标准。血压是 116/70，属“理想”。肝脏和甲状线功能良好，结肠镜检查也没有发现任何问题。

为特朗普诊断多年的伯恩斯坦医生（Harold Bornstein）形容，特朗普的身体状况令人“十分满意”。

但有英国医生指，特朗普只是侥幸。在伦敦执业的医生卡亚（Sara Kayat ）指，特朗普的饮食习惯听起来“十分差”。

她说，特朗普经常进食高脂肪、高盐份的食物，却不经常吃水果和蔬菜。她认为，这种饮食习惯容易令人患上心脏病、癌症或糖尿病。

图片版权 Sara Kayat Image caption 卡亚形容，特朗普的饮食习惯听起来"十分差"

卡亚称赞特朗普不烟不酒的习惯，但说特朗普必须运动。

她指，烟酒固然会影响健康，但缺少活动的坏处并不少于抽烟喝酒对健康带来的影响。“不经常做运动的人，患上心脏疾病的机会是有习惯运动的人的两倍。”

那么，特朗普认为人体只有有限能量的说法靠谱吗？

她可不是那么想。卡亚说：“当然，过量运动会加速关节磨损，但我们绝对会鼓励公众每星期最少五天要做30分钟的运动。”

特朗普的身體情況 71 年齡 身高 1.9米

體量 107公斤

身體質量指數（又稱BMI，特朗普被視為過重） 29.5

他說希望減肥約 15 - 20磅 Win McNamee/Getty Images

外界多次质疑特朗普的精神状态，但那不在周五的检查清单内。

白宫发言人曾指，特朗普十分敏锐。他在社交网站形容自己为“一个十分稳定的天才”。

特朗普可以选择不公开检查结果，但白宫发言人说他的私人医生会读出报告。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普十分喜欢吃快餐

那么，卡亚会给特朗普甚么意见？

她说：“我们知道改善饮食和运动习惯，均有助减少患病的机会，也能减少因病而死亡的机会。”

“需要强调的是，这两个因素跟抽烟和喝酒差不多重要。”

她补充，即使特朗普认为自己在一方面做得很好，也不代表他可以完全忽视其他方面的因素。