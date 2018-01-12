特朗普谈移民“爆粗口” 各国翻译伤脑筋

图片版权 Reuters Image caption 特朗普总统被媒体爆料用不雅词汇形容部分非法一名的母国，他断然否认。

美国总统特朗普常口无遮拦，出言不逊或语出惊人，每每成为各国媒体和网民的谈资。

这次引起全球轩然大波的是一个不雅词汇：据美国媒体报道，他周四（1月11日）在白宫总统办公室开会时说出的一个词：shithole。当时他在跟两党议员讨论移民政策问题。

联合国人权事务发言人周五表态，如果属实，特朗普总统用来形容外来移民母国的言辞"令人震惊"、"可耻"，是"种族主义"的。

特朗普总统本人稍后出面否认用了这个词，但承认当时措辞“严厉”。

翻译抓狂

不过，事发后许多外国媒体业者的第一反应是挠头：这可怎么翻译？

根据牛津英语辞典，这个词是指"极其肮脏、 破烂不堪或令人极不愉快的地方"。这个词由两个单词组成：shit (粪、屎) 和hole (洞穴、坑洼)。

《华盛顿邮报》和《纽约时报》报道说，特朗普总统1月11日在白宫椭圆型办公室跟议员门开闭门会议，讨论是否给未成年偷渡者合法居留权政策时说，"我们为什么要接收那么多shithole国家的人？"

正在讨论的话题涉及海地、萨尔瓦多和非洲国家。

白宫没有正面否认总统曾有此一说。

如果用“大粪甩到风扇上”来形容特朗普总统这次"直言"产生的震撼或许显得夸张，但从各地媒体和网上社交媒体的回应来看，可以说反响极大。

推特用户不失时机地快乐消费了一下这条新闻。

网上搜索显示，在这条消息的中文报道中，不少在标题里保留英文shithole，其他则用了各种版本的翻译，比如"下三滥"、"烂国"、"屎坑"、茅坑、茅厕。

中国《人民日报》海外版用了“烂国”。

香港《苹果日报》标题：特朗普：为何要收“屎坑国”移民到底系话边个？

台湾中央社的译本是“鸟不生蛋”。

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其他语言也基本信守了翻译“信、达”的标准；不过优秀翻译的另一条标准，雅，在此例似乎较难达到。

韩语：乞丐窝

越南语：肮脏的国家、垃圾国家、烂掉的国家

法语：粪的国度

西班牙语：粪的国家，垃圾国家

德语：脏洞一样的国家

荷兰语：落后国家

日语：户外厕所般脏的国家、污秽国家、粪桶国家

葡萄牙语：粪坑国家、猪圈国家

跳过 Twitter 帖子 用户名 @blakestonebanks Ha! Here's how friends are saying "shithole country" in Beijing: 垃圾国家 ("trash country"), 破点儿 ("broken place"), 鬼地方 ("haunted spot"), 穷山恶水 ("barren mountains and evil waters"), and the best: 粪坑国 ("manure kingdom"). https://t.co/Ek1bBJBIB4 — Blake Stone-Banks (@blakestonebanks) 2018年1月12日

跳过 Twitter 帖子 用户名 @nick_kapur How various Japanese media outlets struggled to translate Trump's slur:



Asahi: 便所のような国 = restroom-like countries

Reuters: 不潔な諸国 = unsanitary nations

Nikkei: 肥だめの国 = countries not fit to be fertilizer — Nick Kapur (@nick_kapur) 2018年1月12日

直言不讳？

《华盛顿邮报》报道说，特朗普总统还表示美国应该接收更多来自挪威那样国家的移民。

白宫的有关声明只字未提总统的措辞及引发的争议。

联合国人权事务发言人考维尔（Rupert Colville）说，如果新闻报道属实，那美国总统的这番言论确实令人震惊，令人不齿，而且，"遗憾地说，除了种族主义之外，对此我找不到其他更合适的词汇来形容"。

美国国内少数族裔团体谴责总统"粗口"折射的白人至上、种族歧视心态立场。

他的支持者则辩解说，这跟踪总统捍卫美国强盛的一贯立场吻合。

最新一期英国《经济学人》杂志关于特朗普总统就职一周年的评论文章说，媒体和公众津津乐道于特朗普的性格特征和个人风格看似无害，其实隐含着一种危险，即人们容易因此而忽略美国正在发生的深层次体制性的变化。

对于这位特立独行、与众不同的总统，文章说，“他在位的第一年是个差劲的总统。第二年他可能会给美国带来重大破坏。但总统府上演的电视连续剧会转移视线。对他和他幕僚的所作所为必须有恰当的问责”。