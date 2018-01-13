图片版权 Reuters Image caption 特朗普否认在白宫举行会议中使用过媒体报道的有关词语。

星期五（1月12日），特朗普总统在白宫出席纪念已故黑人民权领袖马丁·路德金的活动。在记者会结束前，有人问：“总统先生，你是种族主义者吗？”也有人问：“总统先生，你是否会就前一天的言论道歉？”

特朗普没有回应有关问题，便离开了发布会。

早些时候，代表55个非洲国家的非洲联盟要求美国总统唐纳德·特朗普就据报他在白宫开会时对非洲国家"爆粗口"一事道歉。

据美国媒体报道，星期四在白宫总统办公室开会与两党议员讨论移民政策时，特朗普据称在提及非洲国家时使用了粗俗词语"shitholes"（粪坑）一词。

非洲联盟驻华盛顿代表发表声明，对特朗普的言论感到"震惊、沮丧和愤慨"，并称特朗普政府误解了非洲人。

不过，特朗普在社交媒体推特上发文，否认曾对海地和非洲国家使用过媒体报道所说的那个词。

两名与会的共和党参议员汤姆·科顿（Tom Cotton）和戴维·珀杜（David Perdue）发表声明支持特朗普的讲法，称他们不记得特朗普发表过媒体报道的那些言论。但民主党参议员迪克·德宾（Dick Durbin）则指出，特朗普多次称非洲国家为"shitholes"，并使用了"种族主义"语言。

特朗普总统后来又在推特上发文说，当天在白宫与议员就移民法案举行会议时所使用的语言的确强硬，但没有使用过媒体报道的那个词。

你的器材不支持播放多媒体材料 "总统先生，你是种族主义者吗？"（英文）

特朗普在推特上说，他从未用贬损性语言形容海地人，只说过海地是一个"贫穷、凄惨"的国家。也没有说要"让他们离开"的话。他还指控说，有关说法是"民主党人编造的"。

图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普与参议员德宾（左一）和众议院多数党领袖凯文·麦卡锡等人在白宫就移民改革法案举行两党会议（ 2018年1月9日）。

非洲联盟如何回应？

非洲联盟说，有关言论"玷污了声誉卓著的美国信条，以及对多样性和人类尊严的尊重"。

声明说，"在表达我们的震惊、沮丧和愤慨的同时"，非洲联盟坚信特朗普政府"对非洲大陆和人民存在着巨大的误解"。

声明指出，"美国政府和非洲国家之间展开对话实在必要。"

非洲联盟是一个包涵了55个非洲国家的联盟。该组织前身是20世纪60年代初起源于非殖民化斗争的"非洲统一组织"。2002年7月，"非统"组织在南非改组，非洲联盟正式取代"非统"。

特朗普到底是怎么说的？

特朗普星期四在白宫与美国国会两党议员讨论一个两党提案，该提案涉及"童年抵美者暂缓遣返"计划，即现在美国境内的非法移民几乎都有可能被驱逐出境，只有那些被称为"梦想者"的非法入境儿童除外（DACA）。据报特朗普就是在这个会议上发表了有关言论。

据报道，特朗普在会议上对议员表示，美国应当接纳来自诸如挪威等国家的移民，而不应该给因自然灾害、战争或疫情而抵达美国的其它国家的公民临时居住权。

《华盛顿邮报》引述特朗普说，"为什么我们要把所有来自粪坑（shitholes）国家的人都带到这里来？"

民主党参议员德宾表示，当特朗普被告知，获得"临时保护地位"（TPS）居留工作权的最大移民群体来自萨尔瓦多和海地时，总统回答说："海地人？我们需要更多的海地人吗？"

但特朗普星期五在推特上发文否认他侮辱了海地人。

许多美国媒体通过引述目击者和获悉会议简报人士的方式，报道了特朗普的有关评论。白宫没有正面否认总统曾有此一说。

有哪些国际反应？

位于非洲南部的内陆国博茨瓦纳召见美国大使，并要求该特使澄清，鉴于有博茨瓦纳公民在美国居住，"博茨瓦纳是否被美方认为是一个'粪坑'国家？"

博茨瓦纳声明说，有关说法是种族主义言论，“不负责任、应受谴责”。

索马里新闻部长则表示，美国的表态根本不值得评论。

联合国人权事务高级专员办公室发言人鲁珀特·科尔维尔说，如果这些表态是真的，这些言论"令人感到震惊和可耻"。科尔维尔补充说，毫无疑问，这是"种族主义"言论。

海地驻美国大使保罗·阿尔蒂多尔（Paul Altidor）对BBC表示，如果说"我们移民到美国只是为了利用美国"，有这种想法是错误的。

有哪些政治后果？

美国民主党参议员德宾星期五对记者表示："我无法相信，在白宫历史上，在这个椭圆形办公室里，任何总统曾说过我昨天亲自听到的总统言论。"

美国众议院议长保罗·瑞安（Paul Ryan）表示，报道所指的有关评论，"不幸"又"无益"。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @SteveKingIA Hang in there Mr. President @realDonaldTrump. If those countries aren’t as you described, Democrats should be happy to deport criminal aliens back to them. &End #AnchorBabies, too. — Steve King (@SteveKingIA) 2018年1月12日

跳过 Twitter 帖子 用户名 @HillaryClinton The anniversary of the devastating earthquake 8 years ago is a day to remember the tragedy, honor the resilient people of Haiti, & affirm America’s commitment to helping our neighbors. Instead, we‘re subjected to Trump’s ignorant, racist views of anyone who doesn’t look like him. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2018年1月12日

在2016年总统大选中输给特朗普的希拉里·克林顿（Hillary Clinton）说，海地遭遇毁灭性的地震袭击已有八年了，美国人还受到这种"无知和种族主义言论"的影响。

分别来自阿肯色州和乔治亚州的共和党参议员科顿和珀杜表示，他们记不起来特朗普曾在会议上使用"粪坑"一词描述非洲国家。

图片版权 Reuters Image caption 阿肯色州共和党参议员科顿（左二）表示，他记不起来特朗普曾在会议上曾用"粪坑"一词描述非洲国家（资料照片）。

犹他州共和党众议员米娅•拉夫（Mia Love）是海地裔美国人。她在星期四发表声明，要求特朗普总统为其"不友善、分裂和精英主义者"言论道歉。

来自爱荷华州的右翼共和党众议员史提夫·金（Steve King）则在推特对特朗普总统表示支持。他说，"坚持下去，总统。如果这些国家并非你所描述的那样，民主党人应该乐于将那些外国罪犯驱逐回国"。

另一位在场的共和党参议员林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）并没有否认特朗普发表了有关言论。他说："在总统发表意见之后，我昨天直接向他表达了我的观点，总统和所有参加会议的人都知道我说的和我的感受。"