美国驻英国使馆迁址真的是一笔亏本买卖？

图片版权 AFP/Getty Image caption 伦敦格罗夫纳广场美国使馆旧址已经有半个世纪历史。

地产大亨出身的美国总统特朗普说，美国驻英使馆搬迁卖旧楼，这笔买卖做得太"糟糕"，把地处伦敦市区黄金地段的靓楼以白菜价"贱卖"了。

他发推特称这是他决定取消原定今年2月伦敦之行的原因。本来他在伦敦时应该参加美国驻英使馆新址剪彩开馆仪式，但奥巴马总统"贱卖"美国使馆旧址让他很生气，想让他去剪彩，"没门"。

那么，美国使馆迁址这件事，尤其是旧楼出售交易，真像特朗普所说，是笔亏本买卖？

怼错人

特朗普有一点说得没错，卖楼确实发生在奥巴马总统任期内。售楼成交金额没有公开，但据估计市值在3亿美元到5亿美元之间。但是，使馆迁址、旧楼出售却是乔治·布什总统的决定。

所以，楼卖得赚了赔了，跟奥巴马无关；把黄金地段的优质楼盘卖掉，如果是个错，那也怪不到奥巴马头上。

当年美国国务院宣布将在九榆树兴建驻英使馆新址，原址则立刻上市出售，对外的解释是其实也曾考虑过对旧址翻新改造，但权衡结果是，新建一个安全、现代化而且环保的使馆能最好地满足安全需求。

产权问题

美国驻英使馆旧址在伦敦市区高大上地区格罗夫纳广场（Grosvenor Square）。不过，美国政府半个世纪以来一直拥有的只是这幢楼为的租赁使用权（leasehold），为期999年。

卖楼指的是卖租赁使用权，卖给了中东卡塔尔的地产公司Qatari Diar。新主人计划把那里改造成酒店。

Image caption 特朗普推特： 奥巴马政府把伦敦最佳地段最精美的使馆卖了个白菜价，我真看不下去。

楼盘的永久产权归格罗夫纳地产公司（Grovevenor Estates）。

上个世纪80年代，《洛杉矶时报》曾透露，40年代筹备设驻英使馆时，美国政府曾提出要格罗夫纳地产公司的主人威斯敏斯特公爵把地产的永久产权交出来，遭公爵婉拒。

报道说，威斯敏斯特公爵当时说，要他交出这幢楼的永久地产权可以，条件是美国把独立战争结束后在佛罗里达州黄金地段没收他的1200顷优质地产还给他。

美国没同意。这事就不了了之了。

九榆树

2008年10月，美国前总统乔治·布什在卸任前不久决定把美国驻英使馆从这幢二级保护建筑搬到泰晤士河南岸的九榆树（Nine Elms）新址。

2009年11月，有报道称使馆旧址售楼交易完成。当时白宫主人是布什的继任奥巴马总统。

迁址虽然意味着离开市中心黄金地段、搬出二级保护建筑，且打破了持续二个世纪的传统，但确实有很强的理由：旧楼陈旧拥挤，而且外面只有一道围墙。

新址就不同了。2010年公布设计方案，防弹玻璃材料建成的现代派立方体，毗邻废弃的巴特西发电站，高12层，占地4.5万平方米，可容纳1000名员工。那里空间足以满足使馆跟周边居民间隔至少100英尺的安全标准。

图片版权 EPA Image caption 泰晤士河南岸九榆树的美国使馆新楼被称为玻璃碉堡，四周一圈护城河

造价12亿美元的九榆树新址据信是全球最昂贵的美国使馆之一，也是全伦敦最安全的建筑之一；它基本上就是个巨大的玻璃碉堡，周围一圈足以阻挡卡车通过的护城河，大楼外还有壕沟。

新址的设计突出环保、绿色和可持续性，屋顶和护城河兼作蓄水设施，提供冲厕所的水，屋顶的太阳能板用来发电，几乎可以做到供能自足。

建筑区内部的园林设计别具匠心，包括几个主题，如大峡谷、太平洋热带雨林和野花野草坪。

白菜价贱卖了？

那么，格罗夫纳广场旧址真的是低价贱卖了吗？那取决于你对贱卖的定义。

这幢楼由现代派建筑设计师埃罗·沙里宁（Eero Saarinen）设计，1957年完工。因为它独特的外观被定为二级保护建筑，即外观不得有任何改变。

这个限制可能会压低楼价。《卫报》认为它应该能卖到5亿英镑。

售楼的成交金额和手续费没有公布，但根据之前协商的情况，楼盘股值在3亿- 5亿英镑之间。