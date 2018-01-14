H&M南非店遭打砸 被指“讽黑人是猴子”

图片版权 H&M website Image caption 目前H&M已经收回了这款卫衣和这则广告

近日，约翰内斯堡多家H&M店遭打砸，警察不得不用橡胶子弹驱散人群。

打砸原因在于H&M的一名黑人儿童模特给一款绿色卫衣做广告，衣服上写着“森林里最酷的猴子”字样。社交媒体上，人们纷纷质疑H&M涉嫌种族歧视。

当地激进团体“经济自由斗士党”（EFF）策划了打杂事件。事发后，H&M就广告图片进行了道歉。并撤回了这批卫衣，同时也把图片从网站撤下。

网上视频显示，抗议者们砸了H&M展示橱窗，推到假体模特，并把衣服扔在地上。

EFF的一名成员Floyd Shivambu发推特称：H&M正在为他们那些种族歧视的废话承担后果，所有理性的人都应该同意，H&M应该退出南非。

南非警方也在推特上称：“我们已经收到针对H&M的多起抗议事件。在东兰德购物中心，抗议者进入了商店偷走了多件物品。警方不得不进行干预，我们用橡皮子弹驱散了人群。”

EFF领导Julius Malema则称：“我们不会为我们的斗士在今天的行为道歉。我们不允许任何人拿我们的肤色来羞辱我们、隔离我们。”

图片版权 WIKUS DE WET/AFP/Getty Images Image caption H&M店内衣服被推倒

黑人小孩图片在网上热传后，多个国家的民众发起了抵制H&M的活动。然而，黑人小孩的妈妈却表示，她并没有觉得被冒犯。

她说这件绿色卫衣只是她儿子“穿的好几百广告服中的一件”，并且号召人们“不要再玩狼来了的把戏”。

针对EFF发起的打砸，她在推特上说：“种族隔离和种族歧视已经被滥用太多，只是因为在卫衣上有猴子两个字，这种打砸行为都要被视为合理。”

已经有多名名人表示，因为卫衣事件，要与H&M断绝关系。

加拿大歌手The Weekend与H&M有合作，但他表示，这则广告让他感到“震惊和尴尬”。

说唱歌手G-Eazy也加入了谴责行列，他本计划今年三月与H&M合作，推出一款服装新品。

“我不会让我的名字和我的品牌与这样的公司出现在一起，我希望这次事件能给H&M和其他公司提个醒，他们必须有种族和文化意识，要尊重每一个层面的多元化。”他说。