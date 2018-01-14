东海撞沉油轮“桑吉”号“爆燃”后下沉

图片版权 Reuters Image caption 东海撞沉油轮燃烧一周后下沉

上周六（1月6日）在中国东海一艘油船与货船相撞，并持续漏油燃烧一个星期后终于下沉。

根据中国媒体的报道，"桑吉"轮（Sanchi）在中午时分（格林威治凌晨四点）"突然爆燃"后下沉 。

这艘隶属伊朗光辉海运有限公司的巴拿马籍油轮与香港籍货船"长峰水晶"轮（CF Crystal）在长江口以东约160海里（260公里）处相撞，导致"桑吉"轮起火。

相撞后的"桑吉"轮向东南方的日本奄美大岛漂流了2.2公里。

凝析油

"桑吉"轮上装载了13.6万吨的凝析油。

凝析油与通常事故中所泄漏的原油非常不同。

因为凝析油密度更小、无色无味，但毒性大，因此对环境的潜在伤害更大。

据悉，凝析油遇水后可能快速蒸发，形成可燃气体，引发大范围爆炸。

凝析油主要用于飞机燃料、汽油、柴油以及供暖用燃料等。

海洋生态与渔业

此外，人们担心此次泄漏爆炸是否会导致东海海洋生态遭破坏，以及给东海渔业带来的重大影响。

因为，已经有人担心长三角地区的海鱼不能吃了。

英国南安普敦大学国家海洋中心的西蒙·博克索尔（Boxall）早些时候也就此问题向BBC表示，可能在很长一段时间，周围数百公里都无法进行捕鱼作业了。

救援与调查

伊朗官员目前表示，船上32名船员，其中包括30名伊朗人和2名孟加拉人全部遇难。

但据信"长峰水晶"轮上的船员全部获救。

在一个星期的救援行动中只找到一具遗体，但救援人员还在一个救生艇上发现了两具船员的遗体。

救援人员找到了该船的黑盒子，但由于毒烟和高温救援人员只能迅速离开。

到目前为止，两船相撞的原因仍然不详，有关方面希望弄清事故原因，确定责任方。