谢绝特朗普：挪威人无意移民美国的五大原因

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美国总统特朗普被指在白宫讨论移民政策时爆粗口、贬损一些国家和地区是"粪坑"，同时他还特意夸奖挪威，说美国欢迎更多挪威这类国家的移民。

但是，特朗普的热情好像用错了地方：挪威人的反应好像不够热情。

挪威著名政客、保守党人塞特雷（Torbjoern Saetre）就发推文表示："（我）代表挪威说一句：谢谢，但是不用了。多谢啦。"

还有一名女子的推文比较直接了当：“我们不会来的。”

也有挪威人提到了1920年代大批挪威移民涌入美国的历史，提议特朗普应该好好看看他所说的那些“粪坑”的发展潜力。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普在白宫就移民改革法案举行两党会议（ 2018年1月9日）

19世纪时，数以十万计的挪威人移民去美国，当时的挪威，或许真会被有些人成为"粪坑"：失业率高涨、社会流动性很糟糕、农民没有足够的土地……

近年来，移民美国的挪威人很少。根据挪威统计办公室数字，挪威总人口530万，2016年只有502人移民美国。

原因一言以蔽之：挪威变了。

在挪威邻国瑞典斯德哥尔摩大学任教的美国人克里斯滕森（Christian Christensen）教授比较搞笑，开列了挪威人不会移民美国的几条原因。

他在推特发帖说，"当然了，挪威人会盼着搬去一个人们更可能被开枪打死、生活在贫困之中、穷人享受不到医疗、没有带薪产假、幼儿园没有补贴、权坛女性更少的国家。#粪坑。"

现在的挪威是全世界最发达、福利最好的国家之一。以下五个原因告诉你挪威人为什么可能不会考虑移民去美国。

图片版权 Getty Images Image caption 挪威是世界上“最幸福的国家”

一、挪威个人收入很高

1960年代晚期挪威发现了石油。和其他一些产油国不同的是，挪威并没有落入腐败、管理无方的陷阱，而是妥善、谨慎地把财富投资经济和民生，逐渐成为最富有、发达的国家之一。

1990年到2016年，挪威人的收入平均提高了将近69%，增幅比美国同期高10%。

根据世界银行统计数字，2016年挪威人均DGP为59384美元，1990年是18431美元；美国2016年人均GDP为57638美元，1990年是23954美元。

虽然数字差别不大，但是，必须考虑的另外一个因素是贫富差距。世界银行的基尼指数评估挪威得分26.8，美国41（注：基尼指数为零表示绝对平均，得分越高代表贫富差距越大）。

简言之，美国对挪威人的经济诱惑力不大。

图片版权 AFP Image caption 北欧国家虽然很冷，但在各类幸福调查中连续名列前茅

二、挪威是世界上最幸福的国家

虽然气候寒冷，但是这好像并没有让挪威人悲哀。根据联合国2017年公布的最新"世界幸福指数报告"，挪威是世界上最幸福的地方，美国排名第14。

报告引述各种因素，包括以人均GDP衡量的经济强度，社会保障，人均寿命，自由选择的机会、慷慨程度，以及人们所认为的腐败程度等对不同国家做出评估，挪威得分7.54，美国6.99。报告还说，过去10年，美国的幸福程度下跌5%。

三、挪威有社会保障和公费医疗

特朗普一直希望废除前任奥巴马的医疗保健计划。美国人看医生不免费，通常需要购买昂贵的健康保险。但是挪威有"全国社会保障体制"，所有合法居留的人、包括外国人都可以免费就医。

另外一个对比鲜明的是母婴福利。在挪威，带薪（领取工资的80%）产假可能长达45个星期。反过来看，美国是世界上唯一一个没有全国带薪产假规定的发达国家。

挪威人的平均寿命比美国要长三年（79岁对76岁）。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普的女儿积极倡议推出带薪产假新政策

四、在挪威死于凶杀的可能性更小

正如克里斯滕森教授所说的那样，在美国，死于凶杀的概率比在挪威要高。

联合国毒品和犯罪办公室最新的"全球凶杀研究"显示，美国的凶杀率是每10万人中4.88人，其中60%是枪杀。"密歇根大学脱贫行动"报告指出，在人口超过20万、贫穷率超过25%的城市，凶杀率高达24.4。

在挪威，凶杀率是2.2人/10万人。

图片版权 Reuters Image caption 2017年10月美国拉斯维加斯枪击案震惊世界

五、挪威有免费教育

特朗普本人在2015年宣布竞选总统时也曾表示，在教育成绩方面，美国正在沦为第三世界国家。虽然美国拥有多所世界顶尖学校，但这并不意味着美国在国际性的教育测试中成绩最好。

2016年经和组织（OECD）发布的70个国家学生能力评估（Pisa）排名榜中，挪威和美国在科学方面不相上下，挪威排名第24，美国第25。但是在阅读和数学方面，挪威均领先美国。阅读挪威排名第9，数学第19，美国则分别是第24和第70。

美国几乎所有的大学都是私立的；而在挪威，大多数高等教育机构都是公立的。