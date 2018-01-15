图片版权 Reuters Image caption 这是特朗普首次回应驻白宫记者团成员“您是否种族主义者”提问。

美国总统特朗普（Donald Trump）被传出在会议上用“粪坑”一词形容非洲国家之后，首次回答记者他是否种族主义者的提问。

上周流传的消息称，特朗普在白宫椭圆形办公室内与跨党派人士商讨移民政策改革时，说出了“粪坑”（shithole）一词。

特朗普星期天（1月14日）晚间在佛罗里达州西棕榈滩其家族拥有的国际高尔夫球会内被媒体追问时说：“我不是种族主义者。我是你们访问过最不会种族歧视的人！”

这是特朗普首次回答白宫记者团的有关问题，直接回应种族歧视指控。