图片版权 Reuters Image caption 警报最后是虚惊一场

我们生活的世界远非理想，任何危险都有可能发生。如果真的发生导弹袭击，你该怎么办？

假设"敌国"向你的国家发射导弹，而你只有几分钟时间来反应和躲避，那如何应对呢？

这听起来很可怕，但上周六（13日）生活在美国夏威夷的居民就经历了一次导弹警报，幸亏最后发现是虚惊一场。

在恐慌中有人躲在浴缸中，有人藏身在床垫下。

然而，如果真的不幸听到导弹报警警报，例如受到朝鲜的导弹袭击，什么才是最佳的躲藏方法呢？

随着朝鲜与美国之间关系日趋紧张，夏威夷从去年12月起就开始重启每月一次的核武袭击警报机制。

这也是自从冷战结束以来夏威夷首次测试警报机制。

不要出去

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鲜声称其核武器可以打到美国领土、日本和韩国。

官方的建议是一旦听到导弹袭击警报，要立即躲到室内，不要出去，而且要及时收看/收听电视/电台广播。

夏威夷与朝鲜相距7400公里。自从美朝两国就核武攻击争执以来使得人心慌慌。

因此，无论是夏威夷本岛的居民还是外来访客一旦听到报警后，首先要辨别警报是演习还是真的警报？因为两种警报的声音讯号是不一样的。

第二，千万不要试图逃跑。安全的做法是就近找到建筑物躲藏，如果有可能最好能躲在地下室内。

最终的目的是要让你自己距离落下的导弹越远越好。

在最近发生的误发警报事故中，人们事后在社交媒体上晒出的一些图片可以看出，一些大人带着孩子躲藏在防风暴的下水道里。

这一做法并不安全，因为人们可能有溺水或遭受危险气体。

如果朝鲜向夏威夷发射导弹，预计要多长时间才能抵达目标呢？据较可靠的估计，大约20分钟。

收听消息

图片版权 KCNA Image caption 金正恩声称随时可以按下核按钮

躲藏好了之后，要打开电视或收音机收听当局进一步的安全指示。

美国国土安全部让人们察看这个网址：ready.gov， 这个网站提供与危机有关的一系列建议，其中包括核武袭击。

该网站所提供的防核武袭击的建议有：

躲在家中或是办公室的地下室，地下室比一楼更安全。

躲藏的掩体材料越厚越安全，例如水泥墙、砖、书等以防核辐射尘沾染。

询问当地官员，看看你所居住的社区内是否有公共防空掩体？

如果没有公共防空掩体，那么想一想你家中、工作单位、学校附近是否有地下室、地铁、地下通道等。

准备一套应急供应袋，里面要准备包括食品、饮用水、收音机以及其他的必须品。

关岛和日韩

图片版权 Getty/AFP Image caption 首尔距离朝鲜只有56公里

担心可能发生这样意外的不只是夏威夷的居民，2017年8月，美国关岛的居民也经历了一场类似的误发警报虚惊。

当时，关岛的两家广播电台错误地发出紧急警报，让关岛的居民经历了他们生命中最可怕的15分钟。

朝鲜声称只要愿意，它的核武器可以打到美国领土、日本和韩国。

韩国和日本都部署了反导弹防御系统。韩国首都首尔距离朝鲜只有56公里。他们经常举行全国防空演习。

日本也加紧了防备措施，以应对"前所未有"的威胁。

日本给公众的建议是如果导弹落在附近，人们应该掩住口鼻并尽快跑开。躲在室内的人员应该远离窗户，以防被玻璃碎片划伤。

如果遇到袭击，日本的全国瞬时警报系统（J-Alert）会通过电视、手机、电台以及高音喇叭向公众发出警报。

日本北海道的官员还通过彩色漫画的手法，向儿童展示如何躲在书桌下以及农民脸朝下趴在田地里等，让人们知道一旦发生不测该如何保护自己。