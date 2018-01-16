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经由经纪人确认，爱尔兰乐队“小红莓”（The Cranberries）主唱桃乐丝·奥里奥丹（Dolores O'Riordan）于周一（1月15日）在伦敦忽然逝世，终年46岁。

这个以空灵唱腔闻名于世的女主唱上世纪80年末率领“小红莓”乐队从爱尔兰利默里克郡出道，90年代凭借《挥之不去》（Linger）以及《行尸走肉》（Zombie）等等名曲蜚声国际，并启发了世界各地以及华语乐坛多位音乐人。王菲在90年代初的成名曲之一《梦中人》即改编自“小红莓”的单曲《梦》（Dreams）。

伦敦警察厅发言人称，警方于格林尼治时间周一（1月15日）早上9点05分接报赶往威斯敏斯特公园径的一家酒店，一名40多岁的女性当场证实死亡。

桃乐丝的经纪人发表声明透露，当时桃乐丝正身在伦敦进行一项简短的录音工作，此外未有公开更多细节。

至目前为止，桃乐丝逝世的原因未有说明。

“小红莓”乐队的其他三名成员诺尔·霍甘（Noel Hogan）、弗加尔·劳勒（Fergal Lawler）以及麦克·霍甘（Mike Hogan）已在社交网站上发文向主唱志哀。

在推特（Twitter）上的帖文这样写道：“她有非凡的才华，我们自1989年起成为了她人生的一部分，我们为此感到非常庆幸。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @The_Cranberries We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 when we started the Cranberries. The world has lost a true artist today.

Noel, Mike and Fergal — The Cranberries (@The_Cranberries) 2018年1月15日

“小红莓”乐队在1993年推出首张专辑《有何不可》（Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?），全球售出超过4000万张的佳绩令乐队迅速走红。

你的器材不支持播放多媒体材料 Dolores O'Riordan led The Cranberries to international success in the 90s

2017年，“小红莓”曾宣布将在欧洲、美国和中国举行巡回演唱会，但是在5月份的欧洲巡演开始后不久即因为桃乐丝健康状况出现问题而宣告取消余下全部演出。

乐队的官方公告称，桃乐丝因为“持续的背痛”而不能完成巡演。

去年圣诞节前，桃乐丝在脸书（Facebook）上发帖说自己“感觉良好”，并且已经做了自己“多个月来的第一次表演”，一度令歌迷以为她将很快复出。

今年一月初，桃乐丝在推特上发布一张与猫的合照，告诉歌迷她将动身前往爱尔兰。

她在2014年与结婚20年丈夫、“杜兰杜兰”（Duran Duran）乐队的前经纪人唐·波顿（Don Burton）分手。二人育有三个孩子。

同样在2014年，桃乐丝因为被指在飞机上袭击他人而被捕，之后获得释放，未被检控。

两年前，她再次因为飞机上的滋扰事件被捕，并且被指用头撞伤一名警员，随后被勒令向慈善机构捐助6000欧元。

2015年，她被诊断患上躁郁症。桃乐丝曾表示，这个精神疾病是她在飞机上作出不理智行为的原因。

在2013年的一次访谈中，桃乐丝曾透露，自己在小时候曾因为被虐待而导致进食障碍，最终也造成了精神崩溃。访谈中她还形容，自己日后组建的家庭，特别是她的孩子，对她而言是一种拯救。

图片版权 AFP Image caption 桃乐丝近年因为个人身体健康问题而减少了演出

然而，那个痛苦的童年也是一个展现超凡创造力的童年。七个孩子当中排行最小的桃乐丝，在12岁时就开始创作自己的歌曲。

“小红莓”乐队的原名是“The Cranberry Saw Us（小红莓看见了我们）”。当时乐队发布的一则寻找女歌手的广告吸引了桃乐丝，仍处在少女年纪的她加入了这支日后影响整个爱尔兰的乐队。

更名之后，“小红莓”分别在1993年和1994年推出了《挥之不去》和《行尸走肉》两首单曲。其中后者所表达的是对北爱尔兰暴力冲突相关的炸弹袭击的控诉。1996年，他们推出了《致死去的人们》（To the Faithful Departed），纪念慧眼发挥他们的制作人丹尼·卡戴尔（Denny Cordell）以及桃乐丝当时刚去世的祖父。

2003年，桃乐丝曾短暂单飞，直到2009年“小红莓”乐队重组。

“无法忘怀的声音”

图片版权 AFP Image caption “小红莓”乐队歌曲对流行音乐的影响超出了爱尔兰

在桃乐丝的故乡利默里克，市政厅总部在周二设置了吊唁册。

爱尔兰总统希金斯（Michael D Higgins）表示，桃乐丝的离世是“一个重大的损失”，她与“小红莓”乐队一起创造的作品，“对于爱尔兰以及全世界的摇滚和流行音乐有巨大的影响”。

爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡（Leo Varadkar）则称，桃乐丝很可能是“利默里克郡史上最伟大的摇滚明星”，她的乐队“捕捉了你年少时代所有的忧愁”。

在音乐界，桃乐丝的突然离去无疑引起了最大的震动。无数音乐人在社交网站上表达了对她的思念，其中包括“奇想”乐队（The Kinks）的吉他手兼主唱戴夫·戴维斯（Dave Davies）和爱尔兰乐队“柯达线”（Kodaline）：

跳过 Twitter 帖子 用户名 @davedavieskinks I’m really shocked that #DoloresORiordan has passed so suddenly

- I was talking to her a couple weeks before Christmas she seemed happy and well - we even spoke about maybe writing some songs together - unbelievable god bless her pic.twitter.com/Pk2QyAaaBw — Dave Davies (@davedavieskinks) 2018年1月15日

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Kodaline Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends — Kodaline (@Kodaline) 2018年1月15日

“杜兰杜兰”的官方推特帐号发帖称，桃乐丝的死令他们全体成员“心碎”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @duranduran We are crushed to hear the news about the passing of Dolores O’Riordan. Our thoughts go out to her family at this terrible time. https://t.co/6p20QD2Ii5 pic.twitter.com/vXscj0VGHS — Duran Duran (@duranduran) 2018年1月15日

其他向桃乐丝致哀的名人包括电视节目主持人詹姆斯·柯登（James Corden），他回忆15岁时亲眼见到桃乐丝的时候，是“最美好的一天”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @JKCorden I once met Delores O’Riordan when I was 15. She was kind and lovely, I got her autograph on my train ticket and it made my day. She had the most amazing voice and presence. So sorry to hear that she’s passed away today x — James Corden (@JKCorden) 2018年1月15日

对于华语乐坛而言，桃乐丝最为人津津乐道的，可能是她不经意间成就了一个让一代人迷恋的名字：王菲。

《梦中人》在1994年随专辑《胡思乱想》发行之前，那个已在香港走红数年的北京籍歌手仍然叫艺名“王靖雯”；她参演的王家卫电影《重庆森林》备受好评，《梦中人》则正是电影当中的一首插曲。

这首歌的原曲就是来自桃乐丝和“小红莓”的《梦》，王菲在周礼茂的改编歌词中模仿了桃乐丝尖细却具有穿透力的唱腔，在当时早已形成成熟产业但同样形成了定势思维的粤语流行乐坛打开了新局面。也是在那一年，“王菲”这个曾因被认为不够主流而隐去的本名，正式进入了大众视野。

周二凌晨，中国内地音乐人、脱口秀主持人高晓松在他的新浪微博帐户上重新转发了去年在爱尔兰与桃乐丝以及“小红莓”吉他手诺尔访谈的一条旧帖，并评论说：“终成永诀”。

他的脱口秀节目《晓说》曾以《行尸走肉》为片头曲。高晓松在微博上表示：“怀念她凭虚御风的歌声，遗世独立的风范。”

2011年，“小红莓”乐队到访中国，分别在北京和上海举行演唱会，两站均在演唱《梦》的时候掀起了观众大合唱。据当时报导，在北京演唱《救恩》（Salvation）时，桃乐丝甚至戴上了王菲曾经在演唱会上戴过的印第安酋长头饰，向这个华语天后作了一次“反致敬” 。

年轻一代的中国听众可能更多因为“超级女声”歌手李宇春曾经翻唱过的《行尸走肉》而认识了“小红莓”，甚至足球迷可能会在央视《天下足球》节目的巴蒂斯图塔、罗伯特·巴乔等球星特辑当中听到过《Dying in the Sun》和《Never Grow Old》等歌曲，但除此之外，“小红莓”或许并未在资深摇滚乐迷以外的中国大众当中广泛传播。

2017年，“小红莓”原定要再次在北京巡演，但最终随桃乐丝因身体健康原因中止所有巡演而取消。