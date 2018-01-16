“联合国军”重聚谈朝鲜 为何没中俄的份儿？

图片版权 AFP Image caption 中国和俄罗斯官方分别发声，认为在加拿大举行的会议无助解决朝鲜问题

英国、美国、日本等二十个国家的高级官员在加拿大参加会议，讨论朝鲜半岛局势，但举办方却没有邀请中国和俄罗斯。中国官方媒体形容，美国召集了一个“奇怪的圈子”去讨论这个事情。

会议由美国和加拿大共同举办，将集中讨论针对朝鲜的制裁措施，包括如何以外交和经济手段打击朝鲜的核武发展计划。

中国中央电视台在会议举行期间报道，国家主席习近平与美国总统特朗普通电话，指双方讨论了朝鲜局势，并引述习近平说希望各方能为重启朝鲜半岛和平会谈“创造条件”。报道没有指明双方有没有讨论加拿大的会议。

有专家跟BBC中文指出，中国和俄罗斯答应了制裁朝鲜，但似乎美国还不满意，所以要把在朝鲜战争中跟朝鲜作战的国家都动员起来。

图片版权 EPA Image caption 中国外长王毅多次提出"双暂停"方案，要求美韩暂停联合军演，朝鲜同时暂停核试验

美国国务院政策办公室主任胡克（Brian Hook）1月11日回应记者提问时说，将在会议完结后给中国和俄罗斯一个“简报” 。

他也说，美方和中国一向都有就朝鲜问题合作，认为中国将十分欢迎会议的结果，因为“毕竟双方的政策是一致的”。

但中国外交部发言人陆慷指，会议缺少对朝鲜半岛局势有重要影响力的国家，并不能推动解决问题。

官方《环球时报》留意到，美国邀请参加会议的国家，大都是1950年代朝鲜战争中，“在联合国军旗帜下跟随美国向半岛出兵的那些国家”。

评论指：“那是个早被遗忘的国家圈子，华盛顿却突然又表现出想要让它复活的样子。”

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）指会议安排“不能接受”，他不预望会议可以达成甚么“有建设性”的成果。

有哪些国家参与会谈？ 澳大利亚 比利时 加拿大 丹麦 哥伦比亚 法国 希腊 印度 意大利 荷兰 新西兰 挪威 菲律宾 瑞典 泰国 土耳其 英国 美国 日本 韩国

除日本外，上述各国在朝鲜战争中均有部队加入以联合国为首的联军。日本在1950年朝鲜战争开始时，仍然被二战的盟军军事占领。

图片版权 Reuters Image caption 韩国和朝鲜近日举行会谈，讨论平壤当局会否派出代表团参加下月在韩国平昌举行的冬季奥运会

北京大学国际关系学院教授梁云祥认为，美方这样安排并不是针对中国和俄罗斯。

他接受BBC中文访问的时候说，美国是在跟中国和俄罗斯协调共同对朝鲜施压的同时，把“能想到和朝鲜有关的国家都想调动出来”，共向对朝鲜施压。

路透社引述设于北京的清华卡内基全球政策中心（Carnegie-Tsinghua Centre） 研究员赵通说，他认为美国不希望中国和俄罗斯在会议期间再次要求美国和韩国的联合军演，因为美国认为这要求会“引开讨论的焦点”。

中国过去多次主张美韩停止联合军演，朝鲜同时也停止核试。中方称这为“双暂停”方案。