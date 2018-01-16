BBC事实查核：朝鲜运动员有多厉害？

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜体操选手李世光在2016里约奥运夺为金牌

虽然近来围绕朝鲜的政治风波不断，但用英文谚语“重在参与”（It's the taking part that counts）来形容下月赴韩国平昌参与冬季奥运会的朝鲜运动员，再贴切不过。

朝鲜选手能否到平昌参赛，仍待最终确定，最终很可能只有两名有花式滑冰选手出战。

也许外界少有留意，但事实上朝鲜在个别运动项目上表演一直很好，甚至领先。在夏季奥运会中，朝鲜赢得的金牌数目达54枚，比印度及尼日利亚等国家都要多，主要在举重项目，朝鲜目前还是三项世界、二项奥运举重纪录保持者。

在2016的巴西里约热内卢奥运中，朝鲜健儿一共夺得七枚奖牌，包括两枚金牌，名列奖牌榜的中间位置。

图片版权 AFP Image caption 2017年4月，身穿白色球衣的朝鲜女足球员，在金日成体育场对战韩国队

朝鲜女足在国际足协排名11。虽然她们在外围赛中不幸出局，无缘2019女足世界杯，但亦曾于2016年赢得国际足协U-20世界杯（20岁及下足球员方可参赛），并在去年12月的“东亚杯”中夺冠。

朝鲜女足队于2011年爆发丑闻，当时有五名队员被验出服用禁药。

历年来，朝鲜男足仅入围世界杯决赛周两次，目前的国际排名为126，但在1966年的英格兰世界杯中曾打入四强，其优秀表现令人难忘。

2010年，朝鲜在南非世界杯决赛周中对战巴西，比数2:1，朝鲜仅负一球；但在对葡萄牙的一役则大败7:0。

在挪威籍教练约恩·安德森（Jorn Andersen）的带领下，朝鲜于去年12月的东亚杯中，逼和中国1:1。

图片版权 AFP Image caption 平壤鼓励学生参与各种运动，例如拔河

外界预期，朝鲜将会派出一队跆拳道“示范团”到平昌冬奥。在其中一种跆拳道赛制方面，朝鲜选手一直在国际上领先；虽然国际跆拳道联盟承认此种赛制，但奥运会采用的赛制则有分别。

近日在平坏举行的一项跆拳道国际赛事中，朝鲜一举夺得22枚金牌，远远抛离排名第二、仅获七枚金牌的俄罗斯。

研究跆拳道史的学者乔治·维塔勒（George Vitale）指出，朝鲜当局在跆拳道上投资很大，在国内建造了两座规模可观的跆拳道训练设施。

图片版权 AFP/Getty Image caption 朝鲜将派出跆拳道示范团出席平昌冬奥

朝鲜体育为什么这么厉害？

朝鲜当局有一套机制，在儿童中发崛跆拳道或其他运动项目的明日之星，并投资不少时间与资金，训练他们成为运动员。被选中的儿童会被安排入读特殊体育学校。

曾经参观当地体育设施的朝鲜问题专家麦克尔（Udo Merkel）说，虽然朝鲜整体上很贫穷，但顶尖运动员的训练场所则十分现代，设备优良。

大部份朝鲜平民均有做运动，这在共产主义国家中很普遍；军队、国家组织与工会均会举办运动赛事。

1980年代，朝鲜政府推行一系列公众计划，为平民提供拳击、跆拳道及射击等博击、防卫运动的训练。

韩国人权组织“朝鲜领导观察”（NK Leadership Watch）创办人麦登（Michael Madden）表示，韩鲜要求民众频繁参与有组织的活动，是确保其统治的手段之一。

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