图片版权 AFP / South Korean Unification Ministry Image caption 朝韩15日举行实务接触。牡丹峰乐团团长玄松月（右三）列席。

朝韩两国9日举行高级别会谈后，双方继续保持接触，但朝鲜态度出现反复。

16日韩国统一部宣布，两国将于17日上午在板门店韩方一侧“和平之家”举行次长级会谈，商讨朝鲜参加平昌冬奥会有关事宜。

15日，朝韩已在板门店朝方一侧的统一阁进行实务接触。经双方商定，朝鲜将在冬奥会期间派遣三池渊乐团赴韩演出。

然而朝鲜媒体过去一周却几次对韩态度强硬。

平壤：“南朝鲜当局不要理解错误”

图片版权 AFP Image caption 15日朝韩实务会谈决定，冬奥会期间朝鲜派遣派遣三池渊乐团赴韩演出，但没有提及牡丹峰乐团。图为牡丹峰乐团表演。

14日，朝鲜中央通讯社发表评论，针对韩国总统文在寅10日会见记者进行猛烈批判。

文在寅在会见记者时表示，美国总统特朗普对促成南北对话有“很大功劳”。

在这篇题为《南朝鲜当局不要理解错误》的文章中，朝方威胁退出冬奥会。朝方表示，“（韩国）应该知道，载有代表团的火车和大巴还停在朝鲜”。

文章还指出，韩方“最好想清楚，他们不沉稳的行事方式会带来怎样的后果”。

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12日，朝鲜媒体还呼吁永久停止韩美联合军演。

据韩国放送公社（KBS）报道，朝鲜对韩宣传媒体《我们民族之间》表示，对话和军演不能同时存在，联合军演是给全民族 “带来各种不幸和祸根的灾难”。

朝鲜外宣媒体《今日朝鲜》则称，如果要保持对话气氛，韩国必须无条件中止所有联合外部势力指向朝鲜的各种军事演习。

韩美双方本月初已达成共识，冬奥会期间不举行联合军演。

韩国怎么看？

针对朝方就韩美军演的表态，韩国媒体普遍表示，预计在以后的朝韩军事会谈中，朝方会强烈要求韩方完全停止军演。

而面对朝鲜指责，韩联社报道称，朝鲜的态度虽然强硬，但其只是利用媒体报道，没有通过祖国和平统一委员会等官方机构发表声明，有分析认为这已经是为会谈做出的调整。

韩国联合电视新闻台（YTN）表示，朝鲜态度出现变化是因为朝方将自己看作平昌冬奥会的成功的变数，并认为现在是“驯服”韩国社会的良好时机。要想在保证冬奥会成功的同时既朝鲜的“驯服”策略，又改善南北关系，韩国需要在对应政策上下一点功夫。