你的器材不支持播放多媒体材料 白宫医生说，美国总统特朗普有良好的基因。

美国总统特朗普的白宫医生称，从检查情况看，特朗普的身体"非常棒"，认知能力无异常。

罗尼·杰克逊星期二说："我不担心他的认知能力或神经功能。”

上周，特朗普做了上任以来第一次体检，体检历经三小时。

该体检结果是近期争议性的《火与怒》推出后引起人们对总统精神健康的猜测。

周二在白宫对记者的通报会上，杰克逊说总统的整体健康状况"非常好"。

他说："所有的数据都表明总统是健康的，在他的总统任期内将继续如此。"

他补充说："他一直享受着戒烟戒酒所带来的心脏和整体健康。"

但杰克逊说，71岁的特朗普可以从低脂饮食和更多运动中受益。

星期五，特朗普在马里兰州贝塞斯达的沃尔特·里德医疗中心接受了军医的检查，据说这些检查"非常好"。

军医中有杰克逊博士，他的头衔是是"总统御医"。

他是美国海军的一位上将，他也为美国前总统奥巴马检查身体。

为了检查可能的认知功能障碍，美国退伍军人事务部使用蒙特利尔认知评估（MoCA）神经心理测试。

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MoCA测试评估一个人的注意力和专注力、记忆力、语言、概念思考、计算和定位等功能。

据《火与怒》的作者迈克尔·沃尔夫说，白宫总统的所有助手都把特朗普看作是"需要立即满足"的"孩子"。

特朗普回应说，沃尔夫的书"充满谎言"，而美国国务卿雷克斯·蒂勒森（Rex Tillerson）则驳斥了总统心理不健康的说法。

2015年12月，长期为特朗普看病的私人医生哈罗德·伯恩斯坦（Harold Bornstein）在美国大选前的评估中宣称，他的当事人将是"竞选者中最健康的人选"。