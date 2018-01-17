图片版权 Getty Images Image caption 据报道，他是由前联邦调查局局长罗伯特·米勒（Robert Mueller）传唤。

美国媒体报道称，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的前高级战略顾问班农史蒂夫·班农（Steve Bannon）被传唤作证。

据报道，他是由前联邦调查局局长罗伯特·米勒（Robert Mueller）传唤。米勒正领头调查2016年美国竞选期间“通俄门”的事件。

班农周二出席了美国国会的一个听证会。国会正在对这些指控进行调查。

《纽约时报》引述与了解事件但不愿具名的人士称，班农上周被传唤。

《纽约时报》的消息人士还称，这份传票可能是穆勒的谈判策略。他希望劝班农同意，在华盛顿的特别顾问办公室这样非正式的场景里，接受调查人员的问询。

“调查仍然继续，让特朗普感沮丧”

BBC驻北美记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）

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检察官寻找罪行时，他们有不少“武器”──其中较有威力的是大陪审团的传票。

把证人放在聚光灯下，在陪审团面前，每一个被注意到的词语和每一个答案，都会显露不少东西。

班农或会成为特朗普圈子内首位被传唤作证的人。

班农早前曾对记者迈克尔·沃尔夫（Michael Wolff）说，总统家庭可能涉嫌洗钱和叛国行为。沃尔夫的书上周出版后，成为轰动的大新闻。如今班农被传唤，可能会导致白宫有一些不眠之夜。

其他特朗普的高级幕僚──前白宫幕僚长赖恩斯·普里巴斯（Reince Priebus）、前白宮新聞發言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）等等──都曾与调查团队进行过非正式访谈。班农的传票可能只是一种鼓励他更加合作的手段，或是穆勒对班农的说话特别感兴趣的一个信号。

这个最新消息至少显示，“通俄门”的调查还未结束，必然令总统沮丧。

穆勒究竟在调查什么？

去年五月，他被美国司法部门任命，专责调查俄方可能干预2016年总统选举一事。特朗普的竞选团队和过渡团队被指控与俄罗斯代理人勾结并影响美国大选。

2016年，美国中央情报局（CIA）和国家安全局（NSA）在内的情报机构“极有信心”总括，俄罗斯在背后影响美国大选，增加特朗普的胜算。

俄罗斯和美国总统都对共谋的指控嗤之以鼻，特朗普称之为“历史上最庞大的政治猎巫行动”。

调查人员为什么对班农这么感兴趣？

Image caption 《火与怒》引述班农的说话

他帮特朗普打造了“美国优先”的竞选宣言，并成为特朗普最亲密的幕僚之一，但在去年八月份被解雇。

不过，他最近与特朗普公开闹翻。班农据称在迈克尔·沃尔夫（Michael Wolff）新书《火与怒》（Fire and Fury）中评论总统及其家人。

2016年6月，特朗普儿子小唐纳德·特朗普（Donald Trump Jr ）与俄罗斯人员见面。《火与怒》一书称，班农形容这场会面是“叛国”的行为。

我们对那次会面了解多少？

图片版权 Getty Images Image caption 小特朗普于俄罗斯人员在特朗普大厦会面

会面在纽约的特朗普大厦（Trump Tower）进行。特朗普的女婿贾瑞德·库什纳（Jared Kushner）、当时的竞选总管马纳福特（Paul Manafort）以及具影响力的俄罗斯律师娜塔莉娅·维塞尔尼茨卡亚（Natalia Veselnitskaya）。

当时一位俄罗斯中间人联系了小特朗普，承诺提供可能将民主党总统候选人希拉里（Hillary Clinton）“入罪”的材料。

小特朗普后来为这次会晤辩护说，维塞尔尼茨卡娅只说了“空洞的废话”，但他也表示如果重来一次的话，“可能会做一些稍为不同的事情”。

穆勒的调查进展如何？

四人已被检控：

马纳福特和他的前生意伙伴里克·盖茨（Rick Gates）被控洗钱，但案件与2016年总统大选无关。两人表示不认罪。

前特朗普竞选顾问乔治·帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）向联邦调查局承认在与俄罗斯方面的联系上说谎。

特朗普政府的前国家安全顾问迈克尔·弗林（Michael Flynn）承认在与俄罗斯联邦大使谢尔盖·基斯利亚克（Sergei Kislyak）会面的问题上向FBI撒谎。

为什么班农此前出现在美国国会？

美国众议院情报委员会（House Intelligence Committee）也在调查有关俄罗斯干涉2016年选举的指控。星期二的听证会不向公众开放。

这是由国会进行的四起涉嫌通俄的调查之一。参议院情报委员会，参议院司法委员会和众议院监督委员会皆有发起调查。