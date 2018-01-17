图片版权 AFP Image caption 朝鲜半岛旗为朝韩两国运动员在大型奥运会共同入场时使用的旗帜，代表整个朝鲜半岛。

朝鲜与韩国决定，在下月举行的平昌冬奥会开幕式上，双方将共举“朝鲜半岛旗”一同入场。

此外，朝韩将联合组建女子冰球队、冬奥会开幕前在金刚山共同举办文艺活动、双方滑雪运动员一同在朝鲜马息岭滑雪场训练。

双方周三（17日）在板门店举行副部长级会谈，两周内已进行多次接触。

平昌冬季奥运会将于2月9日至27日在韩国平昌举行。

朝鲜半岛旗为朝韩两国运动员在大型奥运会共同入场时使用的旗帜，代表整个朝鲜半岛。朝韩曾在2000年悉尼奥运会、2004年雅典奥运会及2006年多哈亚运会上使用半岛旗一起进场。

反对声音

韩国冰球队主教练及韩国保守媒体均对联合组建冰球队表示担忧，他们表示这可能对韩国冰球冲击奖牌带来影响。

韩联社报道称，韩国已有人向国家人权委员会提交动议，声称组建联合冰球队侵犯23名国家队队员的幸福追求权与职业行使自由等人权。

报道中提到，截至15日，青瓦台国民请愿留言页面已出现100多条留言，反对组成联合冰球队。

日本亦对此表示谨慎，日方警告国际社会不要被朝鲜最近的“魅力攻势”迷惑。

时隔两年多后，朝韩于1月9日开始进行高级别对话。此前朝鲜核项目与洲际武器项目已取得较大进展。