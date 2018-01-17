盘点近年中美谍案 CIA华裔前特工最新出场

图片版权 AFP Image caption 美国联邦调查局的调查最后把目标锁定在中情局前特工李崇兴（音，Jerry Chun Shing Lee）身上。美国司法部说他1994年加入CIA。

美国中情局（CIA）一名前特工以非法保留持有机密国防信息罪名被捕，美国司法部称调查人员怀疑他涉嫌向中国出卖美方线人，协助中方捣毁美国在华间谍网。

《纽约时报》称现年53岁的前中情局雇员李崇兴（音，Jerry Chun Shing Lee），又名李振成（音，Zhen Cheng Li）被捕标志着联邦调查局(FBI)一项调查的结束。FBI于2012年开始围绕CIA在华谍报网遭重创的原因展开调查，尤其是大量线人的信息如何落入中方手里。

一种意见认为中情局有内鬼，另一种说法是中国破获了中情局与海外线人的秘密联络渠道，也有部分前情报官认为是这两点再加上CIA在华特工草率大意等几个因素共同作用造成的结果。

《纽约时报》曾详细报道李振成的行踪，以及最后成为联邦调查局（FBI）主要调查对象的情况，但当时没有公开其姓名。

李振成案是近10年来中美重大谍案中的最新一起。

图片版权 AFP Image caption 历数公开的中美情报大事件，中国对美情报最大的挫折似乎是80年代中国高级情报官员俞强声叛逃美国以及同年美国中情局资深华裔雇员金无怠被捕。

仍有疑点

李振成是归化入籍的美国公民。法庭文件显示他1982-86年在美国陆军服役，1994年加入中情局担任办案官，有接触绝密信息资格。他在2007年离开中情局，举家移居香港，就职于一家知名拍卖行，2012年携家人返美，2013年又返回香港。

据美国媒体报道，前情报官员声称FBI设计诱骗李振成返美，在2013年5月和6月与他面谈5次，之后他返回香港。

在此期间，FBI获准搜查了他在夏威夷和弗吉尼亚州下榻的酒店房间和行李，发现两个小笔记本，一本是人名通讯录，一本是记事本，内容涉及CIA在华线人联络方式以及与卧底特工接头等机密信息。

据FBI调查员陈述报告，2013年FBI人员与李振成5次面谈，他从未披露自己有上述两个笔记本；在那期间与CIA前同事见过面，也没有把这些材料上交。

当时他没有被逮捕、起诉，现在为何又冒着被捕的风险返美，目前仍然是谜。

关键时间点

2010 年 : 来自中国政府内部深层的线报信息开始稀少

来自中国政府内部深层的线报信息开始稀少 2011 年 : 情报开始消失。不清楚是因为CIA被黑客侵入抑或有内鬼向中方泄露美国特工、线人信息

情报开始消失。不清楚是因为CIA被黑客侵入抑或有内鬼向中方泄露美国特工、线人信息 2012 年 : 联邦调查局（FBI）开始调查

联邦调查局（FBI）开始调查 2014 年5月 : 5名中国军官被控窃取美国企业商业机密和内部文件。当月稍晚，中国声称成为美国间谍活动的目标

5名中国军官被控窃取美国企业商业机密和内部文件。当月稍晚，中国声称成为美国间谍活动的目标 2015 年 : 中情局担心政府电脑数据失窃可能会暴露特工身份，决定撤离在北京使馆的人员

中情局担心政府电脑数据失窃可能会暴露特工身份，决定撤离在北京使馆的人员 2017 年4月 : 北京宣布重金奖赏提供外国间谍的线索

北京宣布重金奖赏提供外国间谍的线索 2017 年5月 : 4名前中情局官员告诉《纽约时报》，2010-12年期间，至多20名中情局线人在中国被杀或监禁

4名前中情局官员告诉《纽约时报》，2010-12年期间，至多20名中情局线人在中国被杀或监禁 2017 年6月 : 前美国外交官马洛里（Kevin Mallory）被捕，控罪是向中国特工提供绝密文件

前美国外交官马洛里（Kevin Mallory）被捕，控罪是向中国特工提供绝密文件 2018年1月: 前中情局特工李崇兴（译音，Jerry Chun Shing Lee），又名李振成（译音）被捕

图片版权 AFP Image caption 2015年中情局撤离在美国驻华使馆内的特工

不提间谍罪

据美国媒体报道，联邦调查局（FBI）上周六（1月13日）对他提出指控，他周一在纽约肯尼迪国际机场被捕，周二在布鲁克林联邦法庭出庭，目前被关押在那里，等候转移到弗吉尼亚北部的联邦法庭就非法保留机密国防信息控罪受审。如果罪成，最高将面临10年监禁。

李振成没有被控间谍罪；间谍罪最高可判死刑。

中情局拒绝就李振成被捕发表评论。

美国司法部官员称，李振成没有律师。

《纽约时报》的报道说，在中情局在中国的十几名线人被中国政府杀死或关押后，联调局在2012年左右开始调查内鬼。

近年中美谍案不完全盘点

2017年，美国女外交官向中国提供情报被捕。英国《卫报》等媒体报道说，60岁的美国国务院官员坎戴斯·玛丽·克莱本（Candace Marie Claiborne）从中国官员手里接受苹果手提电脑、苹果手机等礼物和数千美元现金，向中国特工提供情报。她有接触最高级别保密文件的资格。起诉书中，检控官表示克莱本承认向中国官员传递过情报，但是强调这些情报全部都是非保密级别。

2016年，涉盗取美国军机资料中国商人苏斌被判囚 。中国籍商人苏斌（译音）在美被控盗取敏感军事信息，被联邦法庭判监禁3年10个月。苏斌拥有加拿大永久居民身份，2014年在加拿大西部卑诗省被捕，2016年2月引渡到美国受审。他向法庭承认于2008-2014年期间与中国军方的电脑黑客合谋入侵美国企业电脑系统盗取包括战斗机在内的军用飞机资料。

2015年3月，美籍华裔商人潘婉芬（又名桑迪·潘-吉利斯， Sandy Phan-Gillis）在中国旅行期间被中国当局以涉间谍活动罪名拘押，具体控罪是盗窃国家机密。2017年4月，她在南宁中级人民法院被判入狱三年半并驱逐出境。潘婉芬出生在越南，祖籍中国大陆，归化成为美国公民。被捕时，她作为正在访华的美国休斯敦贸易代表团一员，准备前往澳门。她的律师尚宝军说，潘在庭上表示认罪且无意上诉。

2014年，杜邦——2014年3月，加州商人刘元轩（Walter Liew）在美国被控盗取杜邦公司（DuPont）的商业机密，帮助一家中国的国有企业开发一种广泛用于多种产品的漂白剂。

2012年，摩托罗拉——2012年8月， 因盗窃摩托罗拉公司商业机密，美籍华裔电脑工程师金汉娟被美国芝加哥联邦法庭判处4年徒刑。她偷取摩托罗拉开发的集成数字增强网络（Integrated Digital Enhanced Network，iDEN）技术以作私用并提供给为中国军方研究产品的阳光凯讯公司（Sun Kaisens）。

2012年，L-3通讯——2012年9月，在L-3通讯公司（L-3 Communications）太空导航部门工作的中国公民刘思星（音译）在美国被控盗取该公司的导航系统资料，被判5年以上监禁。