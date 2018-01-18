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近年来，中国不少LGBT人士寻求法律手段维护权益。BBC整理了以下几起被广泛报道的案件。

“教材污名同性恋”案

2015年至2017年，广州中山大学女生秋白（化名）因“教材污名同性恋”问题三次起诉教育部，起诉原因包括认为教育部不作为、举报信件不回复等。2017年3月，北京市高级人民法院终审宣判，秋白败诉。

跨性别者就业歧视案

2015年4月，跨性别者C先生（生理性别女性，心理性别男性）工作一周后被贵阳慈铭体检中心辞退。C先生称，被辞退是因为慈铭歧视性少数群体，并向法院提起诉讼，要求慈铭支付其7天工资以及经济赔偿。2016年12月，法院依据《劳动合同法》规定，认定慈铭“非法辞退”C先生，但并未认定慈铭的行为构成歧视。

同志被强制治疗案

2015年，河南同性恋男子余虎（化名）被亲属送入河南驻马店市精神病医院，被以“性偏好障碍”强制治疗19天。他在2016年以侵犯其人身自由权、对其进行强制治疗为由起诉河南驻马店市精神病院。2017年7月，法院判决医院公开赔礼道歉，并赔偿精神抚慰金。

男同志结婚遭拒案

2015年，男同性恋情侣孙文麟与胡明亮到湖南长沙芙蓉区民政局申请登记结婚，被登记处工作人员拒绝，随后两人将长沙市芙蓉区民政局告上法庭。法院审理认为，根据《婚姻法》以及《婚姻登记条例》的规定，缔结婚姻关系的两人需为一男一女，芙蓉区民政局做出的行政行为程序合法。2016年4月，长沙市芙蓉区人民法院驳回了两人的诉讼请求。

同性恋纪录片导演诉广电总局案

2015年，中国导演范坡坡因为其同性恋题材纪录片《彩虹伴我心》被各大网站删除而向广电总局申请信息公开，广电总局否认曾要求删片，与视频网站说法矛盾。随后范坡坡将广电总局告上法庭，北京市第一中级人民法院判决广电总局回复违法。

扭转治疗案

2014年，同性恋男子、原告燕子（化名）被重庆心语飘香心理咨询中心实施电击治疗以扭转性向，随后将该中心诉至法庭，要求其公开道歉并赔偿经济损失。北京市海淀区人民法院判决该中心公开道歉并赔偿。