特朗普发“假新闻奖” 学者称恐纵容独裁政治

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美国总统特朗普在自己的推特帐号上颁发“2017假新闻奖”，但这一举动引来广泛批评。

美国时间周三（1月17日）特朗普在推特上分享题为《备受期待的2017假新闻奖》一文，该文章登载在美国共和党网站，共收录11个报道及事件。

其中4条报道来自美国电视新闻网（CNN），两条来自《纽约时报》，美国广播公司（ABC）、《华盛顿邮报》、《新闻周刊》及《时代》杂志各占一条。

特朗普分享的网址链接一度无法打开。共和党通过官方推特账户表示，网站浏览人数创新高，虽然已经扩大服务器规模，但“无法显示浏览量”。

共和党网站不久后恢复正常。文章指出，有研究显示超过90%针对特朗普的报道内容为负面，同时还列举了他上任以来的10项政绩。但是，内文并没有提到研究的来源。

许多网友在特朗普推特上流言，批评他的这一做法。但也有人表示，虽然他的做法极端，但也要看到他正在做的事情。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @DoggeSp Yes, his behavior and attitude is a problem. No question about it. But you need to summarize it and in that view hes quite ok. I think. — Dogge (@DoggeSp) 2018年1月18日

“2017假新闻奖”获奖名单

《纽约时报》保罗·克鲁格曼（Paul Krugman）在特朗普胜选当天撰文称，经济永远不会复苏。 ABC布莱恩·罗斯（Brian Ross）的错误报道导致美国股市一夜大跌。 CNN错误报道称特朗普及其儿子可以从维基解密取得破解文件。 《时代》错误报道称，特朗普从椭圆办公室撤走马丁·路德·金的半身像。 《华盛顿邮报》错误报道称，特朗普在佛罗里达彭萨科拉（Pensacola）的造势集会到场人数无几。 CNN错误剪辑一则特朗普与日本首相安倍晋三一同喂鱼的视频。 CNN错误报道称，前白宫通讯联络办公室主任卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）会见俄方，但随后以“重大流程缺失”为由撤回稿件。 《新闻周刊》错误报道称，波兰第一夫人阿加塔·科豪斯杜达（Agata Kornhauser-Duda）没有与特朗普握手。 CNN错误报道称，FBI前主管詹姆斯·科米（James Comey）会否认特朗普关于自己没有被调查的说法。 《纽约时报》错误表示，特朗普内阁故意隐瞒一份气候报告。 “通俄门”。

这份名单中，第一项保罗·克鲁格曼写于2016年的文章为专栏文章，属于他本人的意见表达，并不算新闻。第四、第五项所指其实是记者的推文，并没有形成新闻报道，两位涉事记者事后均已修正信息。另有多项为报道错误，相关媒体均已更正报道，也有涉事记者承担相应责任。

而“通俄门”事件仍在调查中。

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如何鉴别假新闻与报道错误？

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香港大学新闻及传媒研究中心总监瑞凯德（Keith B. Richburg）对BBC中文表示，这份名单上没有一条是真正的“假新闻”。

瑞凯德称，假新闻与报道错误不能混为一谈。“假新闻是有人刻意散播自知虚假的信息，意在欺骗别人从而达到自己的政治目的或刻意形成干扰”，而报道错误是 “记者以为在报道真实的信息，但搞错了”，且大部分主流媒体会在认识到错误后及时改正。

他表示，公众真正需要注意的是那些蓄意散布虚假信息的人，而不应该听任以特朗普为首的政客告诉大家，“他们不喜欢的新闻就是假新闻”。

特朗普的行为可能会“纵容独裁者”

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瑞凯德同时警告，特朗普持续攻击媒体“制造假新闻”会“纵容”一些国家的强权政治，威胁全世界范围的言论自由。他说，特朗普“让独裁者可以宣称自己不喜欢的报道为假新闻”，“一些亚洲、非洲和其他地区的独裁者已经在重复特朗普对媒体‘假新闻’的表述”。

他以近期发生在菲律宾的事情举例。1月11日，新闻网站Rappler被菲律宾政府吊销执照。Rappler经常批评菲律宾总统杜特尔特，后者在16日公开表示Rappler为“假新闻媒体”。

美国亚利桑那州共和党参议员麦凯恩（John McCain）也表达过类似观点。周二他在《华盛顿邮报》发表文章称，特朗普政府的态度会帮助专制政权打压记者，也容易令腐败的政府逃避责任。

瑞凯德还表示，过去全世界的记者都知道他们可以得到美国的支持，但现在事情不一样了。“美国总统不会再为全世界的记者发声了，他正忙着批评自己国家的记者”。

周三，另一位亚利桑那州共和党参议员杰夫·弗莱克（Jeff Flake）称特朗普对媒体的处理方式“可耻且令人反感”，他表示，当一个当权者不假思索地称所有不配合他的媒体是“假新闻”时，可疑的应该是那个人，而不是媒体。