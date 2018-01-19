那些像特朗普一样讨厌媒体的国家

图片版权 AFP Image caption 美国总统特朗普曾被批评，他跟中国、土耳其等国家的元首会面时从没积极推动其他国家的新闻自由

美国总统特朗普宣布他的“假新闻奖”后，引来多方批评，有共和党党友甚至指，特朗普批评传媒的方式与前苏联领袖斯大林的口吻“没有两样”。

共和党参议员弗莱克（Jeff Flake）周二（1月17日）在参议院会议期间指出，特朗普经常把不合意的报道说成是“假新闻”，甚至套用斯大林的用词，形容媒体是“人民公敌”。弗莱克说，这“反映出美国民主社会所面临的情况”。

特朗普跟美国主流传媒的关系一向都不是那么要好，多次威胁要与媒体对簿公堂、甚至声言要撤销它们的牌照。他攻击主流媒体的方法，在世界其它地方有哪些政府都在用？

吊销牌照

美国全国广播公司（NBC）去年10月报导，特朗普说要把美国核武器存量“增加差不多十倍”。

按一贯的作风，他在社交媒体发文回击，指这种“假新闻”对美国不利，质疑“到哪时才是挑战它们广播牌照的合适时候”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年10月11日

各国经常发生敢言媒体的牌照被取消，而被迫关闭的个案。

菲律宾的证劵交易委员会周一（1月15日）指，当地拉普勒新闻网站（Rappler）接受外国公司的投资，违反媒体公司不能被外国资金控制的规定，决定取消它的媒体牌照。

该网站多次发表菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）政府的负面新闻，包括指控总统副手克里斯托弗·吴（Christopher Go）曾干预购买新型武器的计划，该计划原为国防部全权处理。

图片版权 AFP Image caption 拉普勒新闻网站编辑雷萨（Maria Ressa）指，菲律宾证监会受了"政治压力"才会做这个决定

杜特尔特回应说报道不实，并直言拉普勒新闻网站报道是“假新闻”。拉普勒新闻网站正就证劵交易委员会的决定上诉，获准暂时继续营运。

柬埔寨当局去年九月也向当地一家独立报纸《柬埔寨日报》发出通知，要求它缴付相等于630万美元的税款，否则不会延续让它发行报纸的牌照。

《柬埔寨日报》指，这份税单“摧毁了”这份有24年历史的报纸，最终在同月结业。

對簿公堂

特朗普多次声言要推动修改诽谤法规，以法律手段对付发出自己不满的媒体公司。

他上任前曾说，要把诽谤罪的入罪门槛降低，让他可以在传媒“发出哗众取宠的报道时”令它们“都要给他赔钱”。

新加坡政府过去多次也透过诉讼，攻击发表政府负面新闻的机构和博客。总部设在纽约的“人权观察”组织发表报告指，新加坡政府经常用法律方法打压公众和传媒表达意见的权利。

其中，一名新加坡博客鄞义林在2014年因为发表一篇报道，指新加坡政府管理国营中央公积金计划的方法，跟一家早前被控金融诈骗的教会的方法类似。

新加坡总理李显龙控告鄞义林诽谤，最后胜诉，法庭命令鄞义林支付合共约17.9万新加坡元（约13.5万美元）的赔偿，当中29,000新加坡元将用于赔偿李显龙的讼费。