教皇高空证婚 成就“最接近上帝的婚礼”

图片版权 Reuters Image caption 这对夫妇希望教皇能祝福他们的婚姻，但他老人家另有打算……

教皇方济各在智利国内线航班上为两名空服员证婚，堪称“最接近上帝的婚礼”。

39岁的空姐宝拉（Paula Podest Ruiz）和41岁的空少卡洛斯（Carlos Ciuffardi Elorriga）早前已经在民政单位结婚，他们只是希望教皇能祝福他们的婚姻。

“你希望我证婚吗？”教皇主动问。

这对夫妻表示，他们结婚当时，因为首都圣地亚哥（Santiago）的教堂于2010年地震被震毁，因此他们没有办法在教堂举行仪式。

教皇建议这对夫妻在航程中举行简单的仪式。他为他们举行了天主教式的证婚，航空公司的老板作见证人。

图片版权 EPA Image caption 在完成仪式后，宝拉和卡洛斯亲吻彼此。

一名与教皇同行的枢机主教在一张纸上用手写下宗教婚姻证明文件，让新娘、新郎和见证人签名。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）的记者史蒂夫‧多西（Steve Dorsey）在推特上亮出文件的照片。

该航班由拉丁美洲最大的航空公司南美航空集团（LATAM）运营，这趟航程是教皇智利巡回的一部份。

周三（17日）教皇抵达智利南部城市特木科（Temuco），呼吁当地长期对峙的冲突势力能够寻求统一。

教皇在公开演说中提到，当地原住民马普切人（Mapuche）和政府的冲突不能用“破坏性的暴力”来解决。

该地区已经动荡数百年，冲突原因是马普切人对祖先土地的所有权以及他们自己的语言文化。

图片版权 Getty Images Image caption 教皇在智利举行公开弥撒，现场挤满群众。

教皇也在这趟出访中探视被神职人员性侵害的受害者。

他在周四以公开露天弥撒结束智利行程，接着将前往秘鲁。