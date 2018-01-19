朝鲜推出美图软件 看看她们P成甚么样子
- 2018年 1月 19日
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朝鲜人终于也可以体验“美颜”了。
虽然美图软件已在全世界广泛普及，但这款名为“春日香气1.0”的应用是朝鲜首款手机美图应用。
据朝鲜外宣媒体《今日朝鲜》网站报道，“春日香气”可以帮助女性“探索最适合她们的化妆方法，并从视觉上体验不同的化妆工具”。
该应用开发商Kyeonghung信息技术交流社表示，这款软件“已经在朝鲜女性中引起非常积极的反响”。
“春日香气”的宣传广告上写道，“你会看到自己更美的样子”。
韩国《每日朝鲜》网站近期报道称，由于越来越多的韩剧通过黑市进入朝鲜，朝鲜人对护肤与美妆的需求不断增长。
《华尔街日报》去年报道，朝鲜拥有400万名手机用户，且智能手机普及率持续增长。