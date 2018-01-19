被标上数字的子女！探究加州父母虐童案

图片版权 facebook Image caption “幸福”的大家庭照片？每个子女身上的衣服都写着“东西”加数字。

一个外表幸福美满的低调家庭，实际上却多年来暗藏着虐待和折磨？

1月15日，美国加利福尼亚州，警方接到报案赶到位于洛杉矶东南95公里开外的一个居民区，一宗父母涉嫌虐待折磨子女案震惊了世界。

涉案的父母是56岁的大卫·特尔品（David Turpin）和49岁的路易丝·特尔品（Louise Turpin）。他们住在郊区一幢外表整齐干净的大平房里。

从社交媒体脸书上得到的印象是，特尔品一家人幸福美满：在他们夫妇再续婚约的庆祝仪式上，女儿和儿子们环绕在他们身边。

他们一共有13个儿女，最大的29岁，最小的才两岁。

向警方报案的，是他们17岁的女儿。她计划了两年时间，才终于找到机会跳窗逃离了父母的束缚，向当局揭发兄弟姐妹多年来受到的折磨。

图片版权 Reuters Image caption 特尔品夫妇和13个孩子住在加州洛杉矶东南90公里外的小镇上

残酷折磨

当警方赶到时，发现还有3个孩子被铁链锁在床上，其余几个孩子看似刚刚才被松绑。

房间内又脏又臭。除了两岁的那个孩子，其他子女都严重营养不足，看上去比实际年龄要小。

其中一个12岁的孩子，只有普通7岁孩子的体重；29岁的那个成年的孩子，体重只有37公斤。

据检控官透露，好几个子女由于身体长时间遭受极端虐待，认知和神经严重受损；从现场证据来看，有些子女上厕所都带着锁链。

有关这些子女的教育情况目前所知甚少，但是其中有几个孩子有读写能力。

警方已经搜获到这些子女获准写的日记，正在从中寻找更多的案件证据。

图片版权 Facebook Image caption 迪斯尼乐园是全家人经常去的旅游景点

目前，这对夫妇被指控残酷折磨、虐待、非法拘禁等罪名。

他们对此全部否认，坚持无罪。

虐待指称

这对夫妇面临的指控包括：

经常殴打子女，包括勒住脖子施暴

将子女捆绑起来，最初是用绳子，后来用链子和锁；这样的惩罚有时持续几个星期，甚至长达几个月。

子女每年只准洗澡一次

晚上禁止子女睡觉，只能白天睡一天，而且要等到早晨4、5点才能睡觉

不准玩玩具，不过房子里有很多还没有打开包装的玩具。

如果子女们洗手时洗到手腕以上，将被惩罚，罪名是"玩水"

子女每天只准吃一餐，不过有时父母会买来如南瓜饼之类的食物，让子女看见却不准吃

子女们从来没有看过牙医，过去4年没有看过医生

子女缺乏基本的生活常识，不知道警察是什么人

低调家庭

特尔品夫妇2014年开始住在目前的地址，他们2010年从德克萨斯州搬到加州。

大卫·特尔品曾有一份收入不错的工作，是美国航天军工科技公司诺斯洛普·格鲁门公司（Northrop Grumman）的工程师。

尽管特尔品2011年时年薪超过14万美元，但家庭仍然入不敷出。

2011年，特尔品申请破产。同年3月，特尔品曾向教育当局登记在家中开办一所私人学校，让孩子接受家庭教育，他自己出任校长，学校属于"非宗教"学校类别。

大卫·特尔品的父母向美国媒体表示，听到对儿子儿媳的指控"非常震惊"，说他们是“最可爱甜蜜的家庭”。

特尔品的邻居也对此案感到震惊。有的邻居表示，从来不知道这幢房子里住着孩子。

图片版权 EPA Image caption 特尔品一家住在这幢大平房里，邻居们称不知道他们家里有孩子。

特尔品在德克萨斯州的邻居透露，她一直觉得这家人住的房子像个“宗教场所”。

探究原因

特尔品夫妇涉嫌虐待折磨众多子女的消息，引起媒体极大关注，也带出很多目前尚没有答案的疑问。

图片版权 Facebook Image caption 特尔品夫妇曾庆祝结婚，重续山盟海誓。

目前，最令人不解的一个问题是：如果所有指控属实，这对夫妇为什么会如此残酷折磨亲生子女？

在他们对虐待折磨指控矢口否认的情况下，这个问题的答案或许还需要时间，或许永远得不到答案。

但犯罪心理学家已经做出推测：一般来说，大家庭要么乱七八糟，要么管得很严。

犯罪心理学家大卫·坎特（David Canter）在英国《独立报》刊登的分析文章说，在知道了这个案件的很多背景情况后，那张子女都穿着带号码上衣的照片看似无奇，实则透露了很多阴暗面。

“孩子们的衣服上都标上了数字。这些数字好像是他们的年纪，而且都带有Thing（东西）的字样。”

“这个家庭不给每个子女取名字，而称他们是东西，好像是个玩笑。”

坎特认为，与那张夫妇再续婚约的庆祝仪式照片以及多张家庭照片一样，统一着装似乎都显示，“子女被当成了父母这些仪式的摆设”。

惊世奇案

美国特尔品夫妇涉嫌虐待折磨13名子女的案件目前还在审理中。类似的案件时有发生，每次都震惊世界。

2008年，奥地利一名叫约瑟夫·弗里茨的男子将亲生女儿囚禁24年，并与之生下多名孩子的案件也曾引起媒体的高度关注。

他监禁、强奸亲生女儿罪名成立，被判在精神病院内服无期徒刑。

在英国，2008年也曾有17个月大的宝宝P长期遭到妈妈和其男友虐待、毒打致死的消息。

在美国的检控官说，如果特尔品夫妇罪名成立，他们也将面临94年的有期徒刑。