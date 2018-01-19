美国防战略报告：将中俄视为头号威胁

Image caption 美国防长马蒂斯说，"我们将继续我们的作战行动，打击恐怖分子。但是大国之间竞争，而非恐怖主义，将成为美国国家安全的重点。"

美国政府对外公布的国防战略报告说，中国和俄罗斯重新崛起是美国的繁荣和安全的"核心挑战"。这显示美国战备重点出现重大变化。

五角大楼这项11页的新国防战略文件，是华盛顿2014年以来首次公布该类文件，旨在维持美国在全球军事优势。

这份名为"国防战略"（National Defense Strategy）的文件说，"国家之间的战略竞争——而并非恐怖主义——是现在美国国家安全的首要关注点。"

在过去十几年里，美国的战略重点一直是打击伊斯兰极端武装。

强硬对抗

美国防长马蒂斯发布该文件时表示，"我们越来越多得面对来自中国、俄罗斯这些与我们截然不同的修正主义力量的威胁，这些试图打造与其威权模式一致的世界秩序。"

他说，“我们（美国）的军力仍然很强大，然而我们的竞争优势在武装力量的各个层面已经受到侵蚀，其中包括空中，陆地，海上，太空和网络。”

虽然华盛顿试图改善与莫斯科和北京的关系，旨在控制朝鲜核威胁，但是该文件显示特朗普行政当局的态度正在变得强硬，以应对来自中俄的挑战。

图片版权 Reuters Image caption 马蒂斯说，"我们（美国）的军力仍然很强大，然而我们的竞争优势在武装力量的各个层面已经受到侵蚀。"

马蒂斯说，“我们将继续开展我们的作战行动，打击恐怖分子。但是大国之间竞争，而非恐怖主义，将成为美国国家安全的重点。”

预计，这种重心的转移也将反映在未来的美国的国防开支提案中。

战略对手

该报告指出，"中国是（美国的）战略竞争对手，中国使用掠夺性的经济手段来恐吓邻国，并且在南中国海对该地区进行军事化。"

报告说，"越来越清楚的是，中国和俄罗斯希望将世界改造成符合它们威权模式的样子，这两个国家正在取得对其他国家的经济、外交和安全决策的否决权。"

报告表示，"中国正在运用自己的军事现代化、影响战和掠夺式的经济活动来逼迫邻国重整印度洋—太平洋地区的秩序，使之有利于中国。中国的经济和军事在持续上升，通过长期的举国战略发挥实力，中国正在持续发展的军事现代化项目的近期目标是寻求在印度洋—太平洋地区获取霸权、并在未来取代美国、取得全球龙头地位。"

但是这项报告没有提供如何对抗中俄的具体细节。

图片版权 XINHUA Image caption 中国媒体引述中国专家的话说，中国至少需要六个航母战斗群，并须为其在海外建设海军基地。

朝鲜核武

报告还将朝鲜列为五角大楼优先考虑的问题之一，并强调有必要建立防范朝鲜威胁的导弹防御系统。平壤除了核武器外，也拥有生物武器、化学武器和常规武器。

这份战略文件表示，国际联盟对于美军而言有着至关重要的意义，但也强调要分担责任的必要性。特朗普此前曾公开批评盟国，不公平地利用美国的安全承诺。

纯粹从军事支出来看，美国目前仍远远超过中俄。美国每年在军事上花费5878亿美元，中国为1617亿美元，俄罗斯为446亿美元。

外界认为，与4年前奥巴马政府公布的寻求"与莫斯科和北京保持战略稳定的"国防战略相比，特朗普政府发表报告中传达的信息更为强硬、更具对抗性。