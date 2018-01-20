疯狂追星之最　这个苏格兰女孩为了韩团BTS移居首尔

图片版权 Stephanie Fairfield/Instagram

23岁的斯蒂芬妮是韩国男团BTS粉丝军团的一员。

为了BTS，斯蒂芬妮决定由苏格兰移民韩国，住在离偶像更近的地方。

“某天，我在YouTube闲逛，无意中看到BTS的歌〈No More Dream〉。我看过那段影片后就深深入迷。因为BTS，我现在才会在这里。”

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斯蒂芬妮现在是韩国一间小学的英语教师，她同时也在学习韩语。

“我学了一点韩语，主要都是为了BTS，”她解释：“我想更加了解他们歌词，与他们在歌里传达的讯息。”

“我已经能阅读韩语了，但要说还是有点难，加上我又还有苏格兰的口音。对我来说，韩语的读音是最难掌握的一环。”

BTS的成功，部份正是因为他们的歌词。

韩国的流行音乐工业，以能量、节拍强劲的曲风闻名，但BTS则倾向更深入的主题，如孤寂、不安与性别政治等。

BTS的〈廿一世纪少女〉被誉为韩流中最具女性主义意识的作品。

斯蒂芬妮说，移居韩国也不是没有坏处：她很想念自己的家人、朋友与男朋友。而且韩国首尔的冬天也十分难熬，一月份气温平均只有-9摄氏度。

但为了更接近她的偶像，斯蒂芬妮说，一切都值得。

BTS目前在推特的追踪者多达1200万，去年更超越雄霸六年的贾斯汀.比伯，成为美国Billboard Music Awards的“社交媒体最受欢迎歌手”。

与欧美组合不同的是，BTS在每一个社媒平台都只有一个统一的帐号。

十月抵达首尔以来，斯蒂芬妮已经看过二次BTS的现场演出，下周的首尔音乐奖现场，她也会去。

“我是BTS军团一员，这个粉丝俱乐部可难进了，他们有长长的等候名单，你要买过一定数量的BTS周边，才能成为会员。”

“如果你想去BTS的粉丝见面会，要求就更严格，你必须买过他们的特定唱片。但一旦成为军团一员，就可以优先订票，这很重要，因为韩星的演唱会往往一开售就沽清。”

斯蒂芬妮说，与其他歌迷见面是令人兴奋的事。

“搬来首尔之前，我只能在推特上跟人聊BTS，因为我在苏格兰认识的人当中，没人知道BTS，连听也没听过。”

“但我第一次去BTS演唱会时，在排队的队伍中认识了另一个歌迷，我们现在成为了好朋友，常常一起出去玩。”