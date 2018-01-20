美国参议院未能通过临时预算 数十万政府雇员“被迫休假”　

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美国国会参议院未能通过临时预算，政府局部陷入停运。

在民主党籍总统克林顿及奥巴马任内，均曾出现政府停运，分别维持了16日及21日；但今次是美国史上首度在白宫、参议院及众议院均由一个政党控制的情况下，出现政府停运。

一些政府部门将会停止运作，国家公园及古迹亦将闭门谢客，仅国防、邮政、航空管制、医疗、紧急服务、电力等等关键政府功能仍如常运作。

数十万政府雇员将被迫放无薪假，在美国、加拿大长达8,891公里的边境，只剩一名边防人员负责巡逻。

政府停摆：每周损失65亿美元？

美国国防部长马蒂斯表示，国防部将有一半雇员停止上班，一些维修、训练及情报行动亦将暂停。

评级机构标准普尔曾预测，华府一旦陷入停摆，将造成每星期65亿美元的经济损失。

“预算停止将令公务员不能消费，外包商无法赚政府钱，国家公园周边的商铺生意大跌，政府的税收亦将因此减失。”标普一份报告指出。

为什么预算无法通过？

对于国会能够通过全年性预算的希望，早就十分渺茫；去年九月以来，美国国会一直靠通过临时预算来维持政府运作。今次未能通过的预算，只足够华府支撑到2月16日。

为说服民主党通过今次临时预算，共和党亦在众议院通过一项延长低收入家庭儿童的医保计划六年的议案，并抽起了一些不受欢迎的医疗税项。

该儿童医保计划的预算即将用尽，因此若民主党拒绝通过此议案，就会被共和党指控「阻止低收入家庭儿童获得医疗预算」及逼使政府停摆，承受骂名。

图片版权 EPA Image caption 去年五月，特朗普曾在推特上说美国需要一次“政府停运”

众议院于周四（1月18日）以230-197的比数通过此临时预算，但预算于参议院遭以50-49否决。政府陷入停运后，白宫批评民主党“为推进自己蛮不讲理的诉求，将民众当成人质”。

“民主党将政治置于国家安全、军人家庭、儿童、政府服务之上。”白宫发言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders ）表示。

但民主党参议院领袖舒默（Chuck Schumer）则指，特朗普拒绝了一些两党有共识的协议。

主要争议：应否驱逐“追梦人”？

“追梦人”是指幼时就来到美国的无证移民。

上任总统奥巴马主政时期推行的“童年入境者暂缓遣返手续”（The Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA），于今年九月遭特朗普政府废除，已获接纳的受益者相关资格在六个月内仍有效，但不会接受新申请，约80万DACA受益者受到影响。

特朗普要求国会在今年三月前，通过新法律让“追梦人”能留在美国。共和党以此为筹码，要求民主党在多个问题上作出让步，包括在墨西哥边境建墙的预算、加强边防预算等。

双方在白宫商讨移民问题的分歧时，爆出特朗普以“粪坑国”形容海地等国家的传闻。