美国联邦政府部分关门会出现什么情况？

图片版权 REUTERS/Joshua Roberts Image caption 共和党人把这次美国政府停运危机称为“舒默停运”。民主党议员舒默参议院少数派领袖

时隔4年多，美国政府再次因为预算案僵局被迫关门。

和2013年10月奥巴马总统任内那次一样，这次也是因为国会跟特朗普总统未能就临时预算案达成协议，无法将政府拨款延期到2月16日，联邦政府的许多部门实际上从周六凌晨00：01（格林尼治时间05：01）就开始关门。

BBC北美事务记者泽切尔（Anthony Zurcher）说，民主、共和两党从周五半夜开始吵嘴架，相互指责，目前胜负难分；这将是一场持久的恶战。

图片版权 Getty Images Image caption 2013年1月，奥巴马政府因预算案在国会搁浅被迫停运

联邦政府部分关门，住房、环境、教育和商务等部门的大部分员工周一将不上班，财政、医疗保健、国防和交通部门也不工作。

签证和护照审批将有延误，包括纽约自由女神像在内的部分国家纪念碑场馆已经关闭。

但国家安全、邮政、空中交通控制、病房护理、急诊、灾难救援、监狱、税务和发电等保护生命和个人财产的基本服务不受影响。

特朗普政府还表示，不准备关国家公园。上一次所有国家公园都关闭，引起公众强烈不满。

2013年

那次政府部分关门16天，期间许多联邦政府雇员被迫放假，最多时每天有85万人不工作。美国管理与预算局（OMB）当时估计损失约合20亿美元，还不算对经济的冲击。

当时特朗普在接受媒体采访时把责任归到奥巴马总统头上，说问题始于顶层，必须在顶层解决；总统是领导，必须把所有人召集起来，必须做领导该做的事。现在轮到他自己处于顶层。

当时，最明显的标志是各地的国家公园和纪念碑关门拒客。除此之外，还有不少人们一般想不到的后果。

图片版权 PIERRE ANDRIEU/AFP Image caption 2013年，法国巴黎近郊的美军公墓跟其他美军海外公墓一样闭门

美国和加拿大边境线8891公里，沿线有8000个方尖碑，是3英尺厚的水泥底座上竖着5英尺高的铁架。清洁和维修这些碑的任务由一个8人小组负责，但这个小组7名成员接到通知呆在家里，只剩一人照常上班。这个小组的另一项任务是清理边境上的树木，由 承包商负责，暂时不受影响。

美军在欧洲的公墓关门。海外阵亡的美国军人大约12.5万人，葬在世界各地24个美军公墓，其中20个在欧洲。美国政府关门期间，这些公墓也关门。

对伊朗的一项制裁暂缓执行，因为财政部负责监督制裁措施实施的部门员工大都被放假了，实施制裁的力度被严重削弱。

私立博物馆、画廊访客大增，意外获利。华盛顿特区的公立博物馆关门，游客和不能上班的公务员们只能到私立的馆所画廊参观。华盛顿特区的"国际间谍博物馆"那几天访客增加30%，当时的主要展览是小说里的英国超级特工007（邦德）50年里遭遇的对手。城里的新闻博物馆、国家地理博物馆、国家建筑博物馆和菲利普收藏馆都发现访客之多超乎寻常。

图片版权 Other Image caption 这款叫“政府关门三明治”

公务员吃饭免费。一些食肆、餐馆对"被迫公休"的政府公务员免费或优惠提供餐食，比如"政府关门三明治"，种类有牛肉、烟熏火鸡肉、炖猪肉、生菜、番茄、洋葱和腌黄瓜。圣路易的一家店第一天派送出50个免费三明治，第二天送出100个。华盛顿特区和波多马克河对岸弗吉尼亚州首府阿灵顿不少食肆、餐馆也有类似行动。那里云集政府公务员，是当地餐饮业的主顾之一。

治疗癌症的新药试验暂停。国家卫生研究院（NIH）设在马里兰州的临床研究中心被迫停止接收新患者参与试验治疗，人数大约每周200，包括儿童。参与这个中心新药试验的患者一般是因为其它药物和疗法未能奏效。中心必须等政府重新开门办公之后才能恢复接收新患者。其它癌症中心的新疗法临床试验也因为无法注册建档等原因被迫暂停。

图片版权 Getty Images Image caption 美加之间8891公里边境线上界碑维护剩一人负责

在华盛顿特区国家广场预定的婚礼、特区乔治城河滨的划船和水上活动、国会大厦内的理发店服务，等等。

肯塔基一个军事基地里的超市肉制品被抢购一空。这家基地超市价格比外面便宜，尤其是肉制品，但政府关门令人担心超市也会歇业几天，所以早做准备。

讽刺漫画T恤热销，头脑和手脚灵敏的商家不失时机地把危机变商机，第一时间推出印着各种吐槽政府关门的讽刺漫画的几款T恤。还有不少人买。

不少准备多时的公众活动被迫取消或改期，包括3K党计划在葛底斯堡举行的游行、