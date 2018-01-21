特朗普当总统第一年的六张成绩单

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去年1月20日，特朗普上台时，承诺改变美国政治的面貌，将权力“交还人民”。那么时隔一年，表现如何？

我们持续关注特朗普在其议题上的进展，以及美国人民的反应。与他的一些前任比较，结果颇为有趣、甚至令人惊讶。

支持率如何？

特朗普是当代最不受欢迎的美国总统之一。盖洛普民调显示，上任一年后，他的每周支持率在39％上下徘徊。

奥巴马（50％）、比尔·克林顿（54％）和乔治·W·布什（83％）在支持率表现上都比他强得多。

他在这一年的平均支持率是39％，这是上述几位总统中的最低纪录。上一个保有该纪录的是克林顿——49％。

盖洛普的数据显示，就连福特总统（Gerald Ford）上任一年时都有百分之四十多的支持率，这还是在他赦免了受水门事件影响的前任尼克松（Richard Nixon）之后。

特朗普去年就任时，就是所有新任总统中支持率最低的。他以微弱优势赢得选举，所以现在的结果并不奇怪。

但白宫需要注意，一些民意调查显示，特朗普核心选民对他的支持率正在下滑。这些选民包括没有大学学位的白人男子和美国农民。

如果支持率继续下滑，那么在2018年11月份中期选举中将会很棘手。

特朗普真的让非法移民减少了？

在美墨边境建一堵墙，并且由墨西哥付款——这成为竞选期间特朗普最具标志性的言论，但根本没有发生。

民主党拒绝批准哪怕一分钱来建墙。墨西哥领导人也表示，永远不会付这个钱。

特朗普则持续要求国会改变移民法律，比如结束签证抽签系统，以及优先考虑现有合法美国居民亲属的“连锁移民”政策。

与此同时，他已经签署了两份文件，指示移民官员执行现行措施时采取更强硬的态度。

去年10月，特朗普政府宣布结束奥巴马时代的Daca计划，该计划拟为小时候来到美国的大约70万非法移民提供合法身份。

特朗普政府试图和国会谈判立法，但还未达成最终协议。

移民执法力度加强，以及特朗普强硬的措辞，使新政府上台最初几个月非法进入美国的人数下降，但在2017年底之前有所反弹。

特朗普打击非法移民的强硬言论，使人感觉非法移民在奥巴马执政时可以轻易入境。实际情况并非如此。在2009 到2015年间，奥巴马政府驱逐了250多万人。但估计还有1100万非法移民居住在美国，其中许多来自墨西哥。

不同于奥巴马政府只针对边境地区，自特朗普当选以来，移民和海关部门在全美范围内开展一系列专项行动，导致每月案件数量增加40％ 。

专项行动还没导致更多人被驱逐出境，目前积压着超过60万个案件，等待移民法官的最后审查。

经济如何？

在竞选期间，特朗普承诺10年内创造2500万个工作岗位，当时他表示实际失业率超过了40％。特朗普上台后却接受了他曾称为“虚假”的失业率数据。

特朗普上任后的经济运行轨迹与奥巴马时期基本一致。

去年10月失业率达到17年来的最低点，达到4.1％，此后一直保持这个水平，使劳动力市场在连续81个月增长后，接近充分就业。

股市创历史新高，油价持续低迷，消费者和小企业信心大增，通货膨胀受到控制。

尽管汽车销量在2017年有所下滑，但零售行业已经开始回升。工资增长则依然低迷。

白宫设定了3％的增长目标，2017年第二季度和第三季度都超过了该目标，使美国经济连续42个月实现增长。

共和党人希望其减税计划能助力经济增长，不过专家表示，历史经验显示减税不一定就带来经济增长。

签署了哪些法案？

特朗普在12月下旬说，“我们签署的法案比任何人都要多，打破了杜鲁门的纪录。”

根据无党派网站GovTrack数据，特朗普在任职的第一年签署了107份法案，相比他的三位前任要少一些。

特朗普第一年签署的法案的比小布什的118份和奥巴马的124份要少，但他设法在年底前对美国税制系统进行了三十多年来最彻底的改革。

特朗普声称，自己是杜鲁门（Harry Truman）以来立法最多的总统。 GovTrack发现，这一点在他上任100天时是成立的，但之后他开始落后于前几届政府。

美国国家公共广播（NPR）分析，总统签署的30多项法案只是对现行法律的修改或扩展。

这项分析发现，有十几项法案是为了纪念个人或组织，其中包括重新命名纳什维尔的一座建筑物，以及指定某个人进入博物馆的董事会。

美国总统可以通过单方面的行政命令和备忘录来行使政治权力，这允许总统在某些政策领域绕过国会。

特朗普没浪费这个机会，他退出跨太平洋伙伴关系（TPP）贸易协议，削减商业管制，推进两条有争议的管道建设。

但行政命令是有限的，因为它不能为机构带来新的资金或实施新的法律。这两项权力都属于国会。

有一件事情不顺利——医疗保险

在竞选期间，特朗普将医保作为核心议题，因此这也成为他最先面临的考验。

奥巴马的医保法案帮助2000多万名以前没有保险的美国人最终获得医疗保险。但受到保费上涨的影响，特朗普说他会“立即废除和取代”这一法案。

新的医保法案在众议院通过，尽管无党派的国会预算办公室（CBO）表示，新法案到2026年将导致2400多万美国人没有医保。

虽然众议院通过，但参议院却未能提出一个版本来进行表决，理由是缺乏支持。这使11年来首次控制总统职位和国会两院的共和党颇为尴尬。

但特朗普已经开始以其他方式推翻奥巴马医保法案，比如，他暂停向保险公司付款，这笔钱目的是帮助抵消保险公司为较贫穷、病情较重的美国人提供保险的开支。

照此发展，国会预算办公室估计，到2027年，未投保的美国人可能增加1300万，而个人支付的保费在未来十年内每年可能增长10％。