喀布尔洲际酒店再遭袭 枪手投掷手榴弹

图片版权 Reuters Image caption 袭击发生8小时后，洲际酒店内仍然传来枪声。

几名枪手周六（1月20日）进入喀布尔洲际酒店并袭击了客人。阿富汗警方周日表示，他们已经重新控制了喀布尔洲际酒店。

阿富汗内政部称，袭击至少造成五名平民死亡，六人受伤。三名枪手已被全部击毙，该酒店里超过150名客人被救出。此前阿富汗官员称，袭击酒店的枪手至少有四人。

目击者称，有人质被挟持。酒店客人一度躲在房间里等待进一步救援。

枪手在当地时间周六（1月20日）傍晚冲进酒店，向客人开枪，并投掷了手榴弹。

图片版权 Reuters Image caption 发生枪击的喀布尔洲际酒店是一家国有的豪华酒店。

袭击发生在当地时间晚上九点左右（格林尼治时间16：30）。有报道称枪手射中一名酒店保安，然后进入了这栋五层楼的建筑。

在警方人员赶到之前，他们的袭击目标是酒店工作人员以及客人。

阿富汗内政部发言人告诉BBC，警察赶到后封锁了这座豪华酒店的底层，但枪手仍然躲在其它楼层。

有媒体称当时酒店内正在举办一场IT界会议，参会者包括省级官员。一位目击者告诉路透社，枪手绑架了人质。

图片版权 Reuters Image caption 阿富汗警方周日宣布重新控制了洲际酒店。

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图片版权 EPA Image caption 洲际酒店内冒出浓烟。有报道称袭击者酒店内投掷了手榴弹。

这起袭击发生前几天，美国驻喀布尔大使馆发布了针对当地酒店的安全警告。

"我们得到报告，极端组织可能正在策划针对喀布尔酒店的袭击计划，"美国大使馆周四发布的报告称。这份报告将洲际酒店附近的另一家酒店列为可能遭受袭击的目标。

"极端组织的目标可能还包括：公共集会或游行、政府设施、交通设施、市场以及外国人集中的地方。"

一位洲际酒店的住客告诉法新社，酒店客人一度躲在自己的房间里。

内政部的另一位发言人告诉法新社，相关调查已经展开，内容包括袭击者如何突破安保。洲际酒店的安保刚刚在两周前交由一家私人公司负责。

"他们（袭击者）可能通过后门和厨房进入了酒店，"他说。

喀布尔洲际酒店是一家国有酒店，经常被用于举办婚礼、会议和政治活动。2011年，这里曾遭受塔利班袭击，导致包括9名袭击者在内的21人死亡。去年5月，喀布尔还爆发了卡车爆炸，导致至少150人死亡，当局在那之后加强了安保。尽管如此，喀布尔近期还是袭击频发。就在上个月，一起发生在什叶派穆斯林文化中心的爆炸案导致超过40人死亡。