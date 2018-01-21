“他是俄国大救星”：谁在为普京大唱赞歌

图片版权 ALEXEI DRUZHININ/AFP Image caption 宗教是普京宣扬的民族主义、保守主义世界观的一个重要组成部分

长期以来，俄国官方媒体一直把普京刻画成"赤膊上阵"的硬汉，抗衡西方、捍卫俄国利益。

今年三月即将举行总统大选，现在在俄国官方媒体中，普京的形象似乎再度升华：多了一层神话色彩。

这一次，官方主要电视频道拿出宗教，将普京描绘为国家的救世主，他愈合了俄国的历史分歧、将俄国从混乱中拯救出来。

最高调的节目之一是近期在全国性媒体"俄国电视1频道"（Rossiya 1）播出的一部纪录片。纪录片讲述的是拉多加湖中瓦尔拉姆岛上那座著名修道院的故事。普遍认为，这是普京最欣赏的一座修道院。

前苏联时期，瓦尔拉姆修道院关闭，长年失修，几乎成了废墟。苏联解体之后，修道院得以重建。纪录片暗示，这得到了普京的大力支持。

图片版权 Rossiya 1 Image caption 俄国电视1台纪录片将瓦尔拉姆修道院比喻为俄国再生的神奇象征

俄国的镜子

瓦尔拉姆修道院多次被称作"俄国的镜子"。她从1917年十月革命之后留下的废墟中涅磐重生的故事，被用来比喻俄国在普京带领下走过的路程。

纪录片中，播音员说，"这个伟大的国家被摧毁的时候，瓦尔拉姆倒下了。"伴随着普京在修道院参观的画面，播音员接着说，"修道院得以重建，我们的国家也再次站起来了！"

纪录片中，普京第一次去瓦尔拉姆岛参观几乎被描写成传奇般的盛事。伴随着慷慨激昂的音乐，解说员说，"船，就在这里靠岸，弗拉基米尔·普京出现在眼前！"

修道院负责人潘克雷蒂主教回忆说，一位当时正在那里度假的退休老人"抬起手揉揉眼睛，问这是不是幻觉，蜃景。"他还说，当天晚些时候，普京就承诺要帮助修复在林中看到的那个摇摇欲坠的隐居房。

图片版权 Rossiya 1 Image caption 纪录片形容修道院的修复工程是“几乎超人”的努力

今昔对比

纪录片反复强调的一个旋律是，修道院的今昔对比多么鲜明：从前的破败和现在的辉煌；这样的复兴，正如同俄国走出了1990年代的混乱和羞辱。

另外一个多次出现的旋律是，普京领导俄国结束了苏联时代强制的无神论、重返宗教信仰，同时也愈合了国内两大阵营的历史分歧：那些希望俄国重振苏联大国地位的人和那些怀恋革命前沙俄帝国、东正教传统的人之间的分歧。

普京在片中说，即使是在最黑暗的日子，和解的种子依然存在。因为，第二次世界大战期间，苏联军队给教士时间、打理修道院的文物，然后才勒令他们离开。

普京说，共产主义和东正教基本上是同一个理念，他还把布尔什维克革命领袖列宁纪念堂和教会保存遗物的传统加以比较。

你的器材不支持播放多媒体材料 主显节传统的沐浴仪式，普京冒着严寒浸入冰窟（英文）

（英文小视频。1月19日，东正教主显节传统的洗礼仪式，65岁的普京冒着严寒浸入冰窟）

类似的旋律—普京是救世主、是把苏联时期和革命前的传统团结起来的设计师—在官方电视台播出的另外一部纪录片中也非常显著，而且更加神圣。

这部片子的主持人是老牌极端民族主义者亚历山大·普洛卡诺夫（Alexander Prokhanov）。纪录片总共五集，新年长假期间在俄国24小时新闻频道"俄国电视24"播出。

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图片版权 ALEXANDER UTKIN Image caption 2016年3月，莫斯科发生反腐抗议游行

第五帝国

片子的核心论调是，国家是俄国人生活的神圣核心，她在历史上屡次遭遇灾难，每一次都在神力的介入下获救、复苏，重振荣耀。

普洛卡诺夫说，十月革命摧毁了沙俄帝国之后，创下这个奇迹的是斯大林。斯大林缔造了崭新、光荣的"红色帝国"。

如此神话，掩盖了斯大林执政期间粗暴侵犯人权的劣迹。

普洛卡诺夫还说，接下来的那场灾难—苏联解体—之后，救世主是普京。他还说，结果是，俄国步入崭新的"黄金时代"："第五帝国"。

图片版权 EPA Image caption 2017年12月的莫斯科。现在有些俄国人公开崇尚斯大林。过去几十年，斯大林的名字一直是禁忌。

总统大选

距离3月18日即将举行的总统大选还剩不到两个月，所有这一切，感觉好像克里姆林宫为普京争取第四次连任的竞选鸣响了第一声礼炮。

也许并非巧合，瓦尔拉姆修道院那部纪录片的制作、主持是安德烈·康德拉肖夫（Andre Kondrashov）。他是知名记者，最近被任命为普京的竞选发言人。

尽管去年俄国发生过抗议腐败的示威、也有传言说人们对生活水平下降越来越不满，但是，宣传国家伟大复兴的旋律，看起来仍然符合许多俄国人的口味。官方民意调查称，目前普京的支持率约为80%。

但是，克里姆林宫看起来仍然有些紧张。

反腐活动人士阿列克谢·纳瓦尔尼（Alexei Navalny）被普遍看作普京最强有力的对手，但是他已经被禁止参加竞选，理由是他因刑事犯罪指控获刑。许多人认为，对他的指控和判刑是出于政治目的。