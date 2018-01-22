牡丹峰团长玄松月 为何她能抢走朝韩会谈风头

图片版权 Getty Images Image caption 玄松月（中）一行在韩考察。

为考察平昌冬奥会期间文艺演出设施，朝鲜派出7人艺术考察团赴韩，行程为期2天1夜。

考察团由三池渊(Samjiyon)管弦乐团团长玄松月率领，在江陵及首尔两地考察文艺演出候选场地后返回朝鲜。根据此前朝韩双方商定，三池渊乐团将在冬奥会期间赴韩演出。

朝鲜与韩国当局于1月9日起开始高级别会谈，这是两年来双方首次进行高层接触。根据双方协定，朝鲜将派遣代表团参加平昌冬奥会。此举也被外界视为朝韩之间的重大外交突破。

朝鲜考察团所到之处均被韩国警方、媒体与围观群众层层包围，大家关注的焦点都在同一个人身上——朝方团长玄松月。为什么她如此引人关注？

曾被传是“金正恩初恋”的女团掌门人

图片版权 Getty Images Image caption 2015年12月，玄松月曾率牡丹峰乐团访问中国。

玄松月最为人熟知的身份是牡丹峰(Moranbong)乐团团长。这支朝鲜女子团体是朝鲜的“门面”，她们经常身着迷你裙、高跟鞋进行演出，演唱的歌曲风格也大多是西方流行音乐与爱国歌曲相结合。

有韩国媒体分析认为，此次访韩可以看出，玄松月的地位已经上升至朝鲜宣传部门核心。

根据《中央日报》报道，玄松月毕业于平壤音乐大学。在普天堡电子乐团(Pochonbo Electronic Ensemble)任职期间她凭借一曲《骏马姑娘》进入朝鲜最高领导人视野。此后她的事业一帆风顺，担任金正恩麾下牡丹峰乐团首任团长，同时也引来关于她私人生活的众多猜测。

图片版权 Getty Images Image caption 牡丹峰乐团成员经常身着迷你裙、高跟鞋进行演出。

此前有韩国媒体报道，称玄松月是金正恩的初恋，但韩国情报部门认为“这种说法无法确定”。2013年韩国《朝鲜日报》报道称她涉嫌制作、销售淫秽视频而被公开枪决。而2014年她现身朝鲜全国文艺工作者大会，直接澄清了这一指控。

2015年12月，玄松月曾率牡丹峰乐团访问中国。但在演出前几小时，牡丹峰乐团突然取消原定演出计划，全团返回平壤。

韩国《中央日报》引用相关人士表述称，玄松月已在去年10月左右被任命为朝鲜宣传部副部长，并在去年10月7日召开的劳动党第七届中央委员会第二次全体会议上成为劳动党中央委员会候补委员。候补委员没有投票权，但在全体会议上拥有发言权，也是230余名党中央高级干部中的一员。

玄松月访韩背后的意义

图片版权 Getty Images Image caption 玄松月在韩国没有回答任何记者提问，但一直保持微笑。

玄松月一行此次在江陵、首尔两地考察多处演出候选场地，详细了解各场地的音响、舞台等演出设施。玄松月全程没有回答任何记者提问，但一直保持微笑。据韩联社报道，22日离开江陵前往首尔前，面对围观市民，玄松月曾向身边韩方人士表示，“看到江陵市民们这么欢迎我们，感觉演出应该会取得成功”。

有分析认为，朝鲜此次派玄松月访韩意在利用其女性及文艺界双重身份。

韩国东国大学教授金勇贤表示，派遣代表朝鲜文艺界的女性赴韩，可以让朝鲜获得国际社会的关注。

韩国庆南大学远东问题研究所教授金东烨认为，此举是“抛开政治色彩，展现朝鲜政权自信的选择”。

金东烨表示，朝鲜艺术团访韩，可以帮助弱化金正恩政权“肃清”、“高压”的形象。让玄松月担任团长是过去有关她与金正恩、受到枪决等传言的回应，显示出金正恩政权“也可以在合理范围内运作”。