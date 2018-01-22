日本游客遭天价牛排 威尼斯市长要彻查

图片版权 AFP Image caption 威尼斯著名的圣马可广场

日本神户牛肉名震全球，也许吃惯了鲜美牛排的日本游客在海外游玩时到餐馆毫不犹豫地选择了牛排似乎再自然不过了。

但接下来的账单却让这4位日本食客震惊了，继而愤怒。

事情的原委是这样的。

4位日本学生在著名旅游景点威尼斯圣马可广场游玩之际，找到了一家餐馆就餐。他们点了4块牛排，外加一盘炸鱼。结帐时却被敲了1100欧元（970英镑）的竹杠。

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他们简直不敢相信自己的眼睛，事后他们向当地警察投诉，这事闹得连威尼斯市长都惊动了。

市长保证将对事件进行彻查，如果属实将为游客讨回公道。

虽然意大利媒体没有点这家餐馆的名，但是说该餐馆的老板是一名华裔女性，经营者则是一名埃及人。

而跟这4位男性游客同路的3位日本女游客选择的另一家餐馆账单也不便宜，高达350欧元。

他们可能都被"宰了"。其实，在旅游景点游客被敲竹杠的事情屡有发生。

中国人"被宰"

两年前，以色列耶路撒冷附近的一家餐厅向一行8人的中国游客开出一张1.65万谢克尔（4393美元）的账单，在互联网上引发一场争论。

该账单的照片被以色列一个旅游从业者协会的主管发到网上，该人士指，这几个中国游客可能被"宰"了。

此外，还有中国富豪海外豪饮遇到假酒的现象。

2017年夏天，一则关于中国富豪在瑞士酒吧一掷千金点了杯百年珍藏威士忌的消息引发网民热议。

但最后发现，其实酒是假的。

然而，至少这个故事有一个让人欣慰的结局，该酒店经理亲赴中国向这位顾客道歉并全额退款。

那杯号称来自世界仅存唯一一瓶139年历史的1878麦卡伦的单一麦芽苏格兰威士忌，经鉴定，很可能是1970-72年蒸馏装瓶的；成分分析显示它不是单一麦芽，是麦芽和谷物6/4混合酿制的威士忌。

神户牛

图片版权 Reuters Image caption 日本著名的神户牛肉 （资料图片）

虽然不知道这4名日本游客在威尼斯餐馆所吃的牛排出自何处，但总不能比日本大名鼎鼎的神户牛还贵吧？

日本神户牛是世界高级牛肉的代名词。它味道鲜美、肥嫩，外表有大理石纹理。

据说，上好的神户牛肉每磅可以卖到150美元以上。它的饲养方法独特，甚至有一种说法称，神户牛好吃是因为它们享受"做按摩"、"喝啤酒"等待遇。

这个故事也提醒游人遇到类似离谱的情况，不要置之不理，还是应该向当地有关部门投诉。

这样也有助于打击那些借机敲诈游客的商贩，提高服务业质量，同时引起其他游客消费者注意，避免上当受骗。