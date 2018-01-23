美国政府停摆结束 谁赢谁输
共和党和民主党投票通过一份临时拨款法案后，美国政府结束部分关门状态。
民主党领导人接受了共和党的承诺——稍后对年轻非法移民的未来进行辩论后，同意支持法案。
美国总统特朗普周一（1月22日）晚间签署了法案，并批评民主党。
因为国会未同意长期预算，这是10月来的第四次临时措施。
周一早些时候，这份拨款法案在参议院以81票对18票通过，在众议院以266票对150票通过。
所谓的持续性决议为政府提供资金至2月8日，同时期望众议院可以达成长期的预算协议。
自周六起休临时无薪假期的数千联邦雇员松了一口气。
“这实际上是一次午休，”美国佐治亚州亚特兰大市疾病控制与预防中心科学家汤姆·查普尔（Tom Chapel）说。
共和党怎么说？
共和党参议院领袖米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）称，他的政党“达成协议”，就移民协议进行协商。
民主党希望保护“梦想生”不被遣返，“梦想生”指的是超过70万幼年来到美国的年轻移民。
但是共和党称，联邦政府服务停止时，没有达成协议。
美国总统特朗普在声明中称：“我很高兴，众议院的民主党人幡然醒悟了。”
民主党“投降了”？
民主党人对麦康奈尔的承诺表示怀疑，一些自由派团体对重启政府的协议感到愤怒。
参议院中，2020年民主党可能的总统参选人——伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）、基尔斯滕·吉利布兰德（Kirsten Gillibrand）、柯瑞·布克（Cory Booker）、伯尼·桑德斯（Bernie Sanders ）、卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）都投票反对周一的法案。
参议员黛安娜·范斯坦（Dianne Feinstein）对《国会山报》表示，她对于这次协议“十分失望”，因为并不保证共和党会帮助“梦想生”。
民主党众议员路易斯·古提埃（Luis Gutierrez）在投票后批评了其党派参议员：“他们投降了。”
在推特上，“民主党投降了”（Democrats CAVED）在周一晚间开始流行。
参议院民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer ）指责特朗普，称他并没有帮忙达成协议。
谁是赢家？
BBC驻北美记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）
政府关门已经结束，但移民和预算的战斗继续。双方都试图宣布胜利，但是成功程度各不相同。
共和党兴奋的是，不同于以前的关门经历，这次他们相对来说安然无恙。参议院多数党领袖麦康奈尔承诺会对"梦想生"问题进行公开讨论和投票，但事实上如果三周后民主党再次迫使政府关门，这些都可能被搁置。
另一方面，民主党可以宣称他们在这个问题上——至少在几天内——采取了对立立场，但这是否能让强硬派和基层活动人士满意仍然存疑。一个关键点是，几乎所有2020年可能的总统候选人都反对重启政府。对于他们来说，麦康奈尔的保证并不靠谱。
同时，特朗普在整个事件中几乎被边缘化。民主党人，甚至一些共和党人，都抱怨他不清楚自己的优先事项。
美国民众可能会很快忘记这次关门事件。但也有可能几周出现下一次政府停摆，那可能会有所不同了。
为什么其他国家没发生过类似关门事件？
在议会制度下，一个不能付账的政府难以维持太久。
例如，美国政府部分关门导致奥巴马缩短亚洲之行。2012年，因为预算问题，荷兰首相辞职，重新选举，组成新政府。
一些国家甚至不需要一个新政府来执政，比利时在2010年选举后曾经历"无政府"状态超过500天。
税仍然照收，工人仍然能拿薪水，“看守政府”通过预算。
真正的问题并不是为何其他国家政府不关门，而是为何系统里有钱，但美国政府仍然关门了。
这源自1980年和1981年，当时美国司法部长本杰明·希维勒提（Benjamin Civiletti）严格解释了1884年的《反超支法案》（Antideficiency Act）。
他说，在资金缺口的情况下，政府部门应该暂停运作，直到国会拨款。