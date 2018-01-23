美国政府停摆结束 谁赢谁输

图片版权 Getty Images Image caption 拨款法案获得通过后，美国政府将重启运作

共和党和民主党投票通过一份临时拨款法案后，美国政府结束部分关门状态。

民主党领导人接受了共和党的承诺——稍后对年轻非法移民的未来进行辩论后，同意支持法案。

美国总统特朗普周一（1月22日）晚间签署了法案，并批评民主党。

因为国会未同意长期预算，这是10月来的第四次临时措施。

周一早些时候，这份拨款法案在参议院以81票对18票通过，在众议院以266票对150票通过。

所谓的持续性决议为政府提供资金至2月8日，同时期望众议院可以达成长期的预算协议。

自周六起休临时无薪假期的数千联邦雇员松了一口气。

“这实际上是一次午休，”美国佐治亚州亚特兰大市疾病控制与预防中心科学家汤姆·查普尔（Tom Chapel）说。

图片版权 Getty Images Image caption 美国政府关门造成一些景点暂停开放

共和党怎么说？

共和党参议院领袖米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）称，他的政党“达成协议”，就移民协议进行协商。

民主党希望保护“梦想生”不被遣返，“梦想生”指的是超过70万幼年来到美国的年轻移民。

但是共和党称，联邦政府服务停止时，没有达成协议。

美国总统特朗普在声明中称：“我很高兴，众议院的民主党人幡然醒悟了。”

民主党“投降了”？

民主党人对麦康奈尔的承诺表示怀疑，一些自由派团体对重启政府的协议感到愤怒。

参议院中，2020年民主党可能的总统参选人——伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）、基尔斯滕·吉利布兰德（Kirsten Gillibrand）、柯瑞·布克（Cory Booker）、伯尼·桑德斯（Bernie Sanders ）、卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）都投票反对周一的法案。

参议员黛安娜·范斯坦（Dianne Feinstein）对《国会山报》表示，她对于这次协议“十分失望”，因为并不保证共和党会帮助“梦想生”。

民主党众议员路易斯·古提埃（Luis Gutierrez）在投票后批评了其党派参议员：“他们投降了。”

在推特上，“民主党投降了”（Democrats CAVED）在周一晚间开始流行。

参议院民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer ）指责特朗普，称他并没有帮忙达成协议。

图片版权 Getty Images Image caption 国会外，抗议者举标语表达对民主党的不满

谁是赢家？

BBC驻北美记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）

政府关门已经结束，但移民和预算的战斗继续。双方都试图宣布胜利，但是成功程度各不相同。

共和党兴奋的是，不同于以前的关门经历，这次他们相对来说安然无恙。参议院多数党领袖麦康奈尔承诺会对"梦想生"问题进行公开讨论和投票，但事实上如果三周后民主党再次迫使政府关门，这些都可能被搁置。

另一方面，民主党可以宣称他们在这个问题上——至少在几天内——采取了对立立场，但这是否能让强硬派和基层活动人士满意仍然存疑。一个关键点是，几乎所有2020年可能的总统候选人都反对重启政府。对于他们来说，麦康奈尔的保证并不靠谱。

同时，特朗普在整个事件中几乎被边缘化。民主党人，甚至一些共和党人，都抱怨他不清楚自己的优先事项。

美国民众可能会很快忘记这次关门事件。但也有可能几周出现下一次政府停摆，那可能会有所不同了。

为什么其他国家没发生过类似关门事件？

在议会制度下，一个不能付账的政府难以维持太久。

例如，美国政府部分关门导致奥巴马缩短亚洲之行。2012年，因为预算问题，荷兰首相辞职，重新选举，组成新政府。

一些国家甚至不需要一个新政府来执政，比利时在2010年选举后曾经历"无政府"状态超过500天。

税仍然照收，工人仍然能拿薪水，“看守政府”通过预算。

真正的问题并不是为何其他国家政府不关门，而是为何系统里有钱，但美国政府仍然关门了。

这源自1980年和1981年，当时美国司法部长本杰明·希维勒提（Benjamin Civiletti）严格解释了1884年的《反超支法案》（Antideficiency Act）。

他说，在资金缺口的情况下，政府部门应该暂停运作，直到国会拨款。