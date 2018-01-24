英中历史对比：脱欧的"疯子国王"与乾隆帝

图片版权 Royal Collection Image caption 如同中国的乾隆帝，英国国王乔治三世在位60年。这位"脱欧"国王放眼全球，拓展贸易，成就大英帝国的国际崛起。

如同同一历史时期中国的乾隆帝，英国国王乔治三世在位60年。这位"脱欧"的英国国王文功武治，放眼全球，拓展贸易，成就大英帝国的崛起。

英国君主立宪制下的乔治三世没有乾隆帝的一言九鼎、不受挑战的权力地位，但他与英国议会和英国政府的频繁互动塑造了今天英国政治的模式。他并非只是个高高在上的"橡皮图章"国王，相反，他更像一位事必躬亲的首席执政官，从早到晚关注着国家发展的每个进程，成为英国鼎立世界的"总设计师"。

与乾隆帝到处游历相比，乔治三世可以说几乎"足不出户"，从来没有到过其它国家。作为祖上来自于欧洲、德意志汉诺威公国王位的继承者，他连自己统治的莱因河畔的国土都没有访问过。

使团访华

但乔治三世却是个不仅本人博学、还放眼全球的君主。他从小学习过许多科目，其中包括化学、物理、天文、数学、法语、拉丁语、历史、音乐、地理、商业、农业、法律、舞蹈、击剑、体育等。乔治三世即位后，对内鼓励科技发展，对外大力资助英国人对世界各地的探索，促成跨越传统疆界的贸易。在他的治下，英国首次派遣使团访华，受到乾隆帝接见。

乔治三世和欧洲王室"血浓于水"的同胞亲缘，也许注定了和造反起家的拿破仑后来的势不两立，以及英法在主导各自国际化中的反复争夺。

和乾隆帝一样，他们都是出生在18世纪早期，都是20出头即位，都是80多岁去世。但乔治三世没有乾隆帝在史书上的显赫头衔。即使是他在位的时候，在英国议会中，一些他表明厌恶的“敌对势力”早就暗中阴谋，试图以太子取代国王，特别是他中老年后被认为患上精神病，被指为"疯子国王"。

因为美国在法国支持下经过北美独立战争击败英国，历史改写，后来很多人记住乔治三世的是“疯子”的糟糕名声，而非他对英国国家的重大贡献。也许只有在他的治下英国经过争战，在欧洲乃至世界崛起的历史才能说明他到底是什么样的一位国王。

"十全老人"

用乾隆自诩的“十全老人”来形容乔治三世也许不为过：乔治三世创造了英国王室大量的"第一"的纪录，其中包括：他是英国历史上在位时间最长的国王（注：不是女王），也是最后一位美国国王，第一位澳大利亚国王。在他的统治时期，英国有了今天的国旗。在欧洲，英国在7年战争中击败法国，后来又联合欧洲其它力量彻底战胜拿破仑。

图片版权 Hulton Archive/Getty Images Image caption 乔治三世没有乾隆"风流天子"的绰号。他个人的生活勤勉节俭，注重家庭生活和宗教品德，没有婚外情，和王后共生15个孩子（两名夭折）。这是他的全家福版画。

他知识渊博，爱好收藏，倡导并赞助科学、技术、金融、农业、音乐、艺术等等事业发展。在他的支持下，英国工农业大发展，科技腾飞，影响世界进程的英国工业革命轰轰烈烈地全面展开。英国真正走上了影响世界历史进程的"大英帝国"道路。

乔治三世对英国国内政治的影响和贡献良多。特别是在他统治的前半期，他关注议员选举，反对“腐败的”党争，希望团结不同派别共同服务于国家利益。

乔治三世没有乾隆"风流天子"的绰号。他个人的生活勤勉节俭，注重家庭生活和宗教品德，一生都没有任何婚外情。他很亲民，常身着便服、带着孩子在乡间散步，并与偶然碰上的乡村百姓聊天。还是他买下伦敦市中心的白金汉宫，并把那里变成了英国王室的家。

国王可能比自己的秘书还勤奋，从年青时开始就总是在笔耕不已。留给世界的包括多达35万页的珍贵历史资料，其中很多都是御笔亲书！

脱欧和入欧

乔治三世具有德意志血统，他的前辈和一些晚辈都出生在德意志（当时尚未有德国），欧洲大陆是他们的老家，他娶的王后夏洛特也是来自德意志地区，和乔治三世订婚抵达英国后，还不会说英语。

但乔治三世是近代第一位出生在英国的英国国王，英语不仅是母语，他对英国的"爱国观念"也比祖辈更强。

在祖父乔治二世驾崩之际，乔治三世年仅22岁，父亲届时已经去世，所以他继承祖父乔治二世的王位，登基英国国王的同时，也继任汉诺威国王，统治德意志莱因河畔的汉诺威地区，成为汉诺威选帝侯（有望成为神圣罗马帝国皇帝）。

在乔治三世的统治下，爱尔兰和不列颠合并，英国真正成为联合王国，今天使用的英国国旗正式诞生。

在其统治时期，随着法国大革命，出现了试图将欧洲大一统的拿破仑。拿破仑的军队占领了乔治的“祖国”汉诺威。在乔治三世的号召下，大批原汉诺威军队将士移民英国，加入英军，之后又"入欧参战"，成为后来在滑铁卢战役等西欧各地大战中发挥重要作用的英国国王的德国军团。

英法争夺战

从注重亲民的乔治三世本人的角度看，身人人君需要勤政爱民。他反对独裁，注重听取不同意见。但在君主立宪的英国，乔治三世从小就知道议会是政策法律制定者，国王只是个执行者。

图片版权 Getty Images Image caption 1805年英国发表的一幅漫画，描绘乔治三世任命的年轻的首相皮特和拿破仑争夺瓜分地球。

议会和政府的错误决定也会让国王背负骂名。乔治三世在位期间，英国议会通过了一系列经济法案，让其北美东部殖民地不堪重负，最终走向起义，打响了美国独立战争。英军派出包括德国军团在内的军队予以镇压。

当时的英国和法国的争斗不仅是在欧洲进行，而是早已在国际化主导权的方方面面展开。在北美殖民地上，英法在各处早就开打争夺，最终法国被击败。而之后的北美英国殖民地掀起的起义很快得到了英国的老对手法国的全面政治、经济和军事支持。

作为一名"爱国者"，乔治三世亲自参与策划一小部分在北美的军事行动。他也被美国起义者当作一个鼓动民众攻击的对象，被形容为北美人民被迫反抗的"自私刻薄和残酷压榨人民的国王"。英国在英美战争中败北，国王又被英国人视为"丢失北美殖民地国土"的国王。

美国独立3年后，乔治三世又体现出其现实主义态度，不失体面和风度地欢迎美国派遣其首任驻英大使抵达伦敦。但传统上，西方历史学者基本上没有给乔治三世积极评价，在有关传记和史书中，美国学者把他叫做“暴君”，英国学者又将他称为“帝国主义失败政策的替罪羊”。

"永垂不朽"

乔治三世不仅在史书上没有乾隆帝的待遇，在位时也没有乾隆的福气。他的晚年受到“精神病”的严重折磨。

乔治三世的精神病主要是在其在位统治50年之际发生。一些医生认为他患上了罕见的遗传性精神病"卟啉病"，但现代的医生认为他实际上患上了躁郁症（bipolar disorder）。也有些医生认为无法确诊。他滔滔不绝地说话，情绪时好时坏。

一些历史学者认为，乔治三世的发病和他的家庭问题直接关联：他对其长子不仅没有像他一样做个品学兼优的人、相反成了花花公子感到失望。对他最小的女儿阿米莉亚公主因病早逝悲痛欲绝。2005年，对乔治三世国王留下的头发进行化验，发现严重的砷毒成分（俗称砒霜）。原因不详。

当年医学界对精神病的治疗和认识也非常浮浅，所谓"医生"的治疗者使用的是训斥、捆绑等野蛮手段，乔治三世被捆在椅子上，因为他滔滔不绝嘴又常被堵上……。这样的治疗结果可想而知：老国王健康状况日下，最后失明失聪，在凄惨中走向死亡。

乔治三世最终名留英国青史，随着一些史料近年公开，受到现代历史学者重新的研究和积极评价。与乾隆帝留给后人不同的是，"乾隆中兴"后，大清帝国闭关自守早已开始走向衰败。而乔治三世身后的英国却继续沿着他致力开创的"国际化"方向前进，英国实际上反而处于乾隆帝所谓"天道昌隆"的状态，走上了"日不落帝国"的道路。