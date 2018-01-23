全球性别平等要再等百年？百万富豪俱乐部女性太少

图片版权 Booking.com Image caption 吉莉安·坦斯（Gillian Tans）个性谦逊，说话柔和。是Booking.com的首席执行官。

近期性骚扰和#MeToo运动都是热门的女性话题。在今年的达沃斯论坛上，性别平等的议题则在日程上居高不下。

但这场精英年会仍有其自身的问题需要解决。吉莉安·坦斯（Gillian Tans）个性谦逊，说话柔和。这位47岁的女性，不会让你立即与权力联系在一起。

但她有很多故事可讲。作为在线住宿网站Booking.com的首席执行官，她负责管理全球70个国家的15,000名员工。

2016年，她的工资为1710万美元（1230万英镑; 1390万欧元）。这超过了她在美国母公司Priceline的老板。Priceline旗下拥有Booking.com以及“客涯”（Kayak）和“租车”（rentalcars.com）等其他旅游相关品牌。

在商界，这样成功的女性还是很少见的。坦斯在达沃斯上说，给她一个展示自己的平台有助于解决男女不平衡的问题。她说： "偶像很重要"。

这正是达沃斯的世界经济论坛（WEF）希望她来到这里的原因。这场由首席执行官、世界领导人和名流组成的年度聚会想吸引女性参与，这并不是什么秘密。

与会者仍然是绝大多数的男性，尽管大型企业的配额制度规定，每带四名男性与会就得有一名女性。

图片版权 Getty Images Image caption 这场由首席执行官，世界领导人和名流组成的年度聚会想吸引女性参与，这并不是什么秘密。

每年在这场西装盛会中，都会有"发现了女人"的照片在社交媒体上流传。

当然这在很大程度上反映了当前的现实：在商界和政界中处于顶峰的人主要是男性。世界经济论坛无疑是在尝试。在这场有48年年会的历史上，只有七位共同主席是女性，只有21％的与会者是女性，与去年的20％相比变化不大。

达沃斯被外界批评是"男孩俱乐部"的声音挥之不去。并不仅是因为男女不平等。有证据表明，即使在这些精致的环境中，女性与会者也可能不得不面对一些困扰。

马克·图雷尔（Mark Turrell）连续第十年参加达沃斯论坛，他说："事情会变得棘手。 "

他创建了商业社交网络应用程序Vork。他说，专业工作和臭名昭着的夜间聚会之间的重叠，意味着这可能存在误解。他说："有一个明显的灰色地带。人们不确定也试图找出，可能有不希望发生的事"。

图雷尔组织了一个非正式的年轻达沃斯与会者，希望通过共享车费和住宿来帮他降低成本。他说，一些独自来的参与者带来婚戒或订婚戒指，以减少不必要的麻烦。

图片版权 Getty Images Image caption 世界经济论坛包括还许多派对和正式会议。

事实上，这并不奇怪。使用#MeToo网络标签的女性故事体现出这个问题是多么广泛。从不想要的社交网络评论或接触到（在极端的情况下）身体上的虐待或强奸，问题无处不在。

Promundo的首席执行官加里·巴克（Gary Barker）说："无论我们看哪里，男人都在练习这些东西。Promundo致力于让男人参与结束对女性的骚扰和暴力。

图片版权 Getty Images Image caption 性骚扰是个广泛的问题。

他说，这可能在工作环境中是"微妙的心理蜕变"。他说，一个解决方案是使用配额来帮助更多的女性提升到高级职位。

世界经济论坛并没有回避这个问题。今年的会议包括几个会议，介绍公司和社会可以做些什么来帮助阻止性骚扰，以及解决更广泛的性别平等问题。

世界经济论坛的证据表明，在平等方面还有很长的路要走。世界经济论坛的最新报告发现，按照目前的进展速度，在全球实现性别平等还需要100年的时间。自2006年开始衡量这个问题以来，这是首次出现倒退。

但旨在促进职场平等的“女商”（The Female Quotient）公司的创始人雪莉·扎利斯（Shelley Zalis）认为，意识的提高将对其有所帮助。她说："人们不再接受现行规范。"

图片版权 Getty Images Image caption 雪莉·扎利斯（Shelley Zalis）6年前开始设立“女性休息室”。

今年她将女性休息间的空间翻了两倍，她每年在重要会议上设立这个休息室。在这个空间里举行成功女性的座谈会。并吸引了一些包括联合利华和谷歌在内的重量级商业合作伙伴。

这个空间通常叫"女孩休闲室”，今年在达沃斯她称之为平等休息室，以彰显该主题的针对性：男性也可以参加。

这个休息室位于通往会议中心的一条主路上，这位置意味着参会者不可能错过。她把休息室形容为"一个安全的地方"，为女性提供了一个可以成为自己的地方。正如她所言："少数人的行为和感受像大多数人一样"。

从小事做起

研究表明，如果企业中有更多的女性担任高级职位，那么会有更多的女性得到晋升或聘用。

Booking.com就是一个例子。坦斯说，其中一半以上的员工是女性。在以男性为主导地位的技术团队，女性人数占比20。她说招聘团队是多元化的。公司会确保潜在的新员工或被考虑晋升的候选人来自不同背景和性别。Booking.com还进行了外部审计，以确保公司同工同酬。

最后她说，改变很多"小事"可以帮助解决这个问题。她说："公司需要拥抱这个来改变。我不是系统性配额的粉丝，但公司需要看数据和他们需要做些什么来提高这些数据。

Image caption 女孩俱乐部"风格是赤裸裸的女性化。

明年当我们再谈达沃斯是否有更多女性参与者时，就会知道情况是否好转。